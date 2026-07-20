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कार के बाद अब किचन में इथेनॉल! विशेष चूल्हे का ट्रायल सफल, LPG-LNG को देगा टक्कर

Ethanol in Kitchen: E-20 यानी 20% इथेनॉल मिक्स पेट्रोल अब देश में लागू हो गया है, जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है. लोगों की शिकायत है कि इससे गाड़ी का इंजन और माइलेज प्रभावित हो रहा है. इस विवाद और विपक्ष के विरोध के बीच सरकार ने अब इथेनॉल को आपकी किचन तक पहुंचाने की तैयारी कर ली है.

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए इथेनॉल को खाना पकाने में प्रयोग करने की योजना पर काम कर रहा है. इसके तहत केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 25 मई 2026 को नागपुर में स्वदेशी 'हाइड्रो-इथेनॉल कुकिंग स्टोव' (इथेनॉल आधारित स्टोव) का अनावरण किया.

यह स्टोव पानी और इथेनॉल के मिश्रण से जलता है. पानी में 7% इथेनॉल मिक्स करके प्रयोग किया जाएगा, जो एलपीजी सिलेंडर के मुकाबले काफी सस्ता होगा. इससे देश की एलपीजी पर निर्भरता कम होगी और आयात घटेगा. माना जा रहा है कि किचन में इथेनॉल के पहुंचने से विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी.

हाइड्रो-इथेनॉल कुकिंग स्टोव. (Photo Credit; Getty Images)

हाइड्रो-इथेनॉल कुकिंग स्टोव के फायदे: हाइड्रो-इथेनॉल कुकिंग स्टोव को एक क्रांतिकारी तकनीक माना जा रहा है, जो रसोई के खर्च को आधा करने के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल होगी. यह स्टोव इथेनॉल और पानी के मिश्रण से नीली और तेज आंच पैदा करता है. इस स्टोव की रनिंग कॉस्ट सामान्य LPG सिलेंडर से काफी कम होने का अनुमान है. इसके इस्तेमाल से मासिक रसोई बजट में भारी बचत होगी.

इथेनॉल स्टोव महिलाओं के स्वास्थ्य के सुरक्षित: इथेनॉल मिक्स ईंधन साफ तरीके से जलता है, जिससे बर्तनों की तली काली नहीं होती. रसोई को साफ-सुथरा बनाए रखने में मदद मिलती है. इससे धुआं या जहरीली गैसें भी नहीं निकलती हैं, जिससे घर की हवा शुद्ध और महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है.

इथेनॉल स्टोव में LPG सिलेंडर की तरह फटने का खतरा नहीं: लिक्विड ईंधन पर आधारित होने के कारण इसमें LPG की तरह हाई-प्रेशर सिलेंडर फटने का कोई डर नहीं रहता, जो इसे परिवारों के लिए सुरक्षित बनाता है. इथेनॉल गन्ने और मक्के जैसे कृषि उत्पादों से बनता है. इस स्टोव को अपनाने से किसानों की आय बढ़ेगी और भारत की विदेश से कच्चा तेल व गैस आयात करने पर निर्भरता कम होगी. इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी काफी आसान है.