बजट 2026: MSME सेक्टर ने खोला मांगों का पिटारा; कर राहत और सस्ते कर्ज की बड़ी अपील

नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2026 से पहले देश भर के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) संगठनों ने सरकार से MSME सेक्टर के लिए ठोस और ज़मीनी सुधारों की मांग तेज कर दी है. उद्योग संगठनों का कहना है कि काग़ज़ों में कई योजनाएं मौजूद हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर MSME आज भी समय पर कर्ज, सस्ती पूंजी और प्रभावी नीति समर्थन से वंचित हैं. बैंकों से ऋण प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है, अनुपालन (कंप्लायंस) लागत बढ़ रही है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी तेज हो चुकी है. ऐसे में MSME संगठनों का मानना है कि आगामी बजट में ऐसे व्यावहारिक उपायों की ज़रूरत है जो वास्तव में छोटे उद्योगों तक पहुंचें और उन्हें विकास, निर्यात और रोजगार सृजन में मदद करें. क्रेडिट गैप पाटने के लिए क्राउडफंडिंग का प्रस्ताव

इंडिया SME फोरम ने वित्त मंत्रालय को सुझाव दिया है कि बजट 2026 में कंप्लायंस आधारित क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किए जाएं, जिन्हें राज्य स्तरीय SME एक्सचेंज से जोड़ा जाए और उद्यम (Udyam) पोर्टल से सत्यापित किया जाए. इन प्लेटफॉर्म्स पर केवल MSMEs के लिए इक्विटी और डेट क्राउडफंडिंग की अनुमति हो, जो SEBI से जुड़ी एक समान ड्यू डिलिजेंस और डिस्क्लोजर व्यवस्था के तहत संचालित हों. 25 लाख करोड़ रुपये का कर्ज संकट

इंडिया SME फोरम के अध्यक्ष विनोद कुमार ने ETV भारत से बातचीत में बताया कि देश के MSMEs लगभग 25 लाख करोड़ रुपये के क्रेडिट गैप* से जूझ रहे हैं. बैंकों से ऋण आवेदन पर करीब 60 प्रतिशत तक रिजेक्शन हो रहा है, जिससे कई उद्यमियों को असुरक्षित और अनौपचारिक स्रोतों से पैसा लेना पड़ता है. उन्होंने कहा कि कमजोर निगरानी और अनुपालन के कारण, जैसे कि कुछ SME IPOs में देखने को मिला, निवेशकों का भरोसा भी कम हुआ है. यदि नियमन मजबूत किया जाए तो क्राउडफंडिंग इस समस्या का प्रभावी समाधान बन सकती है. 7 से 15 दिनों में सस्ता पूंजी निवेश संभव

विनोद कुमार के अनुसार, यह सुधार बैंकों पर निर्भरता घटाएगा और हर साल 5 से 10 लाख करोड़ रुपये तक की MSME फंडिंग को खोल सकता है. इससे MSMEs को 8 से 10 प्रतिशत ब्याज दर पर 7 से 15 दिनों के भीतर पूंजी मिल सकेगी. यह प्रणाली खुदरा निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाएगी, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देगी और फैक्ट्री अपग्रेड, निर्यात विस्तार व MSME विकास को गति देगी. 10 लाख रुपये तक के निर्यात-आयात पर 24 घंटे में क्लीयरेंस की मांग

इंडिया SME फोरम ने 10 लाख रुपये से कम मूल्य के आयात-निर्यात शिपमेंट्स के लिए 24 घंटे की ऑटोमेटेड कस्टम क्लीयरेंस व्यवस्था का भी प्रस्ताव रखा है. इसके तहत ICEGATE को उद्यम पंजीकरण से जोड़कर AI आधारित रिस्क प्रोफाइलिंग की जाएगी. फोरम का कहना है कि केवल 100 करोड़ रुपये के सिस्टम अपग्रेड से लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी, देरी कम होगी और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी — बिना किसी राजस्व नुकसान के. क्लस्टर आधारित टेस्टिंग लैब्स की जरूरत

इंडिया SME फोरम ने बताया कि देश में अधिकतर मान्यता प्राप्त टेस्टिंग लैब्स बड़े शहरों तक सीमित हैं, जिससे औद्योगिक क्लस्टरों में स्थित MSMEs को BIS, FSSAI और निर्यात मानकों का पालन करने में भारी लागत और देरी झेलनी पड़ती है. इस समस्या के समाधान के लिए क्लस्टर आधारित टेस्टिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग की गई है, ताकि गुणवत्ता अनुपालन को बोझ नहीं बल्कि विकास का साधन बनाया जा सके.