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एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन का इस्तीफा, नोटिस पीरियड पर रहेंगे, टाटा समूह तलाश रहा है नया चेहरा

नई दिल्ली: भारतीय विमानन क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन, एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कैंपबेल विल्सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. रिपोर्टों के अनुसार, विल्सन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद छोड़ने का फैसला किया है. हालांकि एयर इंडिया ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और वे फिलहाल 'नोटिस पीरियड' पर हैं.

संकट के बीच नेतृत्व परिवर्तन

कैंपबेल विल्सन का यह इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब एयर इंडिया अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है. जून 2025 में अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे के बाद से एयरलाइन लगातार नियामक जांच और सार्वजनिक दबाव का सामना कर रही है. उस हादसे में 260 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद एयरलाइन की सुरक्षा व्यवस्था और परिचालन मानकों पर गंभीर सवाल उठाए गए थे.

वित्तीय चुनौतियां और निजीकरण का लक्ष्य

टाटा समूह ने 2022 में एयर इंडिया की कमान संभाली थी और विल्सन को जुलाई 2027 तक के पांच साल के अनुबंध पर नियुक्त किया गया था. उनसे उम्मीद थी कि वे सरकारी दौर की सुस्ती को खत्म कर एयरलाइन का कायाकल्प करेंगे. हालांकि, ईंधन की बढ़ती कीमतों, नए विमानों की डिलीवरी में देरी और भारी वित्तीय घाटे के कारण एयरलाइन उस गति से सुधार नहीं कर पाई, जिसकी उम्मीद टाटा समूह को थी. बताया जा रहा है कि बोर्ड पिछले साल से ही नए नेतृत्व की तलाश कर रहा था.