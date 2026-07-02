ETV Bharat / business

अडानी ग्रुप और यूएई की IHC मिलकर ओडिशा में लगाएंगे ₹1.08 लाख करोड़ का मेगा एल्युमिनियम प्लांट

करण अडानी ( IANS )

भुवनेश्वर: भारतीय उद्योग जगत के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है. अडानी ग्रुप ने अबू धाबी (यूएई) की बड़ी कंपनी 'इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी' (IHC) के साथ मिलकर ओडिशा में एक मेगा एल्युमिनियम प्रोजेक्ट लगाने का फैसला किया है. इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट में दोनों कंपनियां मिलकर कुल 11.5 बिलियन डॉलर यानी लगभग 1.08 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश करेंगी. यह भारत के मेटल क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश माना जा रहा है. भुवनेश्वर में आयोजित समझौता ज्ञापन (MoU) समारोह के दौरान अडानी पोर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अडानी ने कहा कि यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह ओडिशा और पूरे भारत के आर्थिक विकास की एक नई कहानी लिखेगा. यह दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक एकीकृत एल्युमिनियम इकोसिस्टम बनने जा रहा है. क्या है इस प्रोजेक्ट की खासियत?

यह प्रोजेक्ट एक ही जगह पर एल्युमिनियम बनाने की पूरी प्रक्रिया को पूरा करेगा. इस मेगा प्लांट के तहत तीन मुख्य चीजें बनाई जाएंगी: