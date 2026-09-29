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AI बदल रहा है नौकरियां: भारत को क्यों है कुशल कार्यबल और कड़े सुरक्षा मानकों की जरूरत?

सीआईआई कॉन्फ्रेंस में मंत्री मनसुख मंडाविया (बीच में) ( PTI )

नई दिल्ली: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन अब सिर्फ भविष्य की बातें नहीं रह गई हैं, बल्कि धीरे-धीरे हमारे दैनिक कामकाजी जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं. एआई के तेजी से बढ़ते कदमों के बीच केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा है कि बदलते तकनीकी दौर में देश के कार्यबल को सुरक्षित और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए लगातार री-स्किलिंग और नई तकनीकों की गहरी समझ होना बेहद जरूरी है.

सीआईआई (CII) के राष्ट्रीय औद्योगिक संबंध और श्रम सम्मेलन में 'एआई के युग में औद्योगिक संबंध और कार्यबल भागीदारी' विषय पर बोलते हुए श्रम मंत्री ने नियोक्ताओं और श्रमिकों दोनों से मिलकर काम करने की अपील की. उद्योग का विकास और श्रमिकों का कल्याण: दोनों एक सिक्के के दो पहलू

श्रम मंत्री मांडविया ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जैसे-जैसे तकनीक कार्यस्थल को बदल रही है, वैसे-वैसे हमारे औद्योगिक संबंधों को भी बदलना होगा. उन्होंने नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच अधिक से अधिक सामाजिक संवाद की वकालत की ताकि एआई और ऑटोमेशन से होने वाले फायदों के साथ-साथ श्रमिकों के कौशल, सुरक्षा, कल्याण और उनकी भागीदारी में सही संतुलन बनाया जा सके. मंत्री ने स्पष्ट किया कि उद्योग का विकास और श्रमिकों के हित अलग-अलग नहीं हैं, बल्कि दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा. सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से औपचारिक और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है. अंधाधुंध इस्तेमाल से पैदा हो सकते हैं खतरे: एक्सपर्ट्स की चेतावनी

एआई और साइबर सुरक्षा पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि चिंता एआई तकनीक को लेकर नहीं है, बल्कि इस बात को लेकर है कि हम इसे काम में कैसे शामिल कर रहे हैं. आईआईटी दिल्ली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर ब्रजेश लाल के अनुसार, एआई उबाऊ, दोहराव वाले और रचनात्मक कामों को आसान बनाने में बेहद मददगार है, लेकिन हम इसका अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं कर सकते. प्रोफेसर लाल ने चेतावनी देते हुए कहा, "एआई को सीधे सिस्टम में शामिल करने के बजाय पहले नियंत्रित माहौल में इसका परीक्षण और सैंडबॉक्सिंग किया जाना चाहिए. एआई जितनी तेजी से सीखता और काम करता है, उतना ही जरूरी यह हो जाता है कि इंसानों का इस पर पूरा नियंत्रण रहे और जरूरत पड़ने पर इसे रोकने की क्षमता भी इंसानों के हाथ में हो."