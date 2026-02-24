तमिलनाडु के उपभोक्ताओं की बल्ले-बल्ले, अडानी पावर देगा 558 मेगावाट सस्ती और निर्बाध बिजली
अडानी पावर तमिलनाडु को 5 साल तक 558 मेगावाट बिजली ₹5.91/यूनिट पर देगी. इससे राज्य में ग्रिड स्थिरता और सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित होगी.
Published : February 24, 2026 at 11:36 AM IST
अहमदाबाद: भारत की सबसे बड़ी निजी बिजली उत्पादक कंपनी, अडानी पावर ने तमिलनाडु के ऊर्जा क्षेत्र में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है. कंपनी की सहायक इकाई मोक्सी पावर जनरेशन लिमिटेड (MPGL) को तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TNPDCL) से 558 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए 'लेटर ऑफ अवार्ड' (LoA) प्राप्त हुआ है.
5 साल के लिए हुआ करार
इस समझौते के तहत अडानी पावर अगले पाँच वर्षों तक तमिलनाडु को बिजली की निर्बाध आपूर्ति करेगी. यह आपूर्ति कंपनी के तूतीकोरिन (तमिलनाडु) स्थित 1,200 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट से की जाएगी. इस अनुबंध के लिए कंपनी ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से ₹5.910 प्रति यूनिट का टैरिफ तय किया है. बिजली की यह आपूर्ति 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली है.
तमिलनाडु के उपभोक्ताओं को क्या मिलेगा?
इस अतिरिक्त 558 मेगावाट बिजली से राज्य के ग्रिड को अधिक स्थिरता मिलेगी. विशेषज्ञों का मानना है कि इस उच्च गुणवत्ता वाली और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति से तमिलनाडु के घरों, व्यवसायों और उद्योगों को बिजली कटौती से राहत मिलेगी. साथ ही, एक तय प्रतिस्पर्धी दर पर बिजली मिलने से भविष्य में उपभोक्ताओं को सस्ती और स्थिर दरों पर ऊर्जा प्राप्त होने की उम्मीद है.
अडानी पावर के लिए राजस्व की सुरक्षा
इस नए समझौते के साथ, अडानी पावर की कुल परिचालन क्षमता का 95% से अधिक हिस्सा अब मध्यम और लंबी अवधि के बिजली खरीद समझौतों (PPA) के तहत सुरक्षित हो गया है. कंपनी के अनुसार, इससे उन्हें भविष्य में स्थिर राजस्व प्राप्त होगा और बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का उन पर कम असर पड़ेगा.
वित्तीय प्रदर्शन और बाजार की स्थिति
हाल ही में कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही (Q3 FY26) के नतीजे घोषित किए हैं, जिसमें कंपनी का कर-पूर्व लाभ (PBT) 5.3% बढ़कर ₹2,800 करोड़ रहा है. वर्तमान में अडानी पावर की कुल थर्मल क्षमता 18,110 मेगावाट है, जो देश के विभिन्न राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में फैली हुई है.
