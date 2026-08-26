अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को महाराष्ट्र में मिला ₹4,700 करोड़ का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट
अडानी एनर्जी ने महाराष्ट्र में ₹4,700 करोड़ का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जीता, जिससे कर्नाटक की 4,500 मेगावाट ग्रीन एनर्जी मुंबई-पुणे तक पहुंचाई जाएगी.`
Published : August 26, 2026 at 11:12 AM IST
हैदराबाद: अडानी समूह की बिजली कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (AESL) ने भारत के एनर्जी सेक्टर में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. कंपनी को महाराष्ट्र में एक विशाल बिजली सप्लाई नेटवर्क बनाने का ठेका मिला है. इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग ₹4,700 करोड़ है. कंपनी ने इस बात की जानकारी बुधवार, 26 अगस्त 2026 को बाजार को दी.
ओपन कॉम्पिटिशन में मारी बाजी
इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए एक पारदर्शी और कड़े कॉम्पिटिशन (टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया) का आयोजन किया गया था. इस रेस में अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने सबसे कम बोली लगाकर इस बड़ी डील को अपने नाम किया.
प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य और काम
इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद कर्नाटक में बनने वाली 4,500 मेगावाट (MW) की ग्रीन एनर्जी (जैसे सोलर और विंड पावर) को महाराष्ट्र के बड़े शहरों तक सुरक्षित पहुंचाना है. इस काम को संभालने के लिए कंपनी एक खास विंग (SPV) बनाएगी, जिसका नाम 'सतारा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड' रखा गया है. कंपनी को इस पूरे प्रोजेक्ट को 36 महीनों (3 साल) के भीतर पूरा करना होगा.
इसके तहत कंपनी मुख्य रूप से ये काम करेगी
- सतारा में एक नया भारी-भरकम (765/400 kV) पावर सब-स्टेशन बनाएगी.
- कोल्हापुर से सतारा के बीच 765 kV की डबल-सर्किट बिजली लाइन बिछाएगी.
- पहले से मौजूद कोल्हापुर पूलिंग स्टेशन की क्षमता को और मजबूत करेगी.
- इस प्रोजेक्ट से कंपनी के नेटवर्क में 562 सर्किट किलोमीटर (ckm) लंबी लाइनें जुड़ेंगी.
आम जनता और ग्रिड को क्या होगा फायदा?
अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के सीईओ कंदर्प पटेल ने बताया कि भारत को प्रदूषण मुक्त बनाने और 2030 तक 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी का लक्ष्य पाने के लिए यह प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है.
इस प्रोजेक्ट के तीन सबसे बड़े फायदे होंगे
- बिजली की कमी होगी दूर: कर्नाटक की हरी-भरी बिजली अब सीधे महाराष्ट्र के मुख्य औद्योगिक इलाकों जैसे पुणे, सतारा और मुंबई (MMR) तक पहुंच सकेगी.
- पम्प्ड स्टोरेज को बढ़ावा: यह ग्रिड सतारा और पुणे के आसपास बन रहे 'पम्प्ड स्टोरेज' सिस्टम को सहारा देगा. यह सिस्टम पानी की मदद से एक्स्ट्रा बिजली को स्टोर करता है, ताकि जब सूरज न चमके या हवा न चले, तब भी ग्रिड में बिजली की कमी न हो.
- उत्तर-दक्षिण ग्रिड की मजबूती: इससे दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत के बीच बिजली का फ्लो बेहद मजबूत और सुरक्षित हो जाएगा, जिससे बार-बार बिजली गुल होने की समस्या खत्म होगी.
इस नए प्रोजेक्ट के साथ ही अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस अब देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बिजली सप्लाई कंपनी के रूप में अपनी पकड़ और मजबूत कर चुकी है.
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