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Airtel का नया तोहफा: बिना इंटरनेट वाले 3 सबसे सस्ते प्लान लॉन्च, ₹185 में महीने भर Unlimited कॉलिंग

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: भारतीय टेलीकॉम बाजार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपने ग्राहकों के लिए तीन नए बेहद किफायती प्रीपिड प्लान लॉन्च किए हैं. इन प्लान्स की सबसे खास बात यह है कि इनमें केवल कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा मिलेगी, यानी इनके साथ कोई मोबाइल डेटा नहीं दिया जाएगा.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए नियमों को लागू करने वाली एयरटेल देश की पहली कंपनी बन गई है. कंपनी ने इन प्लान्स की कीमत ₹185, ₹203 और ₹206 तय की है.

ट्राई के कड़े नियम के बाद उठाया कदम

बता दें कि सितंबर 2026 में ट्राई ने 'टेलीकॉम कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, 2026' के तहत एक नया आदेश जारी किया था. इस आदेश में सभी टेलीकॉम कंपनियों से कहा गया था कि वे 30 दिन या उससे कम वैधता वाले ऐसे स्पेशल प्लान लाएं, जो सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए हों. चूंकि इनमें डेटा नहीं होगा, इसलिए इनकी कीमत भी सामान्य प्लान्स से काफी कम होनी चाहिए. एयरटेल ने इस नियम का पालन करते हुए सबसे पहले बाजी मारी है. एयरटेल के तीनों नए प्लान्स की पूरी जानकारी

कंपनी ने अलग-अलग दिनों की वैधता के हिसाब से तीन विकल्प पेश किए हैं. इन तीनों ही प्लान्स में ग्राहकों को अनलिमिटेड लोकल, एसटीडी और रोमिंग कॉल्स के साथ कुल 300 एसएमएस मिलेंगे. साथ ही, ग्राहक हर 30 दिन में मुफ्त में अपनी हेलो ट्यून्स भी बदल सकेंगे. ₹185 का प्लान: यह इस सीरीज का सबसे सस्ता प्लान है. जो लोग कम खर्च में पूरे महीने अपनी सिम चालू रखना चाहते हैं, उनके लिए यह सबसे बेस्ट है.

यह इस सीरीज का सबसे सस्ता प्लान है. जो लोग कम खर्च में पूरे महीने अपनी सिम चालू रखना चाहते हैं, उनके लिए यह सबसे बेस्ट है. ₹203 का प्लान: ₹185 वाले प्लान से सिर्फ 18 रुपये ज्यादा देकर ग्राहकों को इसमें पूरे 30 दिनों की वैधता मिल जाती है.

₹185 वाले प्लान से सिर्फ 18 रुपये ज्यादा देकर ग्राहकों को इसमें पूरे 30 दिनों की वैधता मिल जाती है. ₹206 का प्लान: यह प्लान बेहद खास है. इसमें दिनों की गिनती नहीं होती, बल्कि यह हर महीने की एक ही तारीख को रिन्यू होगा. उदाहरण के लिए, अगर आपने इसे 18 तारीख को रीचार्ज किया है, तो यह अगली बार भी 18 तारीख को ही रिन्यू होगा.