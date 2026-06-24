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अडानी समूह की परमाणु ऊर्जा में एंट्री, 2035 तक 10 गीगावॉट बिजली बनाने का लक्ष्य

अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ( File/IANS )

नई दिल्ली: अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने ग्रुप की सालाना आम बैठक (AGM) में एक बहुत बड़ी घोषणा की है. अडानी समूह अब भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में कदम रखने जा रहा है. इसके लिए समूह ने 'अडानी एटॉमिक एनर्जी' नाम से एक नई कंपनी बनाई है. इस कंपनी का मुख्य लक्ष्य साल 2035 तक 10 गीगावॉट (GW) परमाणु बिजली पैदा करने की क्षमता हासिल करना है. अडानी ने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए जमीन की पहचान भी कर ली गई है. समूह की यह योजना ऐसे समय में आई है जब भारत सरकार ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों को काम करने की मंजूरी दी है. देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने का संकल्प

गौतम अडानी ने कहा कि दुनिया में बढ़ते राजनीतिक तनाव और देश में बिजली की बढ़ती मांग के बीच यह कदम भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा. उन्होंने कहा, "परमाणु ऊर्जा में हमारा प्रवेश भारत के ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा और साहसी कदम है." अडानी समूह का उद्देश्य देश को चौबीसों घंटे बिना रुके सस्ती और स्वच्छ बिजली देना है, ताकि बाहरी देशों पर भारत की निर्भरता कम हो सके. इंफ्रास्ट्रक्चर में ₹1.5 लाख करोड़ का रिकॉर्ड निवेश

अडानी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान समूह ने देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ₹1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्ड निवेश किया है. यह भारत में निजी क्षेत्र द्वारा किए गए कुल निवेश का 30 प्रतिशत से भी अधिक है.