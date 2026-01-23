बजट 2026: MSME सेक्टर ने खोला मांगों का पिटारा; कर राहत और सस्ते कर्ज की बड़ी अपील

ETV Bharat / business

बजट 2026: MSME सेक्टर ने खोला मांगों का पिटारा; कर राहत और सस्ते कर्ज की बड़ी अपील

बजट 2026 से पहले MSME संगठनों ने सरकार से सस्ते कर्ज, टैक्स में रियायत और निर्यात प्रोत्साहन की मांग की,ताकि छोटे उद्योगों को मजबूती मिले.

सांकेतिक फोटो (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

January 23, 2026

7 Min Read
नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2026 से पहले देश भर के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) संगठनों ने सरकार से MSME सेक्टर के लिए ठोस और ज़मीनी सुधारों की मांग तेज कर दी है. उद्योग संगठनों का कहना है कि काग़ज़ों में कई योजनाएं मौजूद हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर MSME आज भी समय पर कर्ज, सस्ती पूंजी और प्रभावी नीति समर्थन से वंचित हैं.

बैंकों से ऋण प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है, अनुपालन (कंप्लायंस) लागत बढ़ रही है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी तेज हो चुकी है. ऐसे में MSME संगठनों का मानना है कि आगामी बजट में ऐसे व्यावहारिक उपायों की ज़रूरत है जो वास्तव में छोटे उद्योगों तक पहुंचें और उन्हें विकास, निर्यात और रोजगार सृजन में मदद करें.

क्रेडिट गैप पाटने के लिए क्राउडफंडिंग का प्रस्ताव
इंडिया SME फोरम ने वित्त मंत्रालय को सुझाव दिया है कि बजट 2026 में कंप्लायंस आधारित क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किए जाएं, जिन्हें राज्य स्तरीय SME एक्सचेंज से जोड़ा जाए और उद्यम (Udyam) पोर्टल से सत्यापित किया जाए.

इन प्लेटफॉर्म्स पर केवल MSMEs के लिए इक्विटी और डेट क्राउडफंडिंग की अनुमति हो, जो SEBI से जुड़ी एक समान ड्यू डिलिजेंस और डिस्क्लोजर व्यवस्था के तहत संचालित हों.

25 लाख करोड़ रुपये का कर्ज संकट
इंडिया SME फोरम के अध्यक्ष विनोद कुमार ने ETV भारत से बातचीत में बताया कि देश के MSMEs लगभग 25 लाख करोड़ रुपये के क्रेडिट गैप* से जूझ रहे हैं. बैंकों से ऋण आवेदन पर करीब 60 प्रतिशत तक रिजेक्शन हो रहा है, जिससे कई उद्यमियों को असुरक्षित और अनौपचारिक स्रोतों से पैसा लेना पड़ता है.

उन्होंने कहा कि कमजोर निगरानी और अनुपालन के कारण, जैसे कि कुछ SME IPOs में देखने को मिला, निवेशकों का भरोसा भी कम हुआ है. यदि नियमन मजबूत किया जाए तो क्राउडफंडिंग इस समस्या का प्रभावी समाधान बन सकती है.

7 से 15 दिनों में सस्ता पूंजी निवेश संभव
विनोद कुमार के अनुसार, यह सुधार बैंकों पर निर्भरता घटाएगा और हर साल 5 से 10 लाख करोड़ रुपये तक की MSME फंडिंग को खोल सकता है. इससे MSMEs को 8 से 10 प्रतिशत ब्याज दर पर 7 से 15 दिनों के भीतर पूंजी मिल सकेगी.

यह प्रणाली खुदरा निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाएगी, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देगी और फैक्ट्री अपग्रेड, निर्यात विस्तार व MSME विकास को गति देगी.

10 लाख रुपये तक के निर्यात-आयात पर 24 घंटे में क्लीयरेंस की मांग
इंडिया SME फोरम ने 10 लाख रुपये से कम मूल्य के आयात-निर्यात शिपमेंट्स के लिए 24 घंटे की ऑटोमेटेड कस्टम क्लीयरेंस व्यवस्था का भी प्रस्ताव रखा है. इसके तहत ICEGATE को उद्यम पंजीकरण से जोड़कर AI आधारित रिस्क प्रोफाइलिंग की जाएगी. फोरम का कहना है कि केवल 100 करोड़ रुपये के सिस्टम अपग्रेड से लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी, देरी कम होगी और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी — बिना किसी राजस्व नुकसान के.

क्लस्टर आधारित टेस्टिंग लैब्स की जरूरत
इंडिया SME फोरम ने बताया कि देश में अधिकतर मान्यता प्राप्त टेस्टिंग लैब्स बड़े शहरों तक सीमित हैं, जिससे औद्योगिक क्लस्टरों में स्थित MSMEs को BIS, FSSAI और निर्यात मानकों का पालन करने में भारी लागत और देरी झेलनी पड़ती है.

इस समस्या के समाधान के लिए क्लस्टर आधारित टेस्टिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग की गई है, ताकि गुणवत्ता अनुपालन को बोझ नहीं बल्कि विकास का साधन बनाया जा सके.

MSME मंत्रालय के साथ PPP मॉडल पर लैब्स का प्रस्ताव
विनोद कुमार ने सुझाव दिया कि MSME मंत्रालय, नेशनल टेस्ट हाउस और संबंधित नियामकों के साथ मिलकर राष्ट्रीय क्लस्टर आधारित टेस्टिंग लैब कार्यक्रम शुरू करे. इसे MSME क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और डिस्ट्रिक्ट्स ऐज़ एक्सपोर्ट हब पहल से जोड़ा जाए.

PPP मॉडल के तहत आंशिक सरकारी अनुदान से बनी ये बहु-क्षेत्रीय लैब्स, सर्टिफिकेशन लागत घटाएंगी, टर्नअराउंड टाइम कम करेंगी और Make in India तथा Zero Defect Zero Effect लक्ष्य को मजबूत करेंगी.

ग्रीन और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए e-TUS योजना
फोरम ने Enhanced Technology Upgradation Scheme (e-TUS) शुरू करने की भी सिफारिश की है. यह एकीकृत और सरल ढांचा MSMEs को ग्रीन और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग अपनाने में मदद करेगा. इससे उच्च प्रारंभिक लागत की समस्या दूर होगी, ऊर्जा खपत घटेगी और MSMEs भारत के नेट-ज़ीरो और डिजिटल इंडिया लक्ष्यों के अनुरूप आगे बढ़ सकेंगे.

MSME फंड ऑफ फंड्स में सीधे निवेश की मांग
PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) ने MSME फंड ऑफ फंड्स पर पुनर्विचार की मांग की है. वर्तमान में यह फंड केवल निवेश फंड्स के माध्यम से MSMEs तक पहुंचता है, जिससे कई योग्य इकाइयां वंचित रह जाती हैं. PHDCCI का सुझाव है कि सरकार SME IPOs और ग्रोथ-स्टेज इक्विटी राउंड्स में सीधे 10 से 15 प्रतिशत निवेश करे. इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और MSMEs को पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी.

क्रेडिट गारंटी के बावजूद बैंक ऋण में बाधाएं
PHDCCI के अनुसार, हाल के बजट में क्रेडिट गारंटी सीमा बढ़ाई गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर बैंक अब भी बिना कोलैटरल के ऋण देने से बच रहे हैं. इसलिए मांग की गई है कि बैंकों को सख्त निर्देश दिए जाएं कि क्रेडिट गारंटी को पर्याप्त सुरक्षा माना जाए. साथ ही ऋण अस्वीकृति मामलों में RBI और सरकारी कार्यालयों में हेल्प डेस्क बनाने और ऋण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करने का सुझाव दिया गया है.

माइक्रो क्रेडिट कार्ड और निर्यात ब्याज सब्सिडी की मांग
अन्य मांगों में माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी कार्ड, MSME को फाइनेंस करने वाले NBFCs के लिए फिर से प्राथमिकता क्षेत्र लाभ, निर्यात ऋण पर ब्याज सब्सिडी की बहाली और इसे सेवा निर्यातकों तक बढ़ाने की मांग शामिल है. साथ ही कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की अनुचित कार्यप्रणाली पर भी चिंता जताते हुए नियामकीय कार्रवाई की मांग की गई है.

कर राहत और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा
इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (EEPC इंडिया) ने बजट 2026 में गैर-कॉरपोरेट मैन्युफैक्चरिंग MSMEs के लिए इनकम टैक्स 25 प्रतिशत करने और *90 प्रतिशत GST रिफंड तुरंत जारी करने की सिफारिश की है. EEPC चेयरमैन पंकज चड्ढा ने कहा कि वर्तमान में ऐसे MSMEs करीब 33 प्रतिशत टैक्स देते हैं, जिससे उन्हें कॉरपोरेट्स के मुकाबले 8-9 प्रतिशत का नुकसान होता है.

रूफटॉप सोलर पर 100% डेप्रिसिएशन का प्रस्ताव
EEPC ने मैन्युफैक्चरिंग MSMEs के लिए रूफटॉप सोलर निवेश पर 100 प्रतिशत डेप्रिसिएशन की मांग की है, जो अभी 20 प्रतिशत है. इससे बिजली लागत घटेगी, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा और कार्बन फुटप्रिंट कम होगा.

MSME सेक्टर का अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान
वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में MSME मंत्रालय का कुल बजटीय आवंटन 23,168 करोड़ रुपये था. देश में 5.93 करोड़ से अधिक पंजीकृत MSMEs, करीब 25 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं. वर्ष 2023-24 में MSME उत्पादों की भारत के कुल निर्यात में हिस्सेदारी 45.73 प्रतिशत रही, जो इसके बाद और बढ़ी है. यह आंकड़े दर्शाते हैं कि MSME सेक्टर भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है.

