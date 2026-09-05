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अडानी डिफेंस और इंडो-रशियन राइफल्स में बड़ी डील, देश में ही बनेंगी AK-203 की गोलियां

अडानी डिफेंस और इंडो-रशियन राइफल्स में बड़ी डील ( ians )

नई दिल्ली: भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है. अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने इंडो-रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड (IRRPL) के साथ एक ऐतिहासिक पांच साल का समझौता किया है. इस समझौते के तहत अडानी डिफेंस देश में ही बनने वाली AK-203 असॉल्ट राइफल के लिए स्वदेशी 7.62x39 मिमी कैलिबर की गोलियां की सप्लाई करेगी. इस साझेदारी का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब भारतीय सेना के आधुनिक लड़ाकू हथियारों और उनके लिए जरूरी गोलियों, दोनों का निर्माण पूरी तरह से भारत में ही होगा. इससे विदेशी कंपनियों पर भारत की निर्भरता कम होगी और भारतीय सेना को समय पर हथियारों की सप्लाई सुनिश्चित हो सकेगी.