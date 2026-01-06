अडानी एंटरप्राइजेज का ₹1,000 करोड़ का बॉन्ड इश्यू 45 मिनट में फुल, निवेशकों का जबरदस्त भरोसा
नई दिल्ली: अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) का ₹1,000 करोड़ का पब्लिक इश्यू ऑफ नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) महज 45 मिनट में पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया. स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी का ₹500 करोड़ का बेस इश्यू सिर्फ 10 मिनट में ही भर गया, जबकि ग्रीनशू विकल्प को मिलाकर कुल सब्सक्रिप्शन एक घंटे से भी कम समय में ₹1,000 करोड़ के पार पहुंच गया.
यह इश्यू मंगलवार को खुला और 19 जनवरी 2026 को बंद होगा. NCDs का आवंटन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा. कंपनी के अनुसार, इस इश्यू में निवेशकों को अधिकतम 8.90 प्रतिशत प्रति वर्ष तक का प्रभावी रिटर्न (यील्ड) मिलेगा, जो समान रेटिंग वाले डेट इंस्ट्रूमेंट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स की तुलना में आकर्षक माना जा रहा है.
इस इश्यू का बेस साइज ₹500 करोड़ रखा गया था, जिसमें ₹500 करोड़ का अतिरिक्त ग्रीनशू विकल्प शामिल है. ये NCDs बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध किए जाएंगे. ICRA और CARE Ratings ने इन्हें ‘AA-’ रेटिंग दी है, जिसका आउटलुक स्थिर (Stable) है.
कंपनी ने बताया कि इश्यू से जुटाई गई राशि का कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सा मौजूदा कर्ज चुकाने में इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि शेष राशि सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए लगाई जा सकती है.
NCDs 24 महीने, 36 महीने और 60 महीने की अवधि (टेन्योर) में उपलब्ध हैं. इनमें तिमाही, वार्षिक और संचयी (क्यूम्युलेटिव) ब्याज भुगतान के विकल्प दिए गए हैं, जो कुल आठ सीरीज में विभाजित हैं.
अडानी एंटरप्राइजेज की यह मजबूत मांग निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है. इससे पहले जुलाई 2025 में कंपनी का ₹1,000 करोड़ का दूसरा NCD इश्यू पहले ही दिन मात्र तीन घंटे में पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया था.
कंपनी देशभर में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का तेजी से विस्तार कर रही है. हाल ही में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 8 अक्टूबर 2025 को हुआ और यह 25 दिसंबर 2025 से परिचालन में आ गया. इसके अलावा, विशाखापत्तनम में गूगल-अडानी एआई डेटा सेंटर कैंपस और कई सड़क परियोजनाओं पर भी काम जारी है.
इस इश्यू के लीड मैनेजर्स नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और टिप्सन्स कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं.
