Advance Tax भरने का आज आखिरी मौका, देर से पेमेंट करने पर लगेगी इतनी पेनल्टी

मुंबई: अगर किसी टैक्सपेयर्स की नेट टैक्स लायबिलिटी TDS कटौती के बाद ₹10,000 से अधिक है, तो एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है. आज, सोमवार, 15 दिसंबर 2025, वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी किस्त जमा करने की आखिरी तारीख है. एडवांस टैक्स समय पर न भरने या कम भरने पर ब्याज दर से जुड़ा जुर्माना लागू होता है. एडवांस टैक्स क्या है?

एडवांस टैक्स 'पे ऐज़ यू अर्न' (Pay as you earn) योजना के अंतर्गत आता है. इसमें टैक्सपेयर्स अपनी अनुमानित आय के आधार पर टैक्स की किश्तें पूरे साल में भरते हैं. यदि किसी व्यक्ति की कुल टैक्स देनदारी ₹10,000 से अधिक हो, तो वह एडवांस टैक्स जमा करता है. कौन देने को बाध्य है?

Tax2Win के सीईओ अभिषेक सोनी ने द इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि, “जो भी टैक्सपेयर्स की कुल टैक्स देनदारी TDS कटौती के बाद ₹10,000 या उससे अधिक है, उन्हें एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है. इसमें अतिरिक्त आय वाले सैलरीधारी, फ्रीलांसर, पेशेवर और व्यवसाय शामिल हैं.” एडवांस टैक्स की किस्तें और तिथियां किस्त देय तारीख न्यूनतम राशि पहली 15 जून 15% एडवांस टैक्स दूसरी 15 सितंबर 45% एडवांस टैक्स (पहले की किस्त घटाकर) तीसरी 15 दिसंबर 75% एडवांस टैक्स (पहले की किस्तें घटाकर) चौथी 15 मार्च 100% एडवांस टैक्स (पहले की किस्तें घटाकर)