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महंगाई की मार और 'पड़ोसी' से कम वेतन, क्यों नोएडा के औद्योगिक बेल्ट में सुलग रही है असंतोष की आग?

नोएडा के सेक्टर 74 में एक रेजिडेंशियल सोसाइटी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स ने फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया, मंगलवार, 14 अप्रैल, 2026 ( ETV Bharat )

कृष्णानंद नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा औद्योगिक क्षेत्र में पिछले दिनों हुई भीषण श्रमिक अशांति ने देश के मजदूर वर्ग के भीतर लंबे समय से पनप रहे असंतोष और बेबसी को सतह पर ला दिया है. सोमवार, 13 अप्रैल 2026 को हुई इस हिंसा ने न केवल योगी आदित्यनाथ सरकार को चौंका दिया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि बढ़ती महंगाई और जीवन की बुनियादी जरूरतों के अभाव ने कामगारों के धैर्य का बांध तोड़ दिया है. अशांति की मुख्य वजह: महंगाई और 'ईरान-यूएस युद्ध' का असर

श्रमिकों के इस गुस्से के पीछे कई कारण हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि. हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे भारत में रसोई गैस (एलपीजी) की भारी कमी और कीमतें बढ़ गई हैं. एक औसत कारखाने में काम करने वाले मजदूर के लिए, जिसकी मासिक आय ₹11,000 के आसपास थी, अब अपना घर चलाना असंभव हो गया है. सोमवार का 'रणक्षेत्र' बना नोएडा

13 अप्रैल को नोएडा के विभिन्न सेक्टरों के हजारों कारखानों के मजदूर सड़कों पर उतर आए. उनकी मांगें स्पष्ट थीं: वेतन में तत्काल वृद्धि और काम करने की बेहतर स्थितियां. प्रदर्शन ने जल्द ही हिंसक रूप ले लिया, जिसमें दर्जनों वाहनों को आग लगा दी गई और पुलिस के साथ तीखी झड़पें हुईं. उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में अब तक लगभग 350 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि हिंसा भड़काने के लिए सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया और घटना से 24 घंटे पहले दर्जनों संदिग्ध हैंडल बनाए गए थे. गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह मंगलवार, 14 अप्रैल, 2026 को नोएडा में चल रहे मज़दूरों के विरोध प्रदर्शन के बीच सेक्टर 80 का दौरा करती हुईं (ETV Bharat)