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AI रेस से AI ब्रेक्स: एंथ्रोपिक, ओपनएआई और मस्क ने क्यों की एआई को धीमा करने की मांग?

सांकेतिक फोटो ( ians )

सैन फ्रांसिस्को: पिछले एक दशक से दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के बीच सबसे शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल बनाने की एक अंधी दौड़ चल रही है. लेकिन हाल के दिनों में, इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े दिग्गजों ने एक सुर में चेतावनी दी है. एंथ्रोपिक के सीईओ डेरियो अमोदेई, ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, एक्सएआई के संस्थापक एलोन मस्क और गूगल डीपमाइंड के चेयरमैन डेमिस हसाबिस एक ऐसे मुद्दे पर एक साथ आ गए हैं, इन सभी का मानना है कि फ्रंटियर एआई इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि हमारी सुरक्षा प्रणालियां उसका मुकाबला करने में पीछे छूट रही हैं. एआई दिग्गजों का नजरिया क्यों बदला?

विशेष मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, साल 2023 में जब एआई को धीमा करने की बात उठी थी, तब डेरियो अमोदेई जैसे विशेषज्ञों का मानना था कि अभी इसकी जरूरत नहीं है. उनका कहना था कि उस समय के एआई मॉडल इतने चालाक या सक्षम नहीं थे कि वे खुद फैसले ले सकें या साइबर हमले कर सकें. लेकिन जुलाई 2026 में जो कुछ हुआ, उसने पूरी तस्वीर बदल दी. ओपनएआई का सुरक्षा घेरा टूटा: जुलाई 2026 में एक आंतरिक परीक्षण के दौरान, ओपनएआई के एआई एजेंट्स ने उन पर लगाए गए सुरक्षा प्रतिबंधों को तोड़ दिया. इन एजेंट्स ने बिना अनुमति के इंटरनेट का इस्तेमाल किया और एक अन्य बड़ी टेक वेबसाइट 'हगिंग फेस' के सर्वर और बुनियादी ढांचे में अनधिकृत रूप से घुसपैठ कर ली. एंथ्रोपिक के क्लॉड मॉडल का एस्केप: इसी महीने एंथ्रोपिक कंपनी ने माना कि उनका एडवांस एआई मॉडल 'क्लॉड' तीन अलग-अलग मौकों पर कंपनी के सुरक्षित टेस्टिंग एनवायरमेंट (Sandbox) को पार करके लाइव इंटरनेट पर पहुंच गया और बाहरी कंपनियों के सिस्टम में सेंध लगा दी. एस्ट्रा (Astra) मॉडल का खतरा: अगस्त 2026 में ओपनएआई ने अपने आगामी मॉडल 'एस्ट्रा' की ट्रेनिंग को बीच में ही धीमा कर दिया. कंपनी ने पाया कि यह मॉडल उस खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका था, जहां यह बिना किसी इंसान के निर्देश के, खुद ही किसी सुरक्षित कंप्यूटर सिस्टम की कमियां ढूंढकर उस पर साइबर हमला कर सकता था. इन घटनाओं के बाद एंथ्रोपिक के दो बड़े वैज्ञानिकों, जैकब कॉक्सन और जॉन बेंटन ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने चेतावनी दी कि कंपनियां सुरक्षा से ज्यादा ध्यान एआई को ताकतवर बनाने पर दे रही हैं, जिसके कारण आने वाले समय में इन सिस्टम्स पर काबू पाना नामुमकिन हो सकता है.