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अडानी पोर्ट्स की अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़ी छलांग, अर्जेंटीना में मिला 10 साल का मरीन कॉन्ट्रैक्ट

नई दिल्ली: भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट कंपनी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (APSEZ) ने दुनिया के नक्शे पर एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है. कंपनी को अर्जेंटीना के पहले लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 10 साल का मरीन सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट मिला है. इस डील के साथ ही अडानी ग्रुप ने पहली बार साउथ अमेरिकी मार्केट में कदम रखा है.

यह जानकारी कंपनी ने सोमवार, 8 जून 2026 को एक सरकारी बयान में साझा की.

पार्टनरशिप और प्रोजेक्ट की मुख्य बातें

यह कॉन्ट्रैक्ट अडानी पोर्ट्स की विदेशी सहायक कंपनी 'अडानी हार्बर इंटरनेशनल एफजेडसीओ' ने अर्जेंटीना के 'मेरिडियन ग्रुप' के साथ मिलकर एक ग्लोबल टेंडर के जरिए जीता है. इस काम को जमीन पर उतारने के लिए दोनों ने मिलकर 'मेरिडियन ट्रांसपोर्ट्स मैरिटिमॉस एस.ए.' नाम की एक कंपनी बनाई है. इसमें अडानी ग्रुप की 51% और मेरिडियन ग्रुप की 49% हिस्सेदारी है. यह कॉन्ट्रैक्ट 'सदन एनर्जी एस.ए.' (SESA) कंपनी द्वारा दिया गया है, जो 'गोलर एलएनजी' और 'पैन अमेरिकन एनर्जी' का एक साझा वेंचर है.

क्या काम करेगी अडानी की कंपनी?

इस समझौते के तहत, अडानी और मेरिडियन का यह ग्रुप समुद्र में एलएनजी से जुड़े जहाजों को सुरक्षित रास्ता और सेवाएं देगा. इसके मुख्य काम होंगे: