बिसलेरी पर केस के बाद FSSAI की बड़ी कार्रवाई, सस्पेंड किए 5 हेल्थकेयर कंपनियों के लाइसेंस
लुसिड हेल्थ केयर, वेदांत रेमेडीज समेत पांच कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं.
Published : November 23, 2026 at 3:30 PM IST
नई दिल्ली: खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सोमवार को पांच न्यूट्रास्युटिकल (पौष्टिक-औषधीय) कंपनियों के लाइसेंस तुरंत सस्पेंड कर दिए. इन पांच कंपनियों पर गंभीर खाद्य सुरक्षा और नियामक उल्लंघन पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई.
एफएसएसएआई ने न्यूट्रास्युटिकल और स्वास्थ्य उत्पाद उद्योग में नियमों के उल्लंघन पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा नियामक द्वारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की बड़ी कंपनी बिसलेरी समेत छह फूड बिज़नेस ऑपरेटरों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के एक दिन बाद हुई है. यह खाद्य सुरक्षा नियमों का कथित तौर पर उल्लंघन करने वाले व्यापार के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का संकेत है.
जिन पांच निर्माताओं पर सख्त कार्रवाई हो रही है वे हैं वेदांत रेमेडीज, ल्यूसिड हेल्थकेयर, एंबिको आयुर्वेदिक हेल्थकेयर, विटामेडिक हेल्थ न्यूट्रास्यूटिकल्स और एडोरियल हेल्थकेयर. एफएसएसएआई द्वारा किए गए निरीक्षण में कई कमियां सामने आईं, जिनमें खराब उत्पादन स्थिति, पेस्ट कंट्रोल काफी नहीं होना, एक्सपायर हो चुकी चीजों का इस्तेमाल, जरूरी रिकॉर्ड न रखना और लाइसेंस वाली बिजनेस जगहों में गड़बड़ियां शामिल हैं.
प्राधिकरण ने कहा, "FSSAI ने गंभीर खाद्य सुरक्षा और विनियामक उल्लंघन के लिए कई पौष्टिक-औषधीय (न्यूट्रास्यूटिकल) और हेल्थ प्रोडक्ट बनाने वालों का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है." न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रिशन और फ़ार्मास्यूटिकल्स के मेल से बना एक शब्द है. यह खाद्य उत्पाद की एक श्रेणी है जिसमें एक्सट्रैक्ट, आइसोलेट्स और शुद्ध रासायनिक यौगिक होते हैं जो शारीरिक लाभ देते हैं और स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करते हैं.
आम खाद्य उत्पादों के उलट, ये चीजें रोज़ाना की पोषण (न्यूट्रिशनल) जरूरतों के अलावा खास स्वास्थ्य फायदों के लिए बेची जाती हैं और मुख्य रूप से भारत सरकार के FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) द्वारा तय किए गए कानूनी और सुरक्षा मानकों के अधीन हैं.
पांच कंपनियों में, वेदांत रेमेडीज ने सिर्फ 12 प्रतिशत स्कोर के साथ सबसे खराब अनुपालन प्रदर्शन दर्ज किया. निरीक्षण में पाया गया कि उसकी जगह साफ-सफाई की कमी है. साथ ही पेस्ट कंट्रोल का इंतजाम भी ठीक नहीं है. इसमें एक्सपायर हो चुके स्वाद देने वाले पदार्थ (फ्लेवरिंग सब्सटेंस) भी हैं.
प्रधिकरण ने गलत स्टोरेज तरीकों का भी पता लगाया है. इसमें आयुष और एफएसएसएआई-लाइसेंस वाली चीजों को बिना ठीक से अलग किए एक साथ स्टोर किया जा रहा था, जिससे क्रॉस-कंटैमिनेशन की संभावना बन रही थी.
इससे भी गंभीर बात यह है कि कुछ उत्पाद कथित तौर पर वैध FSSAI लाइसेंस के बिना बनाए जा रहे थेय कंपनी रेगुलेटर द्वारा जारी किए गए सुधार नोटिस के जवाब में कोई जवाब या अनुपालन रिपोर्ट भी जमा करने में नाकाम रही. ल्यूसिड हेल्थकेयर में, इंस्पेक्टरों को आयुर्वेदिक और न्यूट्रास्युटिकल प्रोडक्ट्स के स्वच्छता प्रबंधन, कीट नियंत्रण और पृथक्करण में कमियां मिलीं. जरूरी खाद्य सुरक्षा, परीक्षण और रखरखाव रिकॉर्ड ठीक से रखरखाव नहीं किया गया था. रेगुलेटर ने यह भी पाया कि खाद्य संचालकों के पास जरूरी स्वच्छता सुविधाएं और जरूरी ट्रेनिंग की कमी थी. यूनिट को 27 प्रतिशत का अनुपालन स्कोर मिला.
एम्बिको आयुर्वेदिक हेल्थकेयर गंदी जगहों पर काम करता हुआ पाया गया, जहां एक्सपायर हो चुका सामान रखा था. जांचकर्ताओं ने आयुर्वेदिक और खाने के उत्पाद के बीच ठीक से पृथक्करण न होने और जरूरी खाने की सेफ्टी और टेस्टिंग रिकॉर्ड न होने की बात कही. इसका अनुपालन स्कोर 46 प्रतिशत रहा, जो रेगुलेटरी कमियों को दिखाता है.
विटामेडिक हेल्थ न्यूट्रास्युटिकल्स के मामले में जांचकर्ताओं ने पाया कि लाइसेंस वाली उत्पादन जगहें चालू नहीं थीं. कहा जा रहा है कि बिजनेस एक ऐसे पते से चल रहा था जिसे उसके लाइसेंस पर नहीं लिखा गया था. यह जगह एक मीट-प्रोसेसिंग यूनिट (मांस प्रसंस्करण इकाई) के साथ भी साझा की जा रही थी, जिससे विनियामक चिंताएं और बढ़ गईं. एडोरियल हेल्थकेयर के खिलाफ कार्रवाई में उसकी लाइसेंस वाली जगह के होने और उसके कब्जे को लेकर गड़बड़ियां थीं.
FSSAI ने पाया कि जगह चालू नहीं थी, वहां निर्माण का काम चल रहा था. जबकि मौजूदा मालिक ने कंपनी के साथ किसी भी तरह के जुड़ाव से इनकार किया. एफएसएसएआई ने कहा, "फर्म लाइसेंस वाली जगह से कानूनी कब्जe साबित करने या काम दिखाने में नाकाम रही. वह लाइसेंसिंग अथॉरिटी को हालात में बदलाव के बारे में बताने या अपने लाइसेंस में बदलाव या उसे सरेंडर करने की मांग करने में भी नाकाम रही." FSSAI ने कहा कि कंपनी के पास ऐसी जगह के लिए एक सक्रिय लाइसेंस था जो मौजूद नहीं थी और उसने लाइसेंसिंग प्राधिकरण को गुमराह करने वाली जानकारी दी थी.
बिसलेरी के बोतलबंद पानी का नमूना असुरक्षित मिलने पर एफएसएसएआई ने मुकदमे की मंजूरी दी
बता दें कि खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने बिसलेरी इंटरनेशनल के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी दी है. कंपनी के बोतलबंद पानी का नमूना जांच में असुरक्षित पाया गया था। एफएसएसएआई ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी. नियामक ने जांच के लिए बिसलेरी इंटरनेशनल के परिसर से 'पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (मिनरल वाटर को छोड़कर)' का नमूना लिया था.
एफएसएसएआई ने कहा कि नमूना ब्रोमेट की निर्धारित सीमा के अनुरूप नहीं पाया गया और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उसे असुरक्षित घोषित किया गया.
कंपनी की अपील के बाद नमूने को दोबारा जांच के लिए दूसरी खाद्य प्रयोगशाला में भेजा गया. इस प्रयोगशाला ने भी उसमें पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच) पाए जाने के कारण उसे असुरक्षित घोषित किया. नियामक ने कहा कि प्रयोगशाला की जांच में कानून के तहत असुरक्षित खाद्य पदार्थ से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। इसके आधार पर बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी दी गई है.
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