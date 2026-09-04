घट जाएगी लॉजिस्टिक्स की लागत! अडानी पोर्ट्स मुंद्रा में ला रहा है यह खास यार्ड, जानिए कैसे होगा बड़ा फायदा
अडानी पोर्ट्स ने मुंद्रा पोर्ट पर एम्प्टी कंटेनर यार्ड शुरू किया, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और कंटेनर हैंडलिंग काफी आसान हो जाएगी.
Published : September 4, 2026 at 5:11 PM IST
नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (APSEZ) ने अपने प्रमुख मुंद्रा पोर्ट और सेज़ में एक समर्पित एम्प्टी कंटेनर यार्ड (ECY) और इंटीग्रेटेड वेयरहाउसिंग शुरू करने की घोषणा की है. इस रणनीतिक पहल का मुख्य उद्देश्य खाली कंटेनरों के प्रबंधन को आसान बनाना और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लगने वाली लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है.
प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं और सेवाएं
मुंद्रा पोर्ट के अंदर बनने वाला यह नया यार्ड शिपिंग लाइनों और ग्राहकों को एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं प्रदान करेगा:
- कंटेनर लाइफसाइकिल मैनेजमेंट: यहां खाली कंटेनरों का स्टोरेज, उनकी मरम्मत, जांच और सफाई की जाएगी.
- तेज ट्रांसपोर्टेशन: पोर्ट के अंदर ही यार्ड होने से स्थानीय निर्यातकों और कंटेनर फ्रेट स्टेशनों (CFSs) तक कंटेनरों को बहुत तेजी से पहुंचाया जा सकेगा.
- बेहतर सुरक्षा और नियम अनुपालन: ऑन-साइट ऑपरेशन्स होने से कस्टम अधिकारियों, ट्रांसपोर्टर्स और शिपिंग लाइनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, जिससे सुरक्षा और नियामक अनुपालन मजबूत होगा.
भारतीय व्यापार पर रणनीतिक प्रभाव
मुंद्रा पोर्ट भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करता है, इसलिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेड होना बेहद महत्वपूर्ण है:
मार्केट शेयर: वित्तीय वर्ष 2026 (FY26) तक, भारत के कुल कंटेनर मार्केट में APSEZ की 45.5% हिस्सेदारी है. इसमें से अकेले मुंद्रा पोर्ट भारत के करीब 35% कंटेनर व्यापार को संभालता है, जो इसे देश का सबसे बड़ा कंटेनर-हैंडलिंग पोर्ट बनाता है.
खाली कंटेनरों का वॉल्यूम: मुंद्रा पोर्ट पर सालाना लगभग 16 लाख (1.6 मिलियन) TEUs (ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स) खाली कंटेनरों को हैंडल किया जाता है.
विकास का लक्ष्य: यह कदम भारत सरकार के 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण और APSEZ के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के बिल्कुल अनुकूल है.
अधिकारियों का क्या कहना है?
APSEZ के होल-टाइम डायरेक्टर और सीईओ अश्वनी गुप्ता ने बयान में कहा कि इस समर्पित एम्प्टी कंटेनर यार्ड का संचालन अडानी पोर्ट्स और उसके पार्टनर्स (जिनमें CFS और शिपिंग लाइन्स शामिल हैं) द्वारा किया जाएगा. इससे अनावश्यक कंटेनर मूवमेंट्स में कमी आएगी और लॉजिस्टिक्स खर्च काफी कम होगा. उन्होंने दोहराया कि देश के व्यापार को मजबूत करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना ही भारत की आर्थिक वृद्धि के प्रति APSEZ की प्रतिबद्धता है.
यह भी पढ़ें- Volkswagen करने जा रहा है 1 लाख कर्मचारियों की छंटनी, बंद होंगे 4 बड़े प्लांट