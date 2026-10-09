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हवाई यात्रियों को झटका! Air India ने भी बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज, जानिए अब कितना लगेगा किराया

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: देश में हवाई सफर करना अब और महंगा हो गया है. इंडिगो के बाद अब टाटा ग्रुप की एयरलाइंस, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी अपने फ्यूल सरचार्ज (ईंधन शुल्क) में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. ये नई दरें आज यानी 9 अक्टूबर 2026 से लागू हो गई हैं. मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में हवाई ईंधन यानी एटीएफ (ATF) की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिसके चलते विमान कंपनियों को यह कदम उठाना पड़ा है.

क्यों बढ़े टिकट के दाम?

टाटा ग्रुप की एयरलाइंस ने एक बयान में कहा है कि पिछले कुछ महीनों में वैश्विक हलचल और ऊर्जा बाजारों पर बढ़ते दबाव की वजह से हवाई ईंधन के दाम लगातार अस्थिर बने हुए हैं. ईंधन की कीमतों में आई इस तेजी से एयरलाइंस का परिचालन खर्च काफी बढ़ गया है, क्योंकि किसी भी विमान कंपनी के कुल खर्च में ईंधन का हिस्सा सबसे ज्यादा होता है. इससे पहले इंडिगो ने भी बताया था कि महीने-दर-महीने ईंधन की कीमतों में 14 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जिससे एटीएफ के दाम पिछले एक दशक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं.

कब से लागू हुईं नई दरें? एयर इंडिया एक्सप्रेस: नए नियम आज (9 अक्टूबर) रात 12:00 बजे से लागू हो चुके हैं.

नए नियम आज (9 अक्टूबर) रात 12:00 बजे से लागू हो चुके हैं. एयर इंडिया: मुख्य विमान सेवा एयर इंडिया में यह बढ़ोतरी आज सुबह 11:00 बजे के बाद से की गई सभी नई बुकिंग पर लागू है. घरेलू उड़ानों पर कितनी जेब कटेगी?

विमान कंपनियों ने घरेलू रूट की दूरी के हिसाब से ₹400 से लेकर ₹1,300 तक का फ्यूल सरचार्ज तय किया है: 500 किमी तक कीउड़ान: एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में ₹400 और इंडिगो में ₹375 का सरचार्ज लगेगा.

एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में ₹400 और इंडिगो में ₹375 का सरचार्ज लगेगा. 501 से 1,000 किमी: सभी प्रमुख एयरलाइंस (एयर इंडिया और इंडिगो) में समान रूप से ₹600 का शुल्क देना होगा.

सभी प्रमुख एयरलाइंस (एयर इंडिया और इंडिगो) में समान रूप से ₹600 का शुल्क देना होगा. 1,001 से 1,500 किमी: एयर इंडिया में ₹850 और इंडिगो में ₹900 का सरचार्ज तय किया गया है.

एयर इंडिया में ₹850 और इंडिगो में ₹900 का सरचार्ज तय किया गया है. 1,501 से 2,000 किमी: एयर इंडिया में ₹1,200 जबकि इंडिगो में ₹1,150 अतिरिक्त देने होंगे.

एयर इंडिया में ₹1,200 जबकि इंडिगो में ₹1,150 अतिरिक्त देने होंगे. 2,000 किमी से अधिक: एयर इंडिया में ₹1,200 और इंडिगो में ₹1,300 का फ्यूल सरचार्ज लगेगा.