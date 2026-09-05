अडानी डिफेंस और इंडो-रशियन राइफल्स में बड़ी डील, देश में ही बनेंगी AK-203 की गोलियां
अडानी डिफेंस और इंडो-रशियन राइफल्स के बीच समझौता हुआ. कंपनी पांच साल तक AK-203 राइफल के लिए स्वदेशी गोलियों की सप्लाई करेगी.
Published : September 5, 2026 at 4:47 PM IST
नई दिल्ली: भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है. अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने इंडो-रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड (IRRPL) के साथ एक ऐतिहासिक पांच साल का समझौता किया है. इस समझौते के तहत अडानी डिफेंस देश में ही बनने वाली AK-203 असॉल्ट राइफल के लिए स्वदेशी 7.62x39 मिमी कैलिबर की गोलियां की सप्लाई करेगी.
इस साझेदारी का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब भारतीय सेना के आधुनिक लड़ाकू हथियारों और उनके लिए जरूरी गोलियों, दोनों का निर्माण पूरी तरह से भारत में ही होगा. इससे विदेशी कंपनियों पर भारत की निर्भरता कम होगी और भारतीय सेना को समय पर हथियारों की सप्लाई सुनिश्चित हो सकेगी.
Delhi | Adani Defence & Aerospace has signed a five-year agreement with Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL), the India-Russia joint venture manufacturing AK-203 assault rifles in India, to supply indigenous 7.62x39 mm small-calibre ammunition for the programme.— ANI (@ANI) September 5, 2026
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क्या है इस समझौते की खास बातें?
- 5 साल तक सप्लाई: अडानी डिफेंस अगले पांच सालों तक लगातार इस राइफल के लिए गोलियों की सप्लाई करेगी, जिससे सेना के पास कभी भी गोला-बारूद की कमी नहीं होगी.
- उत्तर प्रदेश बनेगा डिफेंस हब: इन गोलियों का निर्माण अडानी डिफेंस के कानपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित आधुनिक कारखाने में किया जाएगा. वहीं, AK-203 राइफल उत्तर प्रदेश के ही अमेठी (कोरवा) में बनाई जा रही है.
- पूरी तरह स्वदेशी सप्लाई चेन: राइफल और गोली दोनों का निर्माण एक ही राज्य और देश में होने से भारत की रक्षा प्रणाली और मजबूत होगी.
सेना को मिलेंगी 6 लाख से ज्यादा राइफलें
इंडो-रशियन राइफल्स (IRRPL) भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है, जिसे भारत सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' नीति के तहत बनाया गया है. इस समय यह कंपनी भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 6,01,427 AK-203 राइफलों को तैयार करने के काम में जुटी हुई है. हाल ही में इस प्रोजेक्ट ने 100% स्थानीयकरण का लक्ष्य हासिल किया है, यानी अब इस राइफल का हर एक पुर्जा भारत में ही बन रहा है.
अडानी डिफेंस का बढ़ता दायरा
अडानी डिफेंस सिर्फ गोलियां ही नहीं बना रही है, बल्कि रक्षा क्षेत्र के बड़े प्रोजेक्ट्स में भी कदम रख चुकी है. हाल ही में कंपनी ने डीआरडीओ (DRDO) के साथ मिलकर भारतीय वायु सेना के छह विशेष एयरबस विमानों पर एयरबोन मिशन सिस्टम (AEW&C-MKII) विकसित करने का करार भी किया है.
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