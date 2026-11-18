Air India Express को मिला नया CEO, Deepak Rajawat संभालेंगे कमान
Air India Express New CEO: एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दीपक राजावत को नया सीईओ नियुक्त किया है. 1 दिसंबर 2026 से राजावत सीईओ पद संभालेंगे.
एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए सीईओ बने दीपक राजावत (Canva)
Published : November 18, 2026 at 2:36 PM IST
नई दिल्ली: एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दीपक राजावत को नया सीईओ नियुक्त किया है. एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अभी CFO के तौर पर काम कर रहे राजावत 1 दिसंबर 2026 से अलोक सिंह की जगह लेंगे.
Air India Express announces the appointment of Deepak Rajawat as the airline's Chief Executive Officer, effective 1 December 2026. He currently serves as the airline's Chief Financial Officer. https://t.co/zF94uoYAlk— ANI (@ANI) November 18, 2026
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