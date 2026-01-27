अडानी और एम्ब्रेयर के बीच हुई महा-डील, अब भारत में बनेंगे पैसेंजर प्लेन
अडानी ग्रुप और ब्राज़ील की विमान निर्माता कंपनी एम्ब्राएर ने भारत में क्षेत्रीय विमान निर्माण के लिए रणनीतिक साझेदारी की है.
Published : January 27, 2026 at 1:56 PM IST
नई दिल्ली: अडानी समूह और ब्राज़ील की प्रमुख विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रायर (Embraer) ने मंगलवार को एक रणनीतिक सहयोग की घोषणा की, जिसके तहत भारत में क्षेत्रीय विमानों का निर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा. यह साझेदारी देश की स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.
भारत दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते नागरिक विमानन बाज़ारों में से एक है. इस साझेदारी का उद्देश्य टियर-2 और टियर-3 शहरों तक हवाई संपर्क को बेहतर बनाना है. अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस और एम्ब्रायर के अधिकारियों ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय परिवहन विमानों के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए.
#WATCH | Delhi | Embraer and Adani Defence & Aerospace announce Strategic Partnership to Establish Regional Transport Aircraft Ecosystem in India— ANI (@ANI) January 27, 2026
Jeet Adani, Director, Adani Airport Holdings Limited, says, " ...we're very happy to have found partners like embraer. we think alike,… pic.twitter.com/diKJcOKJqm
भारत में बनेगी फाइनल असेंबली लाइन
इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां भारत में एम्ब्रायर के क्षेत्रीय विमानों के लिए फाइनल असेंबली लाइन (FAL) भी स्थापित करेंगी. अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि एम्ब्रायर के साथ इस सहयोग से भारत में एक पूर्ण क्षेत्रीय विमान निर्माण सुविधा स्थापित की जाएगी.
एम्ब्रायर 150 सीटों तक की क्षमता वाले वाणिज्यिक जेट विमानों का निर्माण करती है. हालांकि, प्रस्तावित संयंत्र में निवेश और स्थान से जुड़ी विस्तृत जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है.
तकनीक हस्तांतरण और कौशल विकास पर ज़ोर
नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा कि यह सहयोग केवल विमान असेंबल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चरणबद्ध तकनीक हस्तांतरण, कौशल विकास, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने और भारत को क्षेत्रीय विमानों के लिए एक भरोसेमंद विनिर्माण केंद्र बनाने का लक्ष्य शामिल है.
अडानी समूह की विमान निर्माण में एंट्री
इस साझेदारी के साथ, भारतीय विमानन क्षेत्र में पहले से मजबूत मौजूदगी रखने वाला अडानी समूह अब भारत में विमान निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखेगा. जीत अडानी ने बताया कि निर्माण संयंत्र के लिए कुछ स्थानों पर विचार किया जा रहा है और अगले कुछ महीनों में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.
VIDEO | Delhi: On Embraer and Adani Defence & Aerospace signing an MoU to develop an integrated regional transport aircraft ecosystem in India, Embraer Commercial Aviation President and CEO Arjan Meijer says, " we are very pleased today to announce the mou for the partnership. we… pic.twitter.com/gAPHD4FHi6— Press Trust of India (@PTI_News) January 27, 2026
सरकार का समर्थन और क्षेत्रीय अवसर
नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा कि भारत में निवेश और निर्माण के लिए यह सबसे उपयुक्त समय है. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिवहन विमानों की मांग पहले से कहीं अधिक मजबूत है और यह साझेदारी कई व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में मदद करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि यह संयंत्र पूरे दक्षिण एशियाई बाज़ार के लिए विमानों का निर्माण कर सकता है.
एम्ब्रायर के लिए बड़ा अवसर
एम्ब्रायर के लिए यह साझेदारी भारत के नागरिक विमानन क्षेत्र में एक बड़ा अवसर मानी जा रही है, जहां कंपनी अपने क्षेत्रीय जेट विमानों के ज़रिए लागत प्रतिस्पर्धात्मक समाधान उपलब्ध कराना चाहती है. अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के अध्यक्ष और सीईओ आशीष राजवंशी ने इस सहयोग को देश की ‘आत्मनिर्भरता’ की दिशा में एक “ऐतिहासिक मोड़” बताया.
भारतीय बाज़ार में एम्ब्रायर की मौजूदगी
एम्ब्रायर के ई-जेट विमानों ने भारत में वर्ष 2005 से परिचालन शुरू किया था. वर्तमान में कंपनी के करीब 50 विमान भारत में भारतीय वायुसेना, सरकारी एजेंसियों, बिज़नेस जेट ऑपरेटरों और वाणिज्यिक एयरलाइन स्टार एयर की सेवाओं में हैं. एम्ब्रायर के अनुसार, अगले 20 वर्षों में भारतीय बाज़ार को 80 से 146 सीटों की श्रेणी में कम से कम 500 विमानों की आवश्यकता होगी.
