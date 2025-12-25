हिंडनबर्ग विवाद से उबरकर अडानी ग्रुप ने किए 33 सौदे, ₹80,000 करोड़ का निवेश
हिंडनबर्ग आरोपों के बाद भी अदानी ग्रुप ने 33 अधिग्रहण पूरे किए, कर्ज नियंत्रण में रखा और कोर सेक्टरों में विस्तार जारी रखा.
Published : December 25, 2025 at 4:54 PM IST
नई दिल्ली: जनवरी 2023 में अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद भी अडानी ग्रुप ने अपनी कारोबारी गतिविधियों को कमजोर नहीं होने दिया. विवादों के बावजूद, समूह ने बीते करीब तीन वर्षों में कुल 33 अधिग्रहण पूरे किए, जिनकी कीमत लगभग ₹80,000 करोड़ (लगभग USD 9.6 बिलियन) रही. यह संकेत है कि विवादों के बावजूद समूह की पूंजी तक पहुंच बनी रही और रणनीतिक विस्तार निरंतर जारी रहा.
मार्केट डेटा और कंपनी सूत्रों के अनुसार, अधिग्रहण अधिकतर समूह के कोर सेक्टरों में हुए. पोर्ट्स सेक्टर में लगभग ₹28,145 करोड़ के सौदे किए गए, इसके बाद सीमेंट में ₹24,710 करोड़ और पावर सेक्टर में ₹12,251 करोड़ के अधिग्रहण हुए. नए और उभरते व्यवसायों में ₹3,927 करोड़ और ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन में ₹2,544 करोड़ के सौदे शामिल हैं. हालांकि, दिवालिया प्रक्रिया में प्रस्तावित जयप्रकाश समूह के ₹13,500 करोड़ के अधिग्रहण को अभी पूरा नहीं किया गया है.
हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर अकाउंटिंग गड़बड़ी और शेयर बाजार में हेरफेर के आरोप लगाए थे, जिन्हें समूह ने लगातार खारिज किया. इसके बाद समूह ने फंडिंग और निवेशक विश्वास बहाल करने के लिए अपने बैलेंस शीट को मजबूत करने, कर्ज घटाने, इक्विटी निवेश बढ़ाने और पूंजी आवंटन में सख्ती करने पर ध्यान केंद्रित किया.
विश्लेषकों के अनुसार, लगातार निवेशकों और बैंकों से संवाद बनाए रखने और पारदर्शिता बढ़ाने के कारण समूह की फंडिंग स्थिति स्थिर रही. नेट डेट-टू-EBITDA अनुपात लगभग 3 गुना है, जो समूह के तय लक्ष्य 3.5–4.5 गुना से कम है. इससे निवेशकों और कर्जदाताओं का भरोसा धीरे-धीरे लौट रहा है.
तीन साल में सबसे बड़ा सौदा अप्रैल 2025 में अडानी पोर्ट्स द्वारा ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल का ₹21,700 करोड़ में अधिग्रहण रहा. सीमेंट सेक्टर में लगातार अधिग्रहण हुए, जिसमें अगस्त 2023 में अंबुजा सीमेंट्स का सांगही इंडस्ट्रीज का 56.74% हिस्सेदारी अधिग्रहण (₹5,000 करोड़), जनवरी 2024 में ACC द्वारा एशियन कंक्रीट्स एंड सीमेंट्स का अधिग्रहण (₹775 करोड़) और अक्टूबर 2024 में ओरिएंट सीमेंट का अधिग्रहण (₹8,100 करोड़) शामिल हैं.
पोर्ट्स सेक्टर में कराइकाल पोर्ट (₹1,485 करोड़), गोपालपुर पोर्ट (₹3,080 करोड़) और डार एश सलाम पोर्ट (₹330 करोड़) जैसी प्रमुख डील की गई. पावर सेक्टर में लांको अमरकंटक (₹4,101 करोड़), विदर्भ इंडस्ट्रीज (₹4,000 करोड़) और कोस्टल एनर्जन (₹3,335 करोड़) अधिग्रहण किए गए. इसके अलावा डेटा सेंटर, ट्रांसमिशन, सड़क और रियल एस्टेट क्षेत्रों में भी निवेश हुआ.
आने वाले पांच वर्षों में अडानी ग्रुप ने लगभग ₹10 लाख करोड़ के कैपेक्स की योजना बनाई है. यह निवेश नए प्रोजेक्ट्स (ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड) और चुनिंदा अधिग्रहणों के माध्यम से होगा, जिससे समूह के दीर्घकालिक विकास और कोर सेक्टरों में विस्तार को गति मिलेगी.
यह भी पढ़ें- इंडियन टैलेंट को ग्लोबल बनाने पर सरकार का जोर, प्रोफेशनल्स के लिए नए बाजार खोलने की तैयारी