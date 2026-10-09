हवाई यात्रियों को झटका! Air India ने भी बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज, जानिए अब कितना लगेगा किराया
यह नई दरें आज यानी 9 अक्टूबर 2026 से लागू हो गई हैं.
Published : October 9, 2026 at 2:57 PM IST
नई दिल्ली: देश में हवाई सफर करना अब और महंगा हो गया है. इंडिगो के बाद अब टाटा ग्रुप की एयरलाइंस, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी अपने फ्यूल सरचार्ज (ईंधन शुल्क) में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. ये नई दरें आज यानी 9 अक्टूबर 2026 से लागू हो गई हैं. मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में हवाई ईंधन यानी एटीएफ (ATF) की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिसके चलते विमान कंपनियों को यह कदम उठाना पड़ा है.
क्यों बढ़े टिकट के दाम?
टाटा ग्रुप की एयरलाइंस ने एक बयान में कहा है कि पिछले कुछ महीनों में वैश्विक हलचल और ऊर्जा बाजारों पर बढ़ते दबाव की वजह से हवाई ईंधन के दाम लगातार अस्थिर बने हुए हैं. ईंधन की कीमतों में आई इस तेजी से एयरलाइंस का परिचालन खर्च काफी बढ़ गया है, क्योंकि किसी भी विमान कंपनी के कुल खर्च में ईंधन का हिस्सा सबसे ज्यादा होता है. इससे पहले इंडिगो ने भी बताया था कि महीने-दर-महीने ईंधन की कीमतों में 14 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जिससे एटीएफ के दाम पिछले एक दशक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं.
कब से लागू हुईं नई दरें?
- एयर इंडिया एक्सप्रेस: नए नियम आज (9 अक्टूबर) रात 12:00 बजे से लागू हो चुके हैं.
- एयर इंडिया: मुख्य विमान सेवा एयर इंडिया में यह बढ़ोतरी आज सुबह 11:00 बजे के बाद से की गई सभी नई बुकिंग पर लागू है.
घरेलू उड़ानों पर कितनी जेब कटेगी?
विमान कंपनियों ने घरेलू रूट की दूरी के हिसाब से ₹400 से लेकर ₹1,300 तक का फ्यूल सरचार्ज तय किया है:
- 500 किमी तक कीउड़ान: एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में ₹400 और इंडिगो में ₹375 का सरचार्ज लगेगा.
- 501 से 1,000 किमी: सभी प्रमुख एयरलाइंस (एयर इंडिया और इंडिगो) में समान रूप से ₹600 का शुल्क देना होगा.
- 1,001 से 1,500 किमी: एयर इंडिया में ₹850 और इंडिगो में ₹900 का सरचार्ज तय किया गया है.
- 1,501 से 2,000 किमी: एयर इंडिया में ₹1,200 जबकि इंडिगो में ₹1,150 अतिरिक्त देने होंगे.
- 2,000 किमी से अधिक: एयर इंडिया में ₹1,200 और इंडिगो में ₹1,300 का फ्यूल सरचार्ज लगेगा.
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी असर
विदेश जाने वाले यात्रियों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा. एयर इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय रूट के लिए डॉलर में दरें तय की हैं, जिसके तहत पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) के लिए $55, यूरोप और यूके के लिए $135, ऑस्ट्रेलिया के लिए $210 और उत्तरी अमेरिका के लिए $215 का सरचार्ज देना होगा. वहीं, इंडिगो ने रुपये में शुल्क तय किया है, जिसमें सार्क देशों के लिए ₹1,000 से ₹3,000, खाड़ी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के लिए ₹5,500, अफ्रीका के लिए ₹6,000 और यूरोप के लिए ₹10,000 का फ्यूल चार्ज शामिल है.
इंडिगो का कहना है कि यात्रियों पर बोझ कम करने के लिए उन्होंने इस बढ़ोतरी को ईंधन की वास्तविक बढ़ी हुई कीमतों की तुलना में थोड़ा कम रखा है. बहरहाल, त्योहारों के इस सीजन में आम जनता के लिए हवाई सफर का बजट बढ़ना तय है.
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