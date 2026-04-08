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अडानी समूह ने अमेरिकी कोर्ट में SEC के आरोपों को दी चुनौती; मामला खारिज करने की अपील की

अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ( pti )

न्यूयॉर्क: अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और सागर अडानी ने अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोपों को चुनौती देते हुए न्यूयॉर्क की एक अदालत में उन्हें खारिज करने की याचिका दायर की है. अडानी के कानूनी प्रतिनिधियों ने कोर्ट को सूचित किया है कि वे 30 अप्रैल तक इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करने के लिए औपचारिक प्रस्ताव पेश करेंगे. 7 अप्रैल को पूर्वी जिला न्यूयॉर्क (EDNY) के न्यायाधीश को सौंपे गए एक पत्र में, प्रतिवादियों (अडानी पक्ष) ने स्पष्ट किया कि SEC का यह मामला न केवल तथ्यों पर कमजोर है, बल्कि कानूनी रूप से भी टिकने योग्य नहीं है. अपील के मुख्य आधार

अडानी समूह के वकीलों ने कोर्ट के सामने चार मुख्य तर्क रखे हैं: अधिकार क्षेत्र की कमी

वकीलों का तर्क है कि प्रतिवादी भारतीय नागरिक हैं और कथित घटनाएं भारत में हुई हैं. चूंकि संबंधित लेनदेन अमेरिकी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध नहीं थे, इसलिए अमेरिकी अदालत के पास इस मामले की सुनवाई का कानूनी अधिकार क्षेत्र नहीं है. दावों में स्पष्टता का अभाव

पत्र में कहा गया है कि SEC द्वारा लगाए गए आरोप बहुत ही सामान्य और अस्पष्ट हैं. वकीलों के अनुसार, प्रतिवादियों द्वारा दिए गए किसी भी बयान को इतना ठोस नहीं माना जा सकता कि कोई निवेशक उसे गारंटी मानकर निवेश करे.