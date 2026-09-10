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सावलकोट जलविद्युत परियोजना: जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े बिजली प्रोजेक्ट की रेस में शामिल हुआ अदाणी ग्रुप

चिनाब नदी पर बनने वाले जम्मू-कश्मीर के सबसे बड़े सावलकोट हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के ₹5,129 करोड़ के टेंडर रेस में अदाणी ग्रुप शामिल हुआ.

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प्रोजेक्ट हेड सतनाम सिंह ज़िले के अधिकारियों को प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए (ETV Bharat)
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By Moazum Mohammad

Published : September 10, 2026 at 1:18 PM IST

3 Min Read
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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की अब तक की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. चिनाब नदी पर बनने वाली 1,850 मेगावाट (MW) की महाकाय सावलकोट जलविद्युत परियोजना के पहले बड़े पैकेज के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस मेगा प्रोजेक्ट की रेस में अदाणी ग्रुप देश की 5 दिग्गज बुनियादी ढांचा कंपनियों के साथ सबसे आगे चल रहा है.

सरकारी स्वामित्व वाली नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC) ने बुधवार, 9 सितंबर 2026 को दोपहर 3 बजे इस परियोजना के पहले चरण के लिए तकनीकी बोलियां खोलीं. इस पहले पैकेज की कुल अनुमानित लागत ₹5,129 करोड़ तय की गई है.

रेस में शामिल हैं देश के ये 5 बड़े कॉर्पोरेट दिग्गज
NHPC द्वारा सिविल और हाइड्रो-मैकेनिकल कार्यों के लिए जारी किए गए इस टेंडर में देश की पांच सबसे अनुभवी और बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया है. इन कंपनियों के नाम इस प्रकार हैं:

  • अदाणी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
  • लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड
  • हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
  • पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड
  • ऋत्विक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

इस टेंडर में शामिल होने के लिए NHPC ने बेहद कड़े वित्तीय नियम रखे थे. बोली लगाने वाली कंपनियों का पिछले दो वर्षों में औसत वार्षिक टर्नओवर ₹600 करोड़ से अधिक और कामकाजी पूंजी कम से कम ₹95 करोड़ होना अनिवार्य था.

9 साल में पूरा होगा पहला चरण
भारी वित्तीय लागतों के कारण इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट को कई हिस्सों में बांटा गया है. अभी जिस 'लॉट 1 पैकेज' के लिए बोलियां खुली हैं, उसके तहत नदियों के बहाव को मोड़ने वाली सुरंगे, सुरक्षा बांध , सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा. इस प्रारंभिक काम को पूरा करने के लिए 9 साल की समय-सीमा तय की गई है.

पूरा प्रोजेक्ट लगभग 1,401.35 हेक्टेयर भूमि पर फैला होगा, जिसमें 840 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि शामिल है. पूरा प्रोजेक्ट तैयार होने में ₹31,000 करोड़ से अधिक का कुल खर्च आने का अनुमान है. यह विशाल बांध जम्मू-कश्मीर के तीन जिलों—रामबन, रियासी और उधमपुर तक फैला होगा.

40 साल बाद क्यों आई इस प्रोजेक्ट में तेजी?
यह रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण परियोजना पिछले चार दशकों से प्रशासनिक बाधाओं, पर्यावरण चिंताओं और चिनाब नदी पर बांध निर्माण को लेकर पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण अधर में लटकी हुई थी.

हालांकि, भारत सरकार द्वारा साल 2025 में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने इस पर तेजी से काम शुरू किया. सिंधु जल संधि के तहत चिनाब नदी के पानी पर भारत को बिजली बनाने का सीमित अधिकार प्राप्त है, और भारत अब अपने इस अधिकार का पूरा इस्तेमाल कर रहा है. प्रोजेक्ट के प्रमुख सतनाम सिंह के मुताबिक, अब इस परियोजना को केवल पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (PIB) और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) से अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है, जिसके तुरंत बाद ज़मीनी काम शुरू हो जाएगा.

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