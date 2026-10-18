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अडाणी ग्रुप समुद्री रेत खनिजों के लिए बनाएगा टाइटेनियम पार्क, AP सरकार को दिया प्रस्ताव

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में परियोजना क्षेत्र ( ETV Bharat )

अमरावती: आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध समुद्री रेत खनिजों का उपयोग करने और घरेलू जरूरतों के लिए टाइटेनियम धातु उपलब्ध कराने की एक योजना तैयार की है, जिसके तहत अडाणी ग्रुप ने श्रीकाकुलम जिले में 16,000 करोड़ रुपये का एक इंटीग्रेटेड टाइटेनियम पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है.

तटीय रेत खनिज का प्रसंस्करण और पृथक्करण आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम (APMDC) के सहयोग से किया जाएगा. इससे प्राप्त होने वाले इल्मेनाइट अयस्क (ilmenite ore) को शुद्ध करने के लिए एक बीच सैंड मिनरल्स सेपरेशन और वैल्यू एडिशन प्लांट स्थापित किया जाएगा.

अडाणी ग्रुप ने इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव सौंपा है. अब इसे जांच के लिए उद्योग विभाग को भेजा जाएगा. अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है, तो इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे. APMDC के तहत कुल परियोजना क्षेत्र 991 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसे श्रीकाकुलम जिले में गारा में 671 हेक्टेयर और अन्य स्थानों पर 239 हेक्टेयर, तथा विशाखापट्टनम जिले के भिमिली (Bhimili) में 81 हेक्टेयर में विभाजित किया गया है. इसमें से, एल्युवियल हैवी मिनरल्स लिमिटेड (Alluvial Heavy Minerals Limited), जो पहले अडाणी ग्रुप के स्वामित्व में थी, को प्रोजेक्ट डेवलपर और ऑपरेटर (PDO) के रूप में चुना गया है. यह कंपनी अब गारा में एक टाइटेनियम पार्क स्थापित करेगी. समुद्र तट की रेत में इल्मेनाइट, रुटाइल (rutile), गार्नेट (garnet), सिलीमेनाइट (sillimanite), जिरकोन (zircon) और मोनाजाइट (monazite) खनिज होते हैं. इनको अलग करने के लिए एक खनिज पृथक्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा.