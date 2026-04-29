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अडाणी पावर के मुनाफे में 64 प्रतिशत का जोरदार उछाल, Q4 में दर्ज किया ₹4,271 करोड़ का शुद्ध लाभ

अहमदाबाद: अडाणी समूह की प्रमुख बिजली कंपनी, अडाणी पावर लिमिटेड (APL) ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (Q4 FY26) के वित्तीय परिणाम घोषित किए. कंपनी ने परिचालन दक्षता में सुधार और कर व्यय में कमी के चलते अपने समेकित शुद्ध लाभ में 64 प्रतिशत की शानदार वार्षिक वृद्धि दर्ज की है. इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा बढ़कर 4,271 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 2,599 करोड़ रुपये था.

राजस्व और परिचालन प्रदर्शन

शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, समीक्षाधीन तिमाही के दौरान कंपनी का परिचालन राजस्व 10 प्रतिशत बढ़कर 15,989 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. वहीं, कंपनी की ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन पूर्व आय (EBITDA) 27 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि के साथ 6,498 करोड़ रुपये रही. बिजली की बिक्री की मात्रा में भी मामूली सुधार देखा गया, जो पिछले साल के 26.4 बिलियन यूनिट (BU) से बढ़कर इस साल 27.2 बिलियन यूनिट हो गया.

वार्षिक प्रदर्शन का सारांश

पूरे वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए अडाणी पावर ने 12,971 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जो वित्त वर्ष 2025 के 12,750 करोड़ रुपये के मुकाबले थोड़ा अधिक है. हालांकि, मर्चेंट टैरिफ में गिरावट के कारण वार्षिक राजस्व 55,583 करोड़ रुपये रहा. कंपनी की वार्षिक बिजली उत्पादन क्षमता 105 बिलियन यूनिट (BU) तक पहुंच गई, जो इसकी परिचालन मजबूती को दर्शाती है.