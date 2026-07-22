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अडानी पावर का मुनाफा 47% बढ़ा: पहली तिमाही में कमाए ₹4,867 करोड़, ₹15,000 करोड़ जुटाने को मंजूरी

नई दिल्ली: बिजली बनाने वाली देश की बड़ी प्राइवेट कंपनी अडानी पावर लिमिटेड (APL) ने चालू वित्त वर्ष (2026-27) की पहली तिमाही के शानदार नतीजे जारी किए हैं. देश में भीषण गर्मी के कारण बिजली की रिकॉर्ड मांग और बढ़ी हुई कीमतों की वजह से कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 47.24 प्रतिशत बढ़कर 4,866.60 करोड़ रुपये हो गया है. पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 3,305.13 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था.

कंपनी के बयान के मुताबिक, इस दौरान टैक्स देने से पहले का मुनाफा भी करीब 50 फीसदी उछलकर 6,300.49 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

राजस्व और बिजली की बिक्री में बड़ी बढ़त

इस तिमाही में अडानी पावर की कुल कमाई 28.08 प्रतिशत बढ़कर ₹17,550.43 करोड़ हो गई, जो पिछले साल ₹13,702.94 करोड़ थी. कंपनी की कुल बिजली उत्पादन क्षमता भी अब बढ़कर 18,330 मेगावाट (MW) हो गई है. नए पावर प्लांट चालू होने और मजबूत मांग के कारण कंपनी की कुल बिजली बिक्री 16.9 प्रतिशत बढ़कर 28.8 बिलियन यूनिट (BU) पर पहुंच गई.