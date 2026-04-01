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एयरपोर्ट की महंगी दुकानों से छुट्टी? अब Blinkit ऐप से टर्मिनल के अंदर मंगवाएं स्नैक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स

अडाणी एयरपोर्ट्स और ब्लिंकिट ने मुंबई एयरपोर्ट पर देश की पहली इन-टर्मिनल डिलीवरी सेवा शुरू की, जिससे यात्री बोर्डिंग गेट पर सामान मंगा सकेंगे.

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देश में पहली बार एयरपोर्ट टर्मिनल के भीतर शुरू हुई 10-मिनट डिलीवरी सेवा। (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 1, 2026 at 3:51 PM IST

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मुंबई: भारतीय विमानन क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए, अडाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) ने 'ब्लिंकिट' (Blinkit) के साथ साझेदारी की है. इस सहयोग के माध्यम से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर भारत की पहली 'इन-टर्मिनल क्विक कॉमर्स' सेवा शुरू की गई है. अब यात्री सिक्योरिटी चेक के बाद गेट पर बैठे-बैठे अपनी जरूरत का सामान मोबाइल ऐप से ऑर्डर कर सकेंगे.

यात्रा के दौरान जरूरी सामान अब चंद मिनटों में उपलब्ध
अक्सर देखा जाता है कि यात्री जल्दबाजी में अपना फोन चार्जर, हेडफोन या जरूरी दवाइयां घर भूल जाते हैं. साथ ही, एयरपोर्ट की दुकानों पर समय की कमी के कारण खरीदारी करना मुश्किल होता है. इस समस्या का समाधान करते हुए अब मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 (डोमेस्टिक डिपार्चर) पर यात्री ब्लिंकिट ऐप के जरिए 2,500 से अधिक उत्पादों का ऑर्डर दे सकते हैं.

इन उत्पादों में इलेक्ट्रॉनिक्स, स्नैक्स, किताबें, व्यक्तिगत देखभाल के सामान और यात्रा की अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं. ऑर्डर करने के कुछ ही मिनटों के भीतर, हवाई अड्डे का प्रशिक्षित स्टाफ यात्री तक सामान पहुंचा देगा. यह सेवा बोर्डिंग गेट, लाउंज और फूड कोर्ट जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध होगी.

सुरक्षा और सुविधा का तालमेल
हवाई अड्डे की सख्त सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, डिलीवरी के लिए विशेष 'वॉकर्स' (पैदल चलने वाले स्टाफ) की तैनाती की गई है. तरल पदार्थ जैसे पानी की बोतलें और कोल्ड ड्रिंक्स सीधे हवाई अड्डे के अनुमोदित इन्वेंट्री से ही उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन न हो.

डिजिटल इंडिया की ओर एक और कदम
अडाणी एयरपोर्ट्स के प्रवक्ता ने इस पहल पर कहा, "टर्मिनल के भीतर ऐप-आधारित सुविधा लाना यात्रियों के समय की बचत करने और सेवा मानकों को ऊंचा उठाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. यह पहल हमारे हवाई अड्डों को अधिक यात्री-केंद्रित बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है."

ब्लिंकिट के लिए यह साझेदारी एक नए बाजार के द्वार खोलती है, जहां ग्राहकों के पास समय कम होता है और मांग अधिक होती है. वहीं, अडाणी एयरपोर्ट्स के लिए यह 'नॉन-एरोनॉटिकल रेवेन्यू' (गैर-वैमानिकी राजस्व) बढ़ाने का एक आधुनिक जरिया है.

मुंबई में सफल शुरुआत के बाद, उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही यह सेवा अडाणी समूह द्वारा संचालित अन्य हवाई अड्डों जैसे अहमदाबाद, लखनऊ और जयपुर में भी शुरू की जा सकती है.

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