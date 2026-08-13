ETV Bharat / business

Airtel ग्राहकों को तगड़ा झटका! रातों-रात बंद हुए रोज 1.5GB डेटा वाले ये 5 सबसे सस्ते प्लान

नई दिल्ली: भारतीय टेलीकॉम दिग्गज भारती एयरटेल (Bharti Airtel) ने अपने प्रीपेड पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव किया है. कंपनी ने हर दिन 1.5 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा देने वाले अपने सभी लोकप्रिय प्लान्स को बंद कर दिया है. एयरटेल के इस कदम के बाद ग्राहकों को मोबाइल रिचार्ज के लिए अब पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे.

कंपनी ने हटाए पांच बड़े प्रीपेड प्लान

एयरटेल ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट और थैंक्स ऐप से पांच प्रमुख प्रीपेड प्लान्स को पूरी तरह हटा दिया है. इनमें ₹299, ₹319, ₹579, ₹619 और ₹649 वाले पैक शामिल हैं. इनमें सबसे ज्यादा बिकने वाला ₹299 का प्लान था, जिसमें 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ रोज 1.5 GB डेटा मिलता था. इसी तरह ₹319 का प्लान 30 दिनों की वैधता के साथ आता था.

ग्राहकों के लिए 16% तक महंगे हुए प्लान

₹299 वाले प्लान के बंद होने के बाद, जो ग्राहक हर दिन डेटा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए अब सबसे शुरुआती विकल्प ₹349 का प्लान है. इस नए प्लान में ग्राहकों को हर दिन 2 GB डेटा मिलेगा. इसके कारण आम यूज़र्स के मासिक रिचार्ज खर्च में सीधे 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई है. हालांकि, राहत की बात यह है कि इस नए ₹349 वाले प्लान के साथ कंपनी ग्राहकों को अनलिमिटेड 5G डेटा का एक्सेस दे रही है.