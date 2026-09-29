AI बदल रहा है नौकरियां: भारत को क्यों है कुशल कार्यबल और कड़े सुरक्षा मानकों की जरूरत?
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने एआई के दौर में कुशल कार्यबल और स्वदेशी सुरक्षा मानकों को देश के लिए जरूरी बताया. सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट.
Published : September 29, 2026 at 1:05 PM IST
नई दिल्ली: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन अब सिर्फ भविष्य की बातें नहीं रह गई हैं, बल्कि धीरे-धीरे हमारे दैनिक कामकाजी जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं. एआई के तेजी से बढ़ते कदमों के बीच केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा है कि बदलते तकनीकी दौर में देश के कार्यबल को सुरक्षित और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए लगातार री-स्किलिंग और नई तकनीकों की गहरी समझ होना बेहद जरूरी है.
सीआईआई (CII) के राष्ट्रीय औद्योगिक संबंध और श्रम सम्मेलन में 'एआई के युग में औद्योगिक संबंध और कार्यबल भागीदारी' विषय पर बोलते हुए श्रम मंत्री ने नियोक्ताओं और श्रमिकों दोनों से मिलकर काम करने की अपील की.
उद्योग का विकास और श्रमिकों का कल्याण: दोनों एक सिक्के के दो पहलू
श्रम मंत्री मांडविया ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जैसे-जैसे तकनीक कार्यस्थल को बदल रही है, वैसे-वैसे हमारे औद्योगिक संबंधों को भी बदलना होगा. उन्होंने नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच अधिक से अधिक सामाजिक संवाद की वकालत की ताकि एआई और ऑटोमेशन से होने वाले फायदों के साथ-साथ श्रमिकों के कौशल, सुरक्षा, कल्याण और उनकी भागीदारी में सही संतुलन बनाया जा सके.
मंत्री ने स्पष्ट किया कि उद्योग का विकास और श्रमिकों के हित अलग-अलग नहीं हैं, बल्कि दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा. सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से औपचारिक और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है.
अंधाधुंध इस्तेमाल से पैदा हो सकते हैं खतरे: एक्सपर्ट्स की चेतावनी
एआई और साइबर सुरक्षा पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि चिंता एआई तकनीक को लेकर नहीं है, बल्कि इस बात को लेकर है कि हम इसे काम में कैसे शामिल कर रहे हैं. आईआईटी दिल्ली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर ब्रजेश लाल के अनुसार, एआई उबाऊ, दोहराव वाले और रचनात्मक कामों को आसान बनाने में बेहद मददगार है, लेकिन हम इसका अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं कर सकते.
प्रोफेसर लाल ने चेतावनी देते हुए कहा, "एआई को सीधे सिस्टम में शामिल करने के बजाय पहले नियंत्रित माहौल में इसका परीक्षण और सैंडबॉक्सिंग किया जाना चाहिए. एआई जितनी तेजी से सीखता और काम करता है, उतना ही जरूरी यह हो जाता है कि इंसानों का इस पर पूरा नियंत्रण रहे और जरूरत पड़ने पर इसे रोकने की क्षमता भी इंसानों के हाथ में हो."
भारत के लिए 'स्वदेशी एआई' क्यों है सबसे बड़ी जरूरत?
इस पूरे घटनाक्रम का एक और सबसे संवेदनशील पहलू देश की सुरक्षा से जुड़ा है. साइबर सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में विदेशी तकनीकों पर भारी निर्भरता भारत के लिए रणनीतिक तौर पर बड़ा खतरा पैदा कर सकती है.
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी दूसरे देश का एआई सिस्टम भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करेगा, तो देश की संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है. इसलिए, भारत को इस डिजिटल रेस में पीछे छूटे बिना अपनी खुद की स्वदेशी एआई क्षमताएं विकसित करनी होंगी ताकि हमारा डेटा और सुरक्षा हमारे अपने नियंत्रण में रहे.
नियम बनाम तकनीक: क्या कहते हैं साइबर एक्सपर्ट?
पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत ने इस बदलाव पर बात करते हुए कहा कि आग के आविष्कार से लेकर आज तक हर तकनीक का दुरुपयोग संभव रहा है और एआई भी इससे अलग नहीं है. उन्होंने कहा कि तकनीक हमेशा कानून और नियमों से ज्यादा तेजी से आगे भागती है. इसलिए, साइबर अपराध और धोखाधड़ी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे सुरक्षा घेरे और गाइडलाइन्स को भी एआई के साथ-साथ लगातार अपग्रेड करना होगा.
प्रगति और सुरक्षा का संतुलन जरूरी
इस सम्मेलन से यह साफ संदेश निकल कर आया है कि भारत एआई की वैश्विक दौड़ से बाहर नहीं रह सकता, लेकिन इसका रास्ता सावधानी, कड़े सुरक्षा मानकों और जिम्मेदारी से होकर गुजरता है. अगर हम कुशल कार्यबल तैयार करने के साथ-साथ अपने खुद के स्वदेशी सुरक्षा चक्र विकसित कर लें, तो एआई रिसर्च, रचनात्मकता और समस्याओं को सुलझाने में देश के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है.
यह भी पढ़ें- BANK हॉलिडे लिस्ट: सामने आ गई अक्टूबर महीने में बैंक छुट्टियों की लिस्ट, आधे से अधिक महीने नहीं होगा कामकाज