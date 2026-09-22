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Upcoming IPO: 25 सितंबर से खुल रहे हैं ये 4 बड़े IPO, निवेश से पहले जानें प्राइस बैंड और GMP की पूरी डिटेल

वित्तीय वर्ष 2025-26 में कंपनी का रेवेन्यू 29 फीसदी बढ़कर 510.38 करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले साल (FY25) 395.02 करोड़ रुपये था. अच्छी बात यह है कि कंपनी का घाटा भी कम होकर 15.94 करोड़ रुपये रह गया है, जो पिछले साल 39.16 करोड़ रुपये था.

कैसी है कंपनी की माली हालत? एसवेक्टर के तहत मुख्य रूप से तीन बिजनेस आते हैं—स्नैपडील, यूनिकॉमर्स और स्टेलारो ब्रांड्स. इनमें से यूनिकॉमर्स का आईपीओ साल 2024 में आया था, जिसे निवेशकों ने 168 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब किया था.

ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी के पुराने निवेशक जैसे सॉफ्टबैंक, नेक्सस वेंचर पार्टनर्स और फॉक्सकॉन अपनी हिस्सेदारी का एक छोटा हिस्सा बेच रहे हैं. हालांकि, राहत की बात यह है कि कंपनी के सह-संस्थापक कुणाल बहल और रोहित बंसल, जिनकी कंपनी में 33.99 फीसदी की हिस्सेदारी है, इस आईपीओ में अपना एक भी शेयर नहीं बेच रहे हैं.

आईपीओ का गणित और बड़े निवेशकों का रुख: यह आईपीओ 25 सितंबर को खुलेगा और 29 सितंबर को बंद होगा. एंकर निवेशक 24 सितंबर से ही शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे. इस 420 करोड़ रुपये के आईपीओ में 287 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 133 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए बेचे जाएंगे.

ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील को चलाने वाली कंपनी एसवेक्टर लिमिटेड ने अपने आईपीओ के लिए 30 से 32 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है. कंपनी इस आईपीओ के जरिए 420 करोड़ रुपये जुटाएगी.

दिलचस्प बात यह है कि बाजार के मौजूदा मूड को देखते हुए इन चारों ही कंपनियों ने अपने आईपीओ का साइज पहले के मुकाबले छोटा कर लिया है. आइए विस्तार से जानते हैं कि इन चारों आईपीओ में निवेशकों के लिए क्या खास है.

सॉफ्टबैंक के निवेश वाली डिजिटल कॉमर्स कंपनी एसवेक्टर लिमिटेड (AceVector Ltd.), दिग्गज रियल एस्टेट डेवलपर रनवाल एंटरप्राइजेस (Runwal Enterprises), केबल निर्माता ओरिएंट केबल्स (Orient Cables) और गुजरात की जर्मन ग्रीन स्टील एंड पावर के आईपीओ निवेश के लिए 25 सितंबर को खुलेंगे. इन सभी कंपनियों के शेयरों की लिस्टिंग 5 अक्टूबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर एक साथ होगी.

नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार के प्राइमरी मार्केट (IPO मार्केट) में इस हफ्ते जबरदस्त हलचल देखने को मिलने वाली है. देश की चार बड़ी और जानी-मानी कंपनियों ने मंगलवार को अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के प्राइस बैंड और तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. ई-कॉमर्स, रियल एस्टेट, स्टील और केबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ये कंपनियां बाजार से कुल मिलाकर 1,776 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में हैं.

मुंबई की मशहूर रियल एस्टेट कंपनी रनवाल एंटरप्राइजेस भी 25 सितंबर को अपना 500 करोड़ रुपये का आईपीओ लेकर आ रही है. कंपनी ने इसके लिए 290 से 305 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है.

यह आईपीओ पूरी तरह से 'फ्रेश इश्यू' पर आधारित है, यानी इससे मिलने वाला पूरा पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा, न कि किसी पुराने निवेशक की जेब में. पहले कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब इसे घटाकर आधा यानी 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

कहां होगा पैसों का इस्तेमाल?

रनवाल एंटरप्राइजेस किफायती, मिड-इनकम और लग्जरी घरों के साथ-साथ कमर्शियल स्पेस और मॉल बनाने का काम करती है. आईपीओ से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल कंपनी अपना कर्ज चुकाने और भविष्य के नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन खरीदने में करेगी. कंपनी ने इस आईपीओ का 35 फीसदी हिस्सा रिटेल के लिए सुरक्षित रखा है.

ओरिएंट केबल्स (Orient Cables) – डेटा सेंटर और टेलीकॉम सेक्टर की मजबूत कंपनी

नेटवर्किंग केबल्स और पैसिव नेटवर्किंग इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी ओरिएंट केबल्स लिमिटेड ने अपने आईपीओ के लिए 258 से 272 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड घोषित किया है. कंपनी इस आईपीओ के जरिए 552 करोड़ रुपये जुटाने जा रही है.

इस आईपीओ में 320 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे और 232 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा. कंपनी ने पहले 700 करोड़ रुपये जुटाने का आवेदन सेबी (SEBI) को दिया था, लेकिन बाद में प्रमोटर्स ने ओएफएस का हिस्सा कम कर दिया, जिससे आईपीओ का साइज 148 करोड़ रुपये घट गया.

ओरिएंट केबल्स का बिजनेस ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम, डेटा सेंटर्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे तेजी से बढ़ते सेक्टर्स से जुड़ा है. आईपीओ से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपनी फैक्ट्रियों के लिए नई मशीनें खरीदने, सिविल वर्क कराने और कर्ज चुकाने के लिए करेगी.

जर्मन ग्रीन स्टील एंड पावर (German Green Steel and Power) – गुजरात की स्टील कंपनी में निवेश का मौका

गुजरात की जानी-मानी आयरन और स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जर्मन ग्रीन स्टील एंड पावर भी 25 सितंबर को अपना 304 करोड़ रुपये का आईपीओ लेकर आ रही है. कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 132 से 139 रुपये प्रति शेयर तय किया है.

इस आईपीओ में 290 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 10 लाख इक्विटी शेयर पुराने निवेशक बेचेंगे. कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल गुजरात के कच्छ में मौजूद अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की क्षमता बढ़ाने और एक हाइब्रिड पावर प्लांट लगाने में करेगी. यह कंपनी मुख्य रूप से टीएमटी बार (TMT Bars), एमएस बिलेट्स और स्पंज आयरन बनाती है.

निवेशकों के लिए जरूरी तारीखें (टाइमलाइन)

यदि आप इन आईपीओ में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो इन तारीखों को नोट कर लें:

एंकर इनवेस्टर बुकिंग: 24 सितंबर 2026

आईपीओ ओपनिंग डेट: 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

आईपीओ क्लोजिंग डेट: 29 सितंबर 2026 (मंगलवार)

शेयर अलॉटमेंट (अनुमानित): 30 सितंबर / 1 अक्टूबर 2026

शेयरों की लिस्टिंग: 5 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

बाजार एक्सपर्ट्स की राय: मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि चारों कंपनियों ने अपने आईपीओ का साइज घटाकर बाजार को एक पॉजिटिव सिग्नल दिया है. इससे लिस्टिंग के बाद शेयरों में अच्छी बढ़त की उम्मीद बढ़ जाती है. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे कंपनियों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड और उनके बिजनेस मॉडल को देखकर ही अपने बजट के हिसाब से दांव लगाएं.

Disclaimer: सतर्कता चेतावनी: आईपीओ या शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, इसलिए पैसा लगाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें

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