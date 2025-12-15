Advance Tax भरने का आज आखिरी मौका, देर से पेमेंट करने पर लगेगी इतनी पेनल्टी
नेट टैक्स लायबिलिटी ₹10,000 से अधिक होने पर एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त आज 15 दिसंबर 2025 तक जमा करनी जरूरी है.
Published : December 15, 2025 at 1:41 PM IST
मुंबई: अगर किसी टैक्सपेयर्स की नेट टैक्स लायबिलिटी TDS कटौती के बाद ₹10,000 से अधिक है, तो एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है. आज, सोमवार, 15 दिसंबर 2025, वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी किस्त जमा करने की आखिरी तारीख है. एडवांस टैक्स समय पर न भरने या कम भरने पर ब्याज दर से जुड़ा जुर्माना लागू होता है.
एडवांस टैक्स क्या है?
एडवांस टैक्स 'पे ऐज़ यू अर्न' (Pay as you earn) योजना के अंतर्गत आता है. इसमें टैक्सपेयर्स अपनी अनुमानित आय के आधार पर टैक्स की किश्तें पूरे साल में भरते हैं. यदि किसी व्यक्ति की कुल टैक्स देनदारी ₹10,000 से अधिक हो, तो वह एडवांस टैक्स जमा करता है.
कौन देने को बाध्य है?
Tax2Win के सीईओ अभिषेक सोनी ने द इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि, “जो भी टैक्सपेयर्स की कुल टैक्स देनदारी TDS कटौती के बाद ₹10,000 या उससे अधिक है, उन्हें एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है. इसमें अतिरिक्त आय वाले सैलरीधारी, फ्रीलांसर, पेशेवर और व्यवसाय शामिल हैं.”
एडवांस टैक्स की किस्तें और तिथियां
|किस्त
|देय तारीख
|न्यूनतम राशि
|पहली
|15 जून
|15% एडवांस टैक्स
|दूसरी
|15 सितंबर
|45% एडवांस टैक्स (पहले की किस्त घटाकर)
|तीसरी
|15 दिसंबर
|75% एडवांस टैक्स (पहले की किस्तें घटाकर)
|चौथी
|15 मार्च
|100% एडवांस टैक्स (पहले की किस्तें घटाकर)
प्रेज़म्पटिव टैक्स योजना (Sections 44AD/44ADA) के तहत करदाता पूरी राशि 15 मार्च तक एक ही किस्त में भर सकते हैं. मार्च 31 तक की गई किसी भी अग्रिम भुगतान को एडवांस टैक्स माना जाएगा.
भुगतान का तरीका
एडवांस टैक्स ऑनलाइन Income Tax e-filing पोर्टल या ऑफलाइन Challan ITNS-280 के माध्यम से जमा किया जा सकता है. ऑडिटेड कंपनियों और व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य है.
देर से भुगतान पर जुर्माना
यदि एडवांस टैक्स समय पर नहीं भरा या कम भरा गया, तो Section 234B और 234C के तहत 1% प्रति माह साधारण ब्याज लागू होता है. Section 234B पूरे साल के लिए देय है और Section 234C हर किस्त में शॉर्ट पेमेंट पर लागू होता है.
एडवांस टैक्स की गणना कैसे करें
- 1. अपनी सालाना कुल आय जोड़ें.
- 2. टैक्स स्लैब के अनुसार कर निकालें.
- 3. TDS घटाएं (Form 26AS या AIS देखें).
- 4. ₹10,000 से अधिक शेष राशि एडवांस टैक्स होगी.
समय पर भुगतान करने से ब्याज और पेनल्टी से बचा जा सकता है और टैक्स कंप्लायंस आसान बनती है.
