विझिंजम बनेगा भारत का पहला मेगा ट्रांसशिपमेंट हब; अदाणी समूह खर्च करेगा ₹16,000 करोड़

तिरुवनंतपुरम (केरल): अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (APSEZ) केरल के विजिंजम सीपोर्ट के दूसरे चरण के विकास कार्य को अंजाम देने जा रहा है. इस चरण पर लगभग 16,000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है. सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में आधिकारिक घोषणा शनिवार को होने वाले उद्घाटन समारोह के दौरान की जा सकती है. दूसरे चरण के विकास का उद्घाटन शनिवार शाम मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा किया जाएगा.

अदाणी पोर्ट्स को उम्मीद है कि विजिंजम बंदरगाह का दूसरा चरण पूरा होने के बाद यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बनकर उभरेगा. इस चरण के तहत बंदरगाह की मौजूदा क्षमता में 4.1 मिलियन टीईयू (ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स) की बढ़ोतरी होगी. इससे अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता दोनों मजबूत होंगी.

सूत्रों का कहना है कि विजिंजम बंदरगाह पहले ही भारत का सबसे उन्नत और पूरी तरह स्वचालित ट्रांसशिपमेंट हब बन चुका है. दूसरे चरण में इससे भी अधिक उन्नत ऑटोमेशन तकनीक और अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा. इस चरण में 21 ऑटोमेटेड शिप-टू-शोर (STS) क्रेन, 45 ऑटोमेटेड कैंटिलीवर रेल-माउंटेड गैन्ट्री (CMRG) क्रेन, एक आधुनिक रेल हैंडलिंग यार्ड तथा अत्याधुनिक इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन सिस्टम शामिल होंगे.

दूसरे चरण की अन्य प्रमुख विशेषताओं में बर्थ विस्तार, ड्रेजिंग और रिक्लेमेशन के माध्यम से अतिरिक्त परिचालन क्षमता का निर्माण शामिल है. इसके साथ ही भारत का सबसे गहरा ब्रेकवॉटर भी बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 920 मीटर होगी और जिसकी गहराई 21 मीटर तक होगी. यह संरचना बंदरगाह को समुद्री लहरों से सुरक्षा प्रदान करेगी और बड़े कंटेनर जहाजों के संचालन को आसान बनाएगी.