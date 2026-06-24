Adani AGM 2026: अडानी ग्रुप का इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड ₹1.5 लाख करोड़ का निवेश; मुनाफे में 13.9% की भारी बढ़त
अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने ग्रुप की 34वीं सालाना आम बैठक में देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस' को सबसे जरूरी बताया.
Published : June 24, 2026 at 12:50 PM IST
नई दिल्ली: अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने ग्रुप की 34वीं सालाना आम बैठक (AGM) को संबोधित करते हुए 'बुनियादी ढांचे' और 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' को भारत के विकास और संप्रभुता के लिए जुड़वां वैश्विक इंजन बताया. उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर देश को ताकत देता है और इंटेलिजेंस उसे विशेषज्ञता प्रदान करती है, जिससे भारत इस सदी की महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा.
ऐतिहासिक निवेश और शानदार वित्तीय आंकड़े
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अडानी ग्रुप ने हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ₹1.5 लाख करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड पूंजीगत निवेश किया है. यह भारी निवेश इस साल भारत के पूरे निजी क्षेत्र में हुए कुल नए पूंजीगत खर्च का 30 प्रतिशत से भी अधिक है. वैश्विक उतार-चढ़ाव और कड़े बाहरी निरीक्षण के बावजूद, ग्रुप ने मजबूत वित्तीय नतीजे पेश किए हैं:
#WATCH | At the Annual General Meeting 2026, Adani Group Chairman Gautam Adani says, " at adani energy solutions, our transmission order book rose to rs 72,000 crore. we secured several major projects, including the khavda–south olpad hvdc line, reinforcing our position as india's… pic.twitter.com/ftIAjpTD3s— ANI (@ANI) June 24, 2026
- कुल राजस्व: ग्रुप का कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो रेवेन्यू 7.4% की सालाना बढ़ोतरी के साथ ₹2.92 लाख करोड़ तक पहुंच गया है.
- एबिटडा: ग्रुप का कुल एबिटडा ₹94,834 करोड़ रहा, जिसके साथ नेट डेट-टू-एबिटडा रेशियो 3.3x के सुरक्षित स्तर पर बना हुआ है.
- शुद्ध मुनाफा: टैक्स के बाद शुद्ध मुनाफे में 13.9% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है, जो बढ़कर ₹46,376 करोड़ हो गया है.
- नकदी प्रवाह: कंपनी के पास ₹67,995 करोड़ का मजबूत कैश फ्लो उपलब्ध है, जो भविष्य के प्रोजेक्ट्स को बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी सुनिश्चित करता है.
चुनौतियों के बीच अटूट संकल्प
गौतम अडानी ने इस बात पर जोर दिया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 ग्रुप के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है. उन्होंने कहा कि यह सफलता शांत माहौल में नहीं, बल्कि अत्यधिक संशय और बाहरी दबावों के बीच मिली है. ग्रुप बिना झुके और बिना रुके देश निर्माण के अपने मुख्य उद्देश्य पर केंद्रित रहा और आलोचनाओं का जवाब अपनी कार्यकुशलता से दिया.
#WATCH | At the Annual General Meeting 2026, Adani Group Chairman Gautam Adani says, " these are no longer two separate priorities, they are the twin global engines that must shape india's strength, secure india's sovereignty and accelerate india's journey to becoming one of the… https://t.co/mghStPxTxg— ANI (@ANI) June 24, 2026
प्रमुख व्यावसायिक उपलब्धियां और भविष्य के लक्ष्य
पावर और ग्रीन एनर्जी: अडानी पावर अगले 5 वर्षों में 45 गीगावाट की क्षमता हासिल करने के लिए ₹2 लाख करोड़ का बड़ा कैपेक्स प्रोग्राम चला रहा है. इसके साथ ही, भूटान की 'द्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन' के साथ मिलकर 5,000 मेगावाट की हाइड्रो परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं. स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 'अडानी एटॉमिक एनर्जी' की स्थापना की गई है, जिसका लक्ष्य 2035 तक 10 गीगावाट क्षमता हासिल करना है. वहीं, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का ट्रांसमिशन ऑर्डर बुक ₹72,000 करोड़ तक पहुंच गया है.
पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स: अडानी पोर्ट्स ने इस वित्तीय वर्ष में 500 मिलियन टन (50 करोड़ टन) से अधिक का रिकॉर्ड कार्गो हैंडल किया. इसके अलावा, विझिंजम पोर्ट ने अपने संचालन के पहले ही साल में 1 मिलियन (10 लाख) TEUs का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है.
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरपोर्ट्स: गूगल के साथ विशाखापट्टनम में गीगावाट-स्केल समझौता करके डेटा सेंटर बिजनेस को 2030 तक 3 गीगावाट प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है. विमानन क्षेत्र में, ग्रुप इसी साल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल को पूरी तरह चालू करने जा रहा है.
यह भी पढ़ें- भारत-अमेरिका ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बेहद करीब, 2030 तक 500 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य