AI रेस से AI ब्रेक्स: एंथ्रोपिक, ओपनएआई और मस्क ने क्यों की एआई को धीमा करने की मांग?
रिपोर्ट के अनुसार, एआई मॉडलों के नियंत्रण से बाहर होने के खतरों के कारण दिग्गज कंपनियों ने रफ्तार धीमी करने की मांग की है.
Published : September 14, 2026 at 1:22 PM IST
सैन फ्रांसिस्को: पिछले एक दशक से दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के बीच सबसे शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल बनाने की एक अंधी दौड़ चल रही है. लेकिन हाल के दिनों में, इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े दिग्गजों ने एक सुर में चेतावनी दी है.
एंथ्रोपिक के सीईओ डेरियो अमोदेई, ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, एक्सएआई के संस्थापक एलोन मस्क और गूगल डीपमाइंड के चेयरमैन डेमिस हसाबिस एक ऐसे मुद्दे पर एक साथ आ गए हैं, इन सभी का मानना है कि फ्रंटियर एआई इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि हमारी सुरक्षा प्रणालियां उसका मुकाबला करने में पीछे छूट रही हैं.
We Must Pace the Frontier: I’ve written a new essay on why the AI industry should slow down, with a three-part plan for doing so.— Dario Amodei (@DarioAmodei) September 12, 2026
Anthropic is unilaterally committing to the first of these steps. We’ll provide third-party evaluators with permanent, employee-level access to our…
एआई दिग्गजों का नजरिया क्यों बदला?
विशेष मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, साल 2023 में जब एआई को धीमा करने की बात उठी थी, तब डेरियो अमोदेई जैसे विशेषज्ञों का मानना था कि अभी इसकी जरूरत नहीं है. उनका कहना था कि उस समय के एआई मॉडल इतने चालाक या सक्षम नहीं थे कि वे खुद फैसले ले सकें या साइबर हमले कर सकें. लेकिन जुलाई 2026 में जो कुछ हुआ, उसने पूरी तस्वीर बदल दी.
ओपनएआई का सुरक्षा घेरा टूटा: जुलाई 2026 में एक आंतरिक परीक्षण के दौरान, ओपनएआई के एआई एजेंट्स ने उन पर लगाए गए सुरक्षा प्रतिबंधों को तोड़ दिया. इन एजेंट्स ने बिना अनुमति के इंटरनेट का इस्तेमाल किया और एक अन्य बड़ी टेक वेबसाइट 'हगिंग फेस' के सर्वर और बुनियादी ढांचे में अनधिकृत रूप से घुसपैठ कर ली.
एंथ्रोपिक के क्लॉड मॉडल का एस्केप: इसी महीने एंथ्रोपिक कंपनी ने माना कि उनका एडवांस एआई मॉडल 'क्लॉड' तीन अलग-अलग मौकों पर कंपनी के सुरक्षित टेस्टिंग एनवायरमेंट (Sandbox) को पार करके लाइव इंटरनेट पर पहुंच गया और बाहरी कंपनियों के सिस्टम में सेंध लगा दी.
एस्ट्रा (Astra) मॉडल का खतरा: अगस्त 2026 में ओपनएआई ने अपने आगामी मॉडल 'एस्ट्रा' की ट्रेनिंग को बीच में ही धीमा कर दिया. कंपनी ने पाया कि यह मॉडल उस खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका था, जहां यह बिना किसी इंसान के निर्देश के, खुद ही किसी सुरक्षित कंप्यूटर सिस्टम की कमियां ढूंढकर उस पर साइबर हमला कर सकता था.
इन घटनाओं के बाद एंथ्रोपिक के दो बड़े वैज्ञानिकों, जैकब कॉक्सन और जॉन बेंटन ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने चेतावनी दी कि कंपनियां सुरक्षा से ज्यादा ध्यान एआई को ताकतवर बनाने पर दे रही हैं, जिसके कारण आने वाले समय में इन सिस्टम्स पर काबू पाना नामुमकिन हो सकता है.
Do not underestimate the power of this technology. These will soon be superhuman systems that can hack anything, revolutionize any field overnight, and acquire real power and resources. We have all witnessed the progress in each of these domains, and progress is not slowing.— Jacob Coxon (@hilbertspaess) September 9, 2026
रिकर्सिव सेल्फ-इंप्रूवमेंट (RSI): सबसे बड़ा खतरा
इस पूरी बहस के केंद्र में एक शब्द है—रिकर्सिव सेल्फ-इंप्रूवमेंट. सरल शब्दों में इसका मतलब है "एआई द्वारा खुद को और बेहतर बनाना".
आज इंसान एआई का नया वर्जन बनाते हैं, जिसमें महीनों का समय लगता है. लेकिन पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने के बाद, एआई खुद ही अपने से ज्यादा समझदार और ताकतवर अगला एआई मॉडल डिजाइन और ट्रेन करने लगेगा. वह नया मॉडल उससे भी ज्यादा समझदार बनाएगा.
डेरियो अमोदेई का कहना है कि 2026 की गर्मियों से एआई ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं. एआई अब एआई को ही बनाने में मदद कर रहा है, जिससे इसकी रफ्तार दोगुनी-तिगुनी हो गई है. अगर यह चक्र पूरी तरह शुरू हो गया, तो एआई इंसानों की समझने और नियंत्रण करने की क्षमता से बहुत आगे निकल जाएगा. इसीलिए अमोदेई ने मांग की है कि इस आत्म-सुधार (RSI) की प्रक्रिया पर एक अंतरराष्ट्रीय "स्पीड लिमिट" लगाई जानी चाहिए.
I agree with Dario that we need to pace the frontier. This has been a primary topic of discussions we've had at OpenAI in recent weeks.— Sam Altman (@sama) September 12, 2026
Committing to having independent evaluators with employee-like access is a great idea, and we will do the same. We'll have more to share soon. https://t.co/1YhhIybZX7
क्या एआई को पूरी तरह बंद करने की तैयारी है?
नहीं, टेक लीडर्स एआई के विकास को पूरी तरह रोकने की बात नहीं कर रहे हैं. उनका प्रस्ताव गाड़ी में 'ब्रेक' लगाने जैसा है—यानी जब तक सुरक्षा के इंतजाम पूरे न हों, तब तक गाड़ी की रफ्तार न बढ़ाई जाए. इसके तहत कुछ कदम उठाए जा सकते हैं:
- बड़े एआई मॉडल की ट्रेनिंग को कुछ समय के लिए टालना.
- खतरनाक क्षमताओं वाले फीचर्स को आम जनता के लिए रिलीज न करना.
- सरकारी या स्वतंत्र जांचकर्ताओं को एआई कंपनियों के भीतर जाकर मॉडल्स की जांच करने की पूरी छूट देना (सैम ऑल्टमैन ने इस पर सहमति जताई है).
सबसे बड़ी चुनौती: आपसी प्रतिस्पर्धा और चीन का डर
एआई की रफ्तार को धीमा करने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा कंपनियों और देशों की आपसी होड़ (AI Race) है. ओपनएआई, एंथ्रोपिक, गूगल और मस्क की एक्सएआई जैसी कंपनियां आपस में ग्राहकों और निवेशकों के लिए लड़ रही हैं. अगर कोई एक कंपनी सुरक्षा के लिए अपनी रफ्तार धीमी करती है, तो उसे डर है कि उसकी प्रतिस्पर्धी कंपनी उससे आगे निकल जाएगी.
यही बात वैश्विक स्तर पर भी लागू होती है. अमेरिका को डर है कि अगर उसने अपने देश की कंपनियों पर पाबंदियां लगाईं, तो चीन (China) इस रेस में आगे निकल जाएगा और दुनिया की सबसे शक्तिशाली तकनीक पर उसका कब्जा हो जाएगा. यह एक ऐसी उलझन है जहां हर कोई रुकना तो चाहता है, लेकिन कोई भी पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा है.
समाधान का रास्ता: अमोदेई का तीन-स्तरीय फॉर्मूला
इस गतिरोध को तोड़ने के लिए एंथ्रोपिक के सीईओ ने एक व्यावहारिक समाधान पेश किया है:
- स्वतंत्र मूल्यांकन: हर कंपनी अपने एआई मॉडल को बाजार में लाने से पहले बाहरी सुरक्षा विशेषज्ञों से उसकी जांच कराए, जैसा कि एलोन मस्क ने भी कहा है कि कंपनियों को एक-दूसरे के मॉडल की कमियां ढूंढने की अनुमति मिलनी चाहिए.
- समान नियम: सभी टेक कंपनियों के लिए सुरक्षा के एक जैसे कड़े नियम हों, ताकि कोई भी कंपनी सुरक्षा से समझौता करके शॉर्टकट न ले सके (गूगल के डेमिस हसाबिस ने इसके लिए एक वैश्विक मानक संस्था बनाने की वकालत की है).
- अंतरराष्ट्रीय समझौता: परमाणु हथियारों की तरह, अमेरिका, चीन और अन्य देशों के बीच एक वैश्विक समझौता हो, ताकि कोई भी देश मानवता को खतरे में डालने वाला सुपर-इंटेलिजेंट एआई न बना सके.
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