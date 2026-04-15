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महंगाई की मार और 'पड़ोसी' से कम वेतन, क्यों नोएडा के औद्योगिक बेल्ट में सुलग रही है असंतोष की आग?

बढ़ती महंगाई और वेतन विसंगति के कारण नोएडा में श्रमिक हिंसा भड़की, जिसके बाद यूपी सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाकर राहत देने की कोशिश की.

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नोएडा के सेक्टर 74 में एक रेजिडेंशियल सोसाइटी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स ने फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया, मंगलवार, 14 अप्रैल, 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 15, 2026 at 3:45 PM IST

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Updated : April 15, 2026 at 4:05 PM IST

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कृष्णानंद

नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा औद्योगिक क्षेत्र में पिछले दिनों हुई भीषण श्रमिक अशांति ने देश के मजदूर वर्ग के भीतर लंबे समय से पनप रहे असंतोष और बेबसी को सतह पर ला दिया है. सोमवार, 13 अप्रैल 2026 को हुई इस हिंसा ने न केवल योगी आदित्यनाथ सरकार को चौंका दिया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि बढ़ती महंगाई और जीवन की बुनियादी जरूरतों के अभाव ने कामगारों के धैर्य का बांध तोड़ दिया है.

अशांति की मुख्य वजह: महंगाई और 'ईरान-यूएस युद्ध' का असर
श्रमिकों के इस गुस्से के पीछे कई कारण हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि. हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे भारत में रसोई गैस (एलपीजी) की भारी कमी और कीमतें बढ़ गई हैं. एक औसत कारखाने में काम करने वाले मजदूर के लिए, जिसकी मासिक आय ₹11,000 के आसपास थी, अब अपना घर चलाना असंभव हो गया है.

सोमवार का 'रणक्षेत्र' बना नोएडा
13 अप्रैल को नोएडा के विभिन्न सेक्टरों के हजारों कारखानों के मजदूर सड़कों पर उतर आए. उनकी मांगें स्पष्ट थीं: वेतन में तत्काल वृद्धि और काम करने की बेहतर स्थितियां. प्रदर्शन ने जल्द ही हिंसक रूप ले लिया, जिसमें दर्जनों वाहनों को आग लगा दी गई और पुलिस के साथ तीखी झड़पें हुईं. उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में अब तक लगभग 350 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि हिंसा भड़काने के लिए सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया और घटना से 24 घंटे पहले दर्जनों संदिग्ध हैंडल बनाए गए थे.

गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह मंगलवार, 14 अप्रैल, 2026 को नोएडा में चल रहे मज़दूरों के विरोध प्रदर्शन के बीच सेक्टर 80 का दौरा करती हुईं
गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह मंगलवार, 14 अप्रैल, 2026 को नोएडा में चल रहे मज़दूरों के विरोध प्रदर्शन के बीच सेक्टर 80 का दौरा करती हुईं (ETV Bharat)

सरकार की त्वरित कार्रवाई: वेतन में बढ़ोतरी
हालात को बेकाबू होते देख उत्तर प्रदेश सरकार ने डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज कर दी हैं. श्रम विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच विवाद को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाएं. सरकार ने एक अंतरिम उपाय के रूप में राज्य के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2026 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगी.

नया वेतन ढांचा इस प्रकार है

  • गौतम बुद्ध नगर (नोएडा/ग्रेटर नोएडा) और गाजियाबाद: अकुशल श्रमिकों का वेतन ₹11,313 से बढ़ाकर ₹13,690 (21% की वृद्धि) कर दिया गया है.
  • नगर निगम क्षेत्र: यहां वेतन ₹13,006 प्रति माह तय किया गया है.
  • शेष उत्तर प्रदेश: अन्य जिलों के लिए वेतन ₹12,356 प्रति माह होगा.

हरियाणा बनाम उत्तर प्रदेश: वेतन का अंतर बरकरार
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई इस वृद्धि के बावजूद, श्रमिक पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं. पड़ोसी राज्य हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने हाल ही में न्यूनतम वेतन में भारी बढ़ोतरी कर उसे ₹15,220 कर दिया है. नोएडा और गाजियाबाद के औद्योगिक बेल्ट में वेतन वृद्धि के बाद भी यह हरियाणा की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत कम है. यही तुलनात्मक अंतर श्रमिकों में हीनभावना और आक्रोश पैदा कर रहा है.

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते फैक्ट्री कर्मचारी
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते फैक्ट्री कर्मचारी (ETV Bharat)

देशव्यापी संकट का संकेत
नोएडा की यह घटना कोई अकेली घटना नहीं है. पिछले दो महीनों में देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी ही झलकियां देखने को मिली हैं:

  • बिहार (बरौनी): फरवरी में बरौनी के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों ने ईएसआई (ESIC) और पीएफ (PF) सुविधाओं के लिए प्रदर्शन किया था.
  • हरियाणा (पानीपत और मानेसर): इंडियन ऑयल रिफाइनरी और ऑटोमोबाइल हब में अशांति के बाद ही हरियाणा सरकार को वेतन बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा.
  • गुजरात (सूरत): 27 फरवरी को सूरत के हजीरा में लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के प्रोजेक्ट साइट पर हजारों अनुबंध श्रमिकों ने हिंसक प्रदर्शन किया था.

वर्तमान में केंद्र सरकार नए 'लेबर कोड' (श्रम संहिताओं) के तहत राष्ट्रीय स्तर पर वेतन बोर्ड के माध्यम से दरों को संशोधित करने की प्रक्रिया में है. हालांकि, जब तक यह लागू होता है, तब तक बढ़ती महंगाई और पड़ोसी राज्यों के बीच वेतन की असमानता औद्योगिक शांति के लिए बड़ी चुनौती बनी रहेगी. नोएडा का यह विद्रोह शासन और प्रशासन के लिए एक चेतावनी है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे कामगारों की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है.

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Last Updated : April 15, 2026 at 4:05 PM IST

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