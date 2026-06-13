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सस्ते पेट्रोल के बाद अब देश में बनेगा सस्ता डीजल, जानिए क्या है सरकार का नया प्लान

हैदराबाद: देश में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार पिछले कुछ समय से इसमें इथेनॉल मिला रही है. इससे पेट्रोल के दाम कम रखने में मदद मिली है. अब इसी तर्ज पर भारत सरकार देश की जनता को सस्ता डीजल देने की भी तैयारी कर रही है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान इस बड़े प्लान की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि अब पेट्रोल की तरह ही देश में सस्ता डीजल भी बनाया जाएगा, जिसमें 'आइसोब्यूटेनॉल' का इस्तेमाल किया जाएगा.

क्या है आइसोब्यूटेनॉल?

आइसोब्यूटेनॉल एक खास तरह का जैविक रसायन है. इसे पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है. इसका निर्माण मुख्य रूप से मक्का, गन्ना, फसल अवशेषों और अन्य कृषि कचरे (बायोमास) से किया जाता है. चूंकि डीजल इंजनों में सीधे इथेनॉल नहीं मिलाया जा सकता, इसलिए वैज्ञानिक इथेनॉल को ही प्रोसेस करके आइसोब्यूटेनॉल तैयार करते हैं, जिसे डीजल में आसानी से मिलाया जा सकता है. सरकार की योजना डीजल में 15 प्रतिशत तक आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की है.