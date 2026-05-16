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आर्थिक बदलाव की दहलीज पर भारत: ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट नौकरियों का संकट, 'गिग वर्क' बनेगा नया नॉर्मल: सौरभ मुखर्जी

नई दिल्ली: भारतीय मध्यवर्ग आज एक अभूतपूर्व आर्थिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है. एक तरफ बढ़ती महंगाई और महंगे ईंधन ने घरेलू बजट बिगाड़ दिया है, वहीं दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन के कारण पारंपरिक कॉर्पोरेट नौकरियों का दायरा लगातार सिकुड़ रहा है. इस अनिश्चितता के बीच, लोग तेजी से शेयर बाजार, खासकर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) की तरफ आकर्षित हो रहे हैं.

इन सभी ज्वलंत मुद्दों, मध्यवर्ग के संकट और नए आर्थिक अवसरों पर ETV भारत ने देश के दिग्गज फंड मैनेजर और मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स (Marcellus Investment Managers) के फाउंडर व सीआईओ सौरभ मुखर्जी से उनकी हालिया किताब 'ब्रेकपॉइंट' के संदर्भ में विशेष बातचीत की.

प्रश्न: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हुई है. देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्या यह कदम जरूरी था? आप इसे कैसे देखते हैं?

सौरभ मुखर्जी: देखिए, पिछले 3-4 महीनों से सरकार ने सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) के जरिए कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ खुद संभाला हुआ था. लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले एक साल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें रुपये के संदर्भ में लगभग दोगुनी हो चुकी हैं. इसलिए हालिया ₹3-4 की बढ़ोतरी तो महज एक शुरुआत है. अगर खाड़ी देशों और ईरान के बीच भू-राजनीतिक तनाव इसी तरह जारी रहा, तो आने वाले समय में ईंधन की कीमतें और तेजी से बढ़ेंगी.

ईंधन के अलावा तीन और बड़े मोर्चे हैं जहां से महंगाई का भारी दबाव बन रहा है. पहला, वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों की कीमतें बीते छह महीनों में करीब 50 फीसदी उछल चुकी हैं. दूसरा, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया करीब 12% कमजोर हुआ है, जिससे हर तरह का आयात महंगा हो जाएगा. तीसरा, अल नीनो के प्रभाव के कारण कमजोर मानसून की आशंका है, जिससे जुलाई-अगस्त के दौरान खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू सकती हैं. कुल मिलाकर, खुदरा महंगाई (CPI) दिवाली तक 7 से 8 प्रतिशत का स्तर छू सकती है. आरबीआई भी ब्याज दरें बढ़ाने का संकेत दे चुका है. मिडिल क्लास के लिए आने वाले दिन काफी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं.

प्रश्न: अपनी किताब 'ब्रेकपॉइंट' में आपने मध्यवर्ग पर बढ़ते भारी दबाव का जिक्र किया है. इस कठिन परिस्थिति में आम परिवारों के पास क्या विकल्प बचते हैं?

सौरभ मुखर्जी: हमने अपनी किताब में डेटा के साथ इस बात को साबित किया है कि पिछले कुछ वर्षों में देश के भीतर पारंपरिक 'व्हाइट-कॉलर' नौकरियों की क्रिएशन बेहद कमजोर हुई है. बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी (IT) जैसे बड़े सेक्टरों में टेक्नोलॉजी इंसानों की जगह ले रही है. सबसे बड़ी चिंता यह है कि महंगाई को एडजस्ट करने के बाद, पिछले एक दशक में वास्तविक वेतन में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है.

इस वजह से आम लोगों की क्रय शक्ति घटी है और वे अपनी जीवनशैली को बनाए रखने के लिए कर्ज के जाल में फंस रहे हैं. आज होम लोन को छोड़कर, भारतीय मध्यवर्ग का 'डेट-टू-इनकम' रेशियो 32 से 33 फीसदी तक पहुंच चुका है, जबकि अधिकांश बड़े देशों में यह आंकड़ा 20% से नीचे रहता है. लोग रोजमर्रा के खर्चों और लाइफस्टाइल के लिए मल्टीपल पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसका सीधा असर खपत पर दिख रहा है. यही वजह है कि आज कंपनियां 4-5% की वॉल्यूम ग्रोथ पर भी जश्न मना रही हैं. कमजोर हायरिंग के कारण बेंगलुरु, गुरुग्राम और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों का रियल एस्टेट मार्केट भी तनाव में है.

प्रश्न: आज भी पैरेंट्स यही मानते हैं कि अच्छे मार्क्स और नामी कॉलेजों की डिग्रियां एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी हैं. क्या इस सोच में कोई बदलाव आया है?

सौरभ मुखर्जी: हमारी किताब का मुख्य तर्क यही है कि फेलियर छात्रों का नहीं, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का हुआ है. हमने स्कूलों की पढ़ाई को छोड़कर पूरा ध्यान आईआईटी-जेईई या नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित कर दिया. लेकिन आज स्थिति यह है कि हमारे देश में लगभग 30% से 40% ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं. जो नौकरियां मिल भी रही हैं, उनके सैलरी पैकेज बेहद निराशाजनक हैं.

डिग्रियों का महत्व अब तेजी से घट रहा है. भारत के सबसे सफल बिजनेस प्रमोटर्स को देखें, तो वे किसी नामी एलीट कॉलेज से नहीं निकले थे; उन्होंने अनुशासन, लगातार सीखने की ललक और दृढ़ता से अपने साम्राज्य खड़े किए. आज के युवा इस बदलाव को समझ रहे हैं. वे कॉलेज के दौरान ही अपनी कंपनियां शुरू कर रहे हैं. देश में हर साल करीब 10 लाख नई कंपनियां रजिस्टर्ड हो रही हैं. हम 'जॉब सीकर' से 'जॉब क्रिएटर' बनने की तरफ बढ़ रहे हैं.

प्रश्न: आप कह रहे हैं कि देश 'गिग इकोनॉमी' (फ्रीलांसिंग) की तरफ बढ़ रहा है. लेकिन इस मॉडल में नियमित आय की कोई सुरक्षा नहीं होती. लोग इस अनिश्चितता से कैसे निपटें?

सौरभ मुखर्जी: कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम (WFH) और रिमोट वर्किंग एक स्थायी वास्तविकता बन चुके हैं. एआई (AI) के आने के बाद रिसर्च, एआई ट्रेनिंग, कोडिंग और मीडिया प्रोडक्शन जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र फ्रीलांसरों की मांग तेजी से बढ़ी है. अगले दशक में भारत में 10 करोड़ व्हाइट-कॉलर गिग जॉब्स पैदा होने का अनुमान है.

आय की अनिश्चितता निश्चित रूप से एक चुनौती है, लेकिन आज के दौर में रेगुलर सैलरी वाली नौकरियां भी सुरक्षित नहीं हैं. इसलिए परिवारों को अपनी वित्तीय योजना बदलनी होगी. हर परिवार के पास कम से कम 2 साल के घरेलू खर्च के बराबर की नकदी सुरक्षित होनी चाहिए. इसके अलावा, कॉर्पोरेट कवर पर निर्भर रहने के बजाय खुद का पर्सनल हेल्थ और टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है. एक बड़ा फायदा यह है कि इस मॉडल में आप महंगे महानगरों को छोड़कर चंडीगढ़, जयपुर, नागपुर या कोयंबटूर जैसे टियर-2/3 शहरों में शिफ्ट हो सकते हैं. इससे रहने की लागत आधी हो जाती है और आर्थिक स्थिरता बढ़ती है.