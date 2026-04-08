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अडानी समूह ने अमेरिकी कोर्ट में SEC के आरोपों को दी चुनौती; मामला खारिज करने की अपील की

अडानी ने अमेरिकी कोर्ट में SEC के आरोपों को चुनौती देते हुए मामला खारिज करने की याचिका दी और इसे 'कानूनी रूप से अस्थिर' बताया.

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अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी (pti)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 8, 2026 at 9:34 AM IST

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न्यूयॉर्क: अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और सागर अडानी ने अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोपों को चुनौती देते हुए न्यूयॉर्क की एक अदालत में उन्हें खारिज करने की याचिका दायर की है. अडानी के कानूनी प्रतिनिधियों ने कोर्ट को सूचित किया है कि वे 30 अप्रैल तक इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करने के लिए औपचारिक प्रस्ताव पेश करेंगे.

7 अप्रैल को पूर्वी जिला न्यूयॉर्क (EDNY) के न्यायाधीश को सौंपे गए एक पत्र में, प्रतिवादियों (अडानी पक्ष) ने स्पष्ट किया कि SEC का यह मामला न केवल तथ्यों पर कमजोर है, बल्कि कानूनी रूप से भी टिकने योग्य नहीं है.

अपील के मुख्य आधार
अडानी समूह के वकीलों ने कोर्ट के सामने चार मुख्य तर्क रखे हैं:

अधिकार क्षेत्र की कमी
वकीलों का तर्क है कि प्रतिवादी भारतीय नागरिक हैं और कथित घटनाएं भारत में हुई हैं. चूंकि संबंधित लेनदेन अमेरिकी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध नहीं थे, इसलिए अमेरिकी अदालत के पास इस मामले की सुनवाई का कानूनी अधिकार क्षेत्र नहीं है.

दावों में स्पष्टता का अभाव
पत्र में कहा गया है कि SEC द्वारा लगाए गए आरोप बहुत ही सामान्य और अस्पष्ट हैं. वकीलों के अनुसार, प्रतिवादियों द्वारा दिए गए किसी भी बयान को इतना ठोस नहीं माना जा सकता कि कोई निवेशक उसे गारंटी मानकर निवेश करे.

लेनदेन में सीधी भूमिका नहीं
वकीलों ने तर्क दिया कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) ने 2021 में 750 मिलियन डॉलर के बॉन्ड जारी किए थे, लेकिन यह बिक्री अमेरिकी नियमों (Rule 144A) के तहत निजी तौर पर गैर-अमेरिकी संस्थाओं को की गई थी. इस प्रक्रिया में गौतम अडानी या सागर अडानी की कोई सीधी भागीदारी नहीं थी.

व्यक्तिगत संलिप्तता का खंडन
कोर्ट को बताया गया कि गौतम अडानी ने 2020 से 2024 के बीच 'अडानी ग्रीन' की मैनेजमेंट कमेटी की एक भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया था, न ही उन्होंने बॉन्ड जारी करने से संबंधित किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे.

क्या है पूरा मामला?
अमेरिकी नियामक SEC ने आरोप लगाया था कि गौतम अडानी, सागर अडानी और अन्य ने भारत में सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए 2020 और 2024 के बीच लगभग 250 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने की योजना बनाई थी. SEC का दावा है कि इस दौरान अमेरिकी निवेशकों से धन जुटाते समय इन तथ्यों को छुपाया गया, जो प्रतिभूति कानून का उल्लंघन है.

अडानी के वकीलों का कहना है कि यह मामला अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों की पहुंच से बाहर है क्योंकि इसमें शामिल संस्थाएं भारतीय हैं और पूरा घटनाक्रम भारत की सीमाओं के भीतर का है. अब अदालत को यह तय करना है कि क्या वह इस मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति देगी या अडानी पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए इसे खारिज कर देगी.

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