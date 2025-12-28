अडानी ग्रुप 2026 में रक्षा निर्माण में करेगा 1.8 लाख करोड़ रुपये का निवेश
अडानी ग्रुप 2026 में 1.8 लाख करोड़ रुपये निवेश करेगा, ड्रोन, ऑटोनॉमस सिस्टम, AI और स्वदेशी हथियारों से रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए.
Published : December 28, 2025 at 2:01 PM IST
नई दिल्ली: अडानी ग्रुप अगले वर्ष रक्षा उत्पादन में 1.8 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रहा है. इस निवेश का मुख्य उद्देश्य देश की स्वदेशी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना और विशेष रूप से अनमैन्ड एवं ऑटोनॉमस सिस्टम तथा उन्नत निर्देशित हथियारों में विशेषज्ञता हासिल करना है.
ऑटोनॉमस सिस्टम और उन्नत हथियारों पर जोर
कंपनी अगले वर्ष हवा, समुद्र और भूमि में ऑटोनॉमस प्लेटफॉर्म, उन्नत निर्देशित हथियार, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स, AI-सक्षम बहु-डोमेन संचालन, साथ ही MRO (रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल) और प्रशिक्षण ढांचे का विस्तार करेगी.
ऑटोनॉमस सिस्टम कम मानव हस्तक्षेप के साथ संचालन करते हैं.
- हवा में: UAVs (ड्रोन) खुफिया, निगरानी, संचार और सटीक मिशनों में काम आएंगे.
- समुद्र में: अनमैन्ड सतही और पानी के अंदर वाहन समुद्री निगरानी, एंटी-सबमरीन युद्ध और खदान निरोध में मदद करेंगे.
- भूमि में: अनमैन्ड ग्राउंड वाहन लॉजिस्टिक्स, विस्फोटक निवारण और सुरक्षा में योगदान देंगे.
प्रमुख सैन्य प्लेटफॉर्म और उपलब्धियां
अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस अब भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र रक्षा खिलाड़ी बन चुका है. इसके पास UAVs, निर्देशित हथियार, लूजरिंग म्यूनिशन, छोटे हथियार, विमान MRO, सिम्युलेटर आधारित प्रशिक्षण और AWACS (एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम) जैसी क्षमताएं हैं.
2025 में Drishti 10 UAVs भारतीय नौसेना और सेना में लंबी दूरी की ISR (इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉनिसेंस) मिशन के लिए शामिल किए गए. कंपनी के काउंटर-ड्रोन सिस्टम ने तीनों सेनाओं की परीक्षा उत्तीर्ण की, जबकि Agnikaa लूजरिंग म्यूनिशन और ARKA MANPADS ने त्वरित तैनाती में सफलता हासिल की.
MRO और प्रशिक्षण में मजबूती
Air Works और Indamer का एकीकरण एक बड़े रक्षा-सिविल MRO प्लेटफॉर्म का निर्माण करता है. FSTC का अधिग्रहण पायलट और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण क्षमता को और मजबूत करता है.
टिकाऊ और स्वदेशी दृष्टिकोण
कंपनी ने डिजिटल ट्विन, भविष्यसूचक रखरखाव और मॉड्यूलर डिजाइन के माध्यम से टिकाऊ विकास को अपनाया है. उच्च स्वदेशी सोर्सिंग ने आपूर्ति श्रृंखला को अधिक मजबूत बनाया है.
2026 की योजनाएं
आगामी वर्ष कंपनी ऑटोनॉमस सिस्टम का विस्तार करेगी, सटीक स्ट्राइक क्षमता बढ़ाएगी, MRO और प्रशिक्षण ढांचे का विस्तार करेगी और AI-सक्षम बहु-डोमेन संचालन को आगे बढ़ाएगी. यह सभी कदम भारत के बढ़ते रक्षा निवेश लक्ष्य के अनुरूप होंगे.
