हवाई यात्रियों की मौज! बुकिंग के 48 घंटे के भीतर टिकट रद्द करने पर 100% रिफंड, जानें क्या है नया 'लुक-इन' नियम?
DGCA के नए नियम के अनुसार, बुकिंग के 48 घंटे के भीतर फ्लाइट टिकट रद्द या संशोधित करने पर अब कोई कैंसिलेशन शुल्क नहीं लगेगा
Published : February 27, 2026 at 10:12 AM IST
नई दिल्ली: हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद सुखद खबर आई है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने यात्री चार्टर के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं. अब यात्रियों को टिकट बुक करने के बाद उसे रद्द करने या उसमें बदलाव करने के लिए भारी-भरकम कैंसिलेशन चार्ज नहीं देना होगा. नए नियमों के अनुसार, टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी टिकट कैंसिल या संशोधित (Amend) कर सकते हैं.
क्या है 'जीरो कैंसिलेशन' का नया नियम?
अक्सर देखा जाता है कि यात्री जल्दबाजी में या योजना में बदलाव के कारण टिकट रद्द करते हैं, तो एयरलाइंस रिफंड के नाम पर बहुत कम पैसा वापस करती हैं. DGCA के इस नए 'लुक-इन' पीरियड प्रावधान के तहत, यदि आप अपनी टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर यह निर्णय लेते हैं कि आपको यात्रा नहीं करनी है या तारीख बदलनी है, तो एयरलाइन आपसे कोई कैंसिलेशन फीस नहीं वसूल सकेगी.
शर्तें जो आपको जाननी चाहिए
हालांकि, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए DGCA ने कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं:
समय का अंतर: यह नियम तभी लागू होगा जब घरेलू उड़ानों के मामले में उड़ान की तारीख बुकिंग की तारीख से कम से कम 7 दिन बाद हो. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए यह समय सीमा 15 दिन तय की गई है.
नाम में सुधार: यदि एयरलाइन की वेबसाइट से सीधी बुकिंग की गई है, तो यात्री बुकिंग के 24 घंटे के भीतर अपने नाम में छोटी-मोटी गलतियों को बिना किसी शुल्क के ठीक करवा सकते हैं.
किराए का अंतर: यदि आप टिकट की तारीख बदलते हैं और उस नई तारीख का मूल किराया आपकी पुरानी टिकट से अधिक है, तो आपको केवल किराए का अंतर (Fare Difference) देना होगा, कोई जुर्माना नहीं.
रिफंड प्रक्रिया हुई आसान
DGCA ने रिफंड की प्रक्रिया को भी सख्त और पारदर्शी बनाया है. अब एयरलाइंस को रिफंड की प्रक्रिया 14 कार्य दिवसों के भीतर अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी. यदि यात्री ने क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया है, तो पैसा 7 दिनों के भीतर वापस मिलना चाहिए. इसके अलावा, यदि टिकट किसी ट्रैवल एजेंट के माध्यम से बुक की गई है, तब भी रिफंड सुनिश्चित करने की अंतिम जिम्मेदारी एयरलाइन की ही होगी.
यात्रियों के अधिकारों का संरक्षण
इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य यात्रियों के हितों की रक्षा करना और एयरलाइंस की मनमानी पर लगाम लगाना है. इससे उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो अक्सर अंतिम समय में यात्रा की योजना बनाते हैं या जिनसे बुकिंग के समय कोई मानवीय त्रुटि हो जाती है. विशेषज्ञ इसे भारतीय विमानन क्षेत्र में 'ईज ऑफ ट्रैवल' (Ease of Travel) की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहे हैं.
