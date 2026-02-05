ETV Bharat / business

एयरबस ने वडोदरा में खोला ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’: अब कचरे से बनेगा हवाई जहाज का ईंधन

एयरबस ने वडोदरा के गति शक्ति विश्वविद्यालय में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' खोला, जो नगर निगम कचरे से टिकाऊ विमानन ईंधन बनाने पर विशेष शोध करेगा.

एयरबस ने वडोदरा में खोला 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस'
एयरबस ने वडोदरा में खोला ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ (ians)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 5, 2026 at 10:01 AM IST

वडोदरा: भारत के विमानन क्षेत्र को आत्मनिर्भर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. यूरोपीय एयरोस्पेस दिग्गज एयरबस ने बुधवार को गुजरात के वडोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV) में एक अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) का उद्घाटन किया. यह केंद्र मुख्य रूप से नगर निगम के कचरे को 'सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल' (SAF) यानी टिकाऊ विमानन ईंधन में बदलने पर शोध करेगा.

कचरे से ईंधन बनाने पर रहेगा जोर
इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की सबसे बड़ी खासियत इसका कचरा प्रबंधन और ऊर्जा उत्पादन के बीच समन्वय है. एयरबस और जीएसवी मिलकर नगर निगम के ठोस कचरे (MSW) को विमान के ईंधन में बदलने के लिए आरएंडडी (R&D) करेंगे. इसके लिए एयरबस उन्नत अनुसंधान उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराएगा. साथ ही, कचरा संग्रहण के लिए स्थानीय एनजीओ ‘अर्थ रक्षक फाउंडेशन’ के साथ साझेदारी की गई है, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से कचरा एकत्र कर अनुसंधान केंद्र तक पहुँचाएगी.

कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण
इस साझेदारी का उद्देश्य केवल तकनीक विकसित करना ही नहीं, बल्कि भारत में कुशल कार्यबल तैयार करना भी है. इस अवसर पर एयरबस इंडिया के प्रबंध निदेशक जुर्गेन वेस्टरमेयर ने कहा, "यह केंद्र विमानन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. हम छात्रों को उन कौशलों से लैस करेंगे जो भविष्य के विमानन ईकोसिस्टम का नेतृत्व करेंगे."

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मनोज चौधरी ने बताया कि एयरबस के साथ यह सहयोग केवल अनुसंधान तक सीमित नहीं है. इससे पहले एयरबस ने विश्वविद्यालय में एक 'एयरबस चेयर' और 45 मेधावी छात्रों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति की भी घोषणा की थी. खास बात यह है कि इन छात्रवृत्तियों में से एक-तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है, जो एयरोस्पेस क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा.

विकसित भारत की ओर कदम
गति शक्ति विश्वविद्यालय देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो विशेष रूप से परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए समर्पित है. एयरबस का यह निवेश भारत के 'सर्कुलर इकोनॉमी' और 'नेट-जीरो' लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होगा. यह केंद्र न केवल नवाचार को बढ़ावा देगा बल्कि भारत को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में एक तकनीकी लीडर के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा.

