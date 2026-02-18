अडानी पोर्ट्स और फ्रांस के मार्सिले फॉस पोर्ट के बीच ऐतिहासिक समझौता, IMEC कॉरिडोर को मिलेगी नई रफ्तार
अडानी पोर्ट्स और फ्रांस के मार्सिले फॉस पोर्ट ने IMEC कॉरिडोर को मजबूत करने और भारत-यूरोप व्यापार को नई गति देने के लिए समझौता किया.
February 18, 2026
February 18, 2026
नई दिल्ली: भारत की सबसे बड़ी निजी बंदरगाह ऑपरेटर, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (APSEZ) ने वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है. कंपनी ने फ्रांस के प्रमुख बंदरगाह, 'ग्रैंड पोर्ट मेरीटाइम डी मार्सिले' के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के माध्यम से व्यापार कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ावा देना है.
यह समझौता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान किया गया, जो भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाता है.
IMEC कॉरिडोर के लिए गेम-चेंजर
यह समझौता वैश्विक व्यापार के लिए 'गेम-चेंजर' माने जा रहे IMEC कॉरिडोर के कार्यान्वयन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है. मार्सिले फॉस पोर्ट भूमध्य सागर में यूरोप का एक प्रमुख प्रवेश द्वार है, जबकि अडानी पोर्ट्स के मुंद्रा और हजीरा बंदरगाह भारत की ओर से मुख्य गेटवे हैं. इन दोनों के बीच सीधा समन्वय भारत और यूरोप के बीच माल ढुलाई के समय और लागत को काफी कम कर देगा.
समझौते के मुख्य बिंदु
IMEC पोर्ट्स क्लब की स्थापना
दोनों पक्षों ने एक 'IMEC पोर्ट्स क्लब' बनाने का प्रस्ताव दिया है. यह क्लब इस कॉरिडोर से जुड़े विभिन्न बंदरगाहों के बीच नीतिगत समन्वय, निवेश और बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा.
ग्रीन मैरीटाइम कॉरिडोर
पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, दोनों बंदरगाहों ने 'मुंद्रा-मार्सिले फॉस ग्रीन मैरीटाइम कॉरिडोर' विकसित करने पर सहमति जताई है. इसके तहत समुद्री व्यापार में कार्बन उत्सर्जन कम करने और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग पर जोर दिया जाएगा.
तकनीकी और डिजिटल सहयोग
बंदरगाहों के डिजिटलीकरण, स्मार्ट-पोर्ट प्लेटफॉर्म और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दोनों कंपनियां तकनीकी अनुभव साझा करेंगी.
आर्थिक और रणनीतिक महत्व
अडानी पोर्ट्स के सीईओ अश्वनी गुप्ता के अनुसार, यह समझौता यूरोप तक के अंतिम छोरको जोड़ने जैसा है. यह न केवल भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की गति को भी बल देगा. मार्सिले फॉस की 70 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता इस कॉरिडोर को जबरदस्त मजबूती प्रदान करेगी. यह साझेदारी भारत को वैश्विक सप्लाई चेन के एक विश्वसनीय केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ठोस कदम है.
