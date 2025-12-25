ETV Bharat / business

हिंडनबर्ग विवाद से उबरकर अडानी ग्रुप ने किए 33 सौदे, ₹80,000 करोड़ का निवेश

नई दिल्ली: जनवरी 2023 में अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद भी अडानी ग्रुप ने अपनी कारोबारी गतिविधियों को कमजोर नहीं होने दिया. विवादों के बावजूद, समूह ने बीते करीब तीन वर्षों में कुल 33 अधिग्रहण पूरे किए, जिनकी कीमत लगभग ₹80,000 करोड़ (लगभग USD 9.6 बिलियन) रही. यह संकेत है कि विवादों के बावजूद समूह की पूंजी तक पहुंच बनी रही और रणनीतिक विस्तार निरंतर जारी रहा.

मार्केट डेटा और कंपनी सूत्रों के अनुसार, अधिग्रहण अधिकतर समूह के कोर सेक्टरों में हुए. पोर्ट्स सेक्टर में लगभग ₹28,145 करोड़ के सौदे किए गए, इसके बाद सीमेंट में ₹24,710 करोड़ और पावर सेक्टर में ₹12,251 करोड़ के अधिग्रहण हुए. नए और उभरते व्यवसायों में ₹3,927 करोड़ और ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन में ₹2,544 करोड़ के सौदे शामिल हैं. हालांकि, दिवालिया प्रक्रिया में प्रस्तावित जयप्रकाश समूह के ₹13,500 करोड़ के अधिग्रहण को अभी पूरा नहीं किया गया है.

हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर अकाउंटिंग गड़बड़ी और शेयर बाजार में हेरफेर के आरोप लगाए थे, जिन्हें समूह ने लगातार खारिज किया. इसके बाद समूह ने फंडिंग और निवेशक विश्वास बहाल करने के लिए अपने बैलेंस शीट को मजबूत करने, कर्ज घटाने, इक्विटी निवेश बढ़ाने और पूंजी आवंटन में सख्ती करने पर ध्यान केंद्रित किया.

विश्लेषकों के अनुसार, लगातार निवेशकों और बैंकों से संवाद बनाए रखने और पारदर्शिता बढ़ाने के कारण समूह की फंडिंग स्थिति स्थिर रही. नेट डेट-टू-EBITDA अनुपात लगभग 3 गुना है, जो समूह के तय लक्ष्य 3.5–4.5 गुना से कम है. इससे निवेशकों और कर्जदाताओं का भरोसा धीरे-धीरे लौट रहा है.