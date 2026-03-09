ETV Bharat / business

गैस के दाम में बढ़ोतरी के बाद क्या पेट्रोल और डीजल की भी बढ़ेंगी कीमतें ?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( IANS )

नई दिल्ली : ईरान युद्ध की वजह से घरेलू सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ, तो क्या इसके बाद पेट्रोल और डीजल की भी कीमतें बढ़ेंगी. इस पर सरकारी अधिकारी की ओर से जवाब आया है. सरकारी सूत्रों ने कहा कि वैश्विक बाजार में कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचने के बावजूद फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं की जाएगी. उन्होंने दो टूक सोमवार को यह बात कही. अधिकारियों ने कहा कि हालात पर सरकार की नजर बनी हुई है. उन्होंने कहा कि सरकार ऊर्जा जरूरतों की आपूर्ति पर नजर बनाए हुए है. उनके अनुसार इस समय न तो पेट्रोल और न ही डीजल के दाम में बढ़ोतरी संभव हैं और न ही सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है. उन्होंने उन खबरों का भी खंडन किया जिसमें बताया गया था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां प्राइस बढ़ाने को लेकर सरकार से अनुमति मांग रही हैं. उनका कहना है था कि इस समय जो भी बढ़ी हुई कीमतें हैं, वह तेल कंपनियां ही वहन करेंगी. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई है. इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ी है. सूत्रों ने बताया कि जमाखोरी को रोकने के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर भराने के लिए बुकिंग की न्यूनतम प्रतीक्षा अवधि 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है. उन्होंने बताया कि एक औसत परिवार एक वर्ष में 14.2 किलोग्राम के सात से आठ एलपीजी सिलेंडर का उपयोग करता है और आमतौर पर उन्हें छह सप्ताह से कम समय में उसे भराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए. सूत्रों के अनुसार, जमाखोरी और बाजार में जानबूझकर कमी की स्थिति उत्पन्न होने से रोकने के लिए सिलेंडर भराने के लिए बुकिंग अवधि बढ़ाई गई है. उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम कंपनियों के पास एलपीजी का पर्याप्त भंडार है. क्या कहा वित्त मंत्री ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का महंगाई पर खास असर पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि देश में मुद्रास्फीति पहले से ही अपने निचले स्तर के करीब है.