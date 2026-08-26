ETV Bharat / business

अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को महाराष्ट्र में मिला ₹4,700 करोड़ का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट

हैदराबाद: अडानी समूह की बिजली कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (AESL) ने भारत के एनर्जी सेक्टर में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. कंपनी को महाराष्ट्र में एक विशाल बिजली सप्लाई नेटवर्क बनाने का ठेका मिला है. इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग ₹4,700 करोड़ है. कंपनी ने इस बात की जानकारी बुधवार, 26 अगस्त 2026 को बाजार को दी.

ओपन कॉम्पिटिशन में मारी बाजी

इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए एक पारदर्शी और कड़े कॉम्पिटिशन (टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया) का आयोजन किया गया था. इस रेस में अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने सबसे कम बोली लगाकर इस बड़ी डील को अपने नाम किया.

प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य और काम

इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद कर्नाटक में बनने वाली 4,500 मेगावाट (MW) की ग्रीन एनर्जी (जैसे सोलर और विंड पावर) को महाराष्ट्र के बड़े शहरों तक सुरक्षित पहुंचाना है. इस काम को संभालने के लिए कंपनी एक खास विंग (SPV) बनाएगी, जिसका नाम 'सतारा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड' रखा गया है. कंपनी को इस पूरे प्रोजेक्ट को 36 महीनों (3 साल) के भीतर पूरा करना होगा.

इसके तहत कंपनी मुख्य रूप से ये काम करेगी