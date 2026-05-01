ETV Bharat / business

एयर इंडिया की उड़ानों पर 'ब्रेक': जुलाई तक कम होंगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, जानें क्या है वजह

मुंबई: एयर इंडिया जुलाई तक अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स कम कर देगी. क्योंकि एयरस्पेस पर पाबंदी और जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण कई रूट्स पर काफी घाटा हो रहा है. CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर कैंपबेल विल्सन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार उन्होंने स्टाफ को एक मैसेज में बताया, "हमने अप्रैल और मई के लिए कुछ फ्लाइट्स कम कर दी हैं...जेट फ्यूल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, एयरस्पेस बंद होने और लंबे फ्लाइट रूट्स के साथ, हमारी कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट करना घाटे का सौदा बना दिया है."

बता दें कि वेस्ट एशिया विवाद के चलते एयरस्पेस पर पाबंदियों ने एयरलाइन को कई इंटरनेशनल डेस्टिनेशन्स के लिए लंबे रूट्स लेने पर मजबूर किया है, जिससे फ्यूल की खपत बढ़ गई है. विल्सन, जिन्होंने इस साल के आखिर में पद छोड़ने का ऐलान किया है, ने कहा कि एयरस्पेस और जेट फ्यूल की कीमतों की स्थिति बहुत मुश्किल बनी हुई है. उन्होंने आगे कहा कि इस स्थिति में एयरलाइन के पास "जून और जुलाई के लिए शेड्यूल और कम करने के अलावा कोई चारा नहीं है."