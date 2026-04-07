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अब हवाई सफर होगा महंगा, Air India ने बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज, जानें नई दरें

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आए भारी उछाल और विमान ईंधन (ATF) की बढ़ती लागत को देखते हुए एयर इंडिया ने अपने किरायों में संशोधन करने का निर्णय लिया है. एयर इंडिया और उसकी सहयोगी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मंगलवार को घोषणा की कि वे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों मार्गों पर फ्यूल सरचार्ज (ईंधन अधिभार) में वृद्धि कर रहे हैं. यह नया नियम बुधवार, 8 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा. घरेलू उड़ानों के लिए नया ढांचा

घरेलू मार्गों के लिए एयर इंडिया ने एक बड़ा बदलाव करते हुए 'फ्लैट सरचार्ज' की जगह 'दूरी-आधारित संरचना' को अपनाया है. अब यात्रियों को उड़ान की दूरी के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क देना होगा. सरकार द्वारा घरेलू एटीएफ की कीमतों में वृद्धि की सीमा 25 प्रतिशत तय किए जाने के बाद एयरलाइन ने यह नपा-तुला कदम उठाया है. संशोधित दरों के अनुसार 500 किमी तक की उड़ानों के लिए: ₹299

501 से 1,000 किमी के लिए: ₹399

1,001 से 1,500 किमी के लिए: ₹549

1,501 से 2,000 किमी के लिए: ₹749

2,000 किमी से अधिक की दूरी के लिए: ₹899