ETV Bharat / business

घट जाएगी लॉजिस्टिक्स की लागत! अडानी पोर्ट्स मुंद्रा में ला रहा है यह खास यार्ड, जानिए कैसे होगा बड़ा फायदा

अडानी पोर्ट्स ( ians )

नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (APSEZ) ने अपने प्रमुख मुंद्रा पोर्ट और सेज़ में एक समर्पित एम्प्टी कंटेनर यार्ड (ECY) और इंटीग्रेटेड वेयरहाउसिंग शुरू करने की घोषणा की है. इस रणनीतिक पहल का मुख्य उद्देश्य खाली कंटेनरों के प्रबंधन को आसान बनाना और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लगने वाली लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है. प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं और सेवाएं

मुंद्रा पोर्ट के अंदर बनने वाला यह नया यार्ड शिपिंग लाइनों और ग्राहकों को एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं प्रदान करेगा: कंटेनर लाइफसाइकिल मैनेजमेंट: यहां खाली कंटेनरों का स्टोरेज, उनकी मरम्मत, जांच और सफाई की जाएगी.

यहां खाली कंटेनरों का स्टोरेज, उनकी मरम्मत, जांच और सफाई की जाएगी. तेज ट्रांसपोर्टेशन: पोर्ट के अंदर ही यार्ड होने से स्थानीय निर्यातकों और कंटेनर फ्रेट स्टेशनों (CFSs) तक कंटेनरों को बहुत तेजी से पहुंचाया जा सकेगा.

पोर्ट के अंदर ही यार्ड होने से स्थानीय निर्यातकों और कंटेनर फ्रेट स्टेशनों (CFSs) तक कंटेनरों को बहुत तेजी से पहुंचाया जा सकेगा. बेहतर सुरक्षा और नियम अनुपालन: ऑन-साइट ऑपरेशन्स होने से कस्टम अधिकारियों, ट्रांसपोर्टर्स और शिपिंग लाइनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, जिससे सुरक्षा और नियामक अनुपालन मजबूत होगा. भारतीय व्यापार पर रणनीतिक प्रभाव

मुंद्रा पोर्ट भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करता है, इसलिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेड होना बेहद महत्वपूर्ण है: