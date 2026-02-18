ETV Bharat / business

अडानी पोर्ट्स और फ्रांस के मार्सिले फॉस पोर्ट के बीच ऐतिहासिक समझौता, IMEC कॉरिडोर को मिलेगी नई रफ्तार

अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड और पोर्ट ऑफ मार्सिले फ़ॉस ने MoU पर साइन किए ( X@AdaniOnline )

नई दिल्ली: भारत की सबसे बड़ी निजी बंदरगाह ऑपरेटर, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (APSEZ) ने वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है. कंपनी ने फ्रांस के प्रमुख बंदरगाह, 'ग्रैंड पोर्ट मेरीटाइम डी मार्सिले' के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के माध्यम से व्यापार कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ावा देना है. यह समझौता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान किया गया, जो भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाता है. IMEC कॉरिडोर के लिए गेम-चेंजर

यह समझौता वैश्विक व्यापार के लिए 'गेम-चेंजर' माने जा रहे IMEC कॉरिडोर के कार्यान्वयन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है. मार्सिले फॉस पोर्ट भूमध्य सागर में यूरोप का एक प्रमुख प्रवेश द्वार है, जबकि अडानी पोर्ट्स के मुंद्रा और हजीरा बंदरगाह भारत की ओर से मुख्य गेटवे हैं. इन दोनों के बीच सीधा समन्वय भारत और यूरोप के बीच माल ढुलाई के समय और लागत को काफी कम कर देगा. समझौते के मुख्य बिंदु