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बिसलेरी पर केस के बाद FSSAI की बड़ी कार्रवाई, सस्पेंड किए 5 हेल्थकेयर कंपनियों के लाइसेंस

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

नई दिल्ली: खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सोमवार को पांच न्यूट्रास्युटिकल (पौष्टिक-औषधीय) कंपनियों के लाइसेंस तुरंत सस्पेंड कर दिए. इन पांच कंपनियों पर गंभीर खाद्य सुरक्षा और नियामक उल्लंघन पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई.

एफएसएसएआई ने न्यूट्रास्युटिकल और स्वास्थ्य उत्पाद उद्योग में नियमों के उल्लंघन पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा नियामक द्वारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की बड़ी कंपनी बिसलेरी समेत छह फूड बिज़नेस ऑपरेटरों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के एक दिन बाद हुई है. यह खाद्य सुरक्षा नियमों का कथित तौर पर उल्लंघन करने वाले व्यापार के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का संकेत है.

जिन पांच निर्माताओं पर सख्त कार्रवाई हो रही है वे हैं वेदांत रेमेडीज, ल्यूसिड हेल्थकेयर, एंबिको आयुर्वेदिक हेल्थकेयर, विटामेडिक हेल्थ न्यूट्रास्यूटिकल्स और एडोरियल हेल्थकेयर. एफएसएसएआई द्वारा किए गए निरीक्षण में कई कमियां सामने आईं, जिनमें खराब उत्पादन स्थिति, पेस्ट कंट्रोल काफी नहीं होना, एक्सपायर हो चुकी चीजों का इस्तेमाल, जरूरी रिकॉर्ड न रखना और लाइसेंस वाली बिजनेस जगहों में गड़बड़ियां शामिल हैं. प्राधिकरण ने कहा, "FSSAI ने गंभीर खाद्य सुरक्षा और विनियामक उल्लंघन के लिए कई पौष्टिक-औषधीय (न्यूट्रास्यूटिकल) और हेल्थ प्रोडक्ट बनाने वालों का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है." न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रिशन और फ़ार्मास्यूटिकल्स के मेल से बना एक शब्द है. यह खाद्य उत्पाद की एक श्रेणी है जिसमें एक्सट्रैक्ट, आइसोलेट्स और शुद्ध रासायनिक यौगिक होते हैं जो शारीरिक लाभ देते हैं और स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करते हैं. आम खाद्य उत्पादों के उलट, ये चीजें रोज़ाना की पोषण (न्यूट्रिशनल) जरूरतों के अलावा खास स्वास्थ्य फायदों के लिए बेची जाती हैं और मुख्य रूप से भारत सरकार के FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) द्वारा तय किए गए कानूनी और सुरक्षा मानकों के अधीन हैं. पांच कंपनियों में, वेदांत रेमेडीज ने सिर्फ 12 प्रतिशत स्कोर के साथ सबसे खराब अनुपालन प्रदर्शन दर्ज किया. निरीक्षण में पाया गया कि उसकी जगह साफ-सफाई की कमी है. साथ ही पेस्ट कंट्रोल का इंतजाम भी ठीक नहीं है. इसमें एक्सपायर हो चुके स्वाद देने वाले पदार्थ (फ्लेवरिंग सब्सटेंस) भी हैं. प्रधिकरण ने गलत स्टोरेज तरीकों का भी पता लगाया है. इसमें आयुष और एफएसएसएआई-लाइसेंस वाली चीजों को बिना ठीक से अलग किए एक साथ स्टोर किया जा रहा था, जिससे क्रॉस-कंटैमिनेशन की संभावना बन रही थी. इससे भी गंभीर बात यह है कि कुछ उत्पाद कथित तौर पर वैध FSSAI लाइसेंस के बिना बनाए जा रहे थेय कंपनी रेगुलेटर द्वारा जारी किए गए सुधार नोटिस के जवाब में कोई जवाब या अनुपालन रिपोर्ट भी जमा करने में नाकाम रही. ल्यूसिड हेल्थकेयर में, इंस्पेक्टरों को आयुर्वेदिक और न्यूट्रास्युटिकल प्रोडक्ट्स के स्वच्छता प्रबंधन, कीट नियंत्रण और पृथक्करण में कमियां मिलीं. जरूरी खाद्य सुरक्षा, परीक्षण और रखरखाव रिकॉर्ड ठीक से रखरखाव नहीं किया गया था. रेगुलेटर ने यह भी पाया कि खाद्य संचालकों के पास जरूरी स्वच्छता सुविधाएं और जरूरी ट्रेनिंग की कमी थी. यूनिट को 27 प्रतिशत का अनुपालन स्कोर मिला.