20% तक सस्ता हो सकता है GOLD, WGC रिपोर्ट में भाव पर नए अनुमान

हैदराबाद: 2025 में सोने ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया और पूरे साल के दौरान कई बार नए ऑल-टाइम हाई दर्ज किए. हालांकि, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) की Gold Outlook 2026 रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगले साल सोने की कीमतों में तेज गिरावट की संभावना भी बनी हुई है.

सोने की कीमतें किन परिस्थितियों में गिर सकती हैं?

रिपोर्ट के अनुसार यदि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अनुमान से मजबूत रहती है, निवेश और शेयर बाजार में तेजी आती है, और फेडरल रिजर्व (FED) ब्याज दरों को ऊंचा रखता है, तो सोने पर दबाव बढ़ सकता है. इस स्थिति में डॉलर मजबूत रहेगा और निवेशक अधिक जोखिम वाली संपत्तियों की ओर रुख करेंगे. ऐसे परिदृश्य में WGC का अनुमान है कि सोने की कीमतें 5 से 20 प्रतिशत तक गिर सकती हैं.

विपरीत संकेत भी संभव

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि अमेरिकी अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ती है या फेड ब्याज दरों में कटौती करता है, तो सोना 5 से 15 प्रतिशत तक बढ़ सकता है. इसके अलावा, वैश्विक मंदी और भू-राजनीतिक तनाव की स्थिति में सोने की मांग तेज़ हो सकती है, जिससे कीमतें 15 से 30 प्रतिशत तक उछल सकती हैं.