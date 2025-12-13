ETV Bharat / business

Special: कोल्हापुरी चप्पलों की नई उड़ान, इटैलियन नागरिक ने बनवाईं 51-51 हजार की कई जोड़िया, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी

इटली के एक नागरिक ने खासतौर पर 51000 रुपये की कोल्हापुरी चप्पलें बनवाईं. ( ETV Bharat )

खास बात यह है कि उनकी कस्टम-मेड चप्पलों की एक जोड़ी की कीमत 51,000 रुपये है, और इटली के बाद अब दूसरे देशों में भी उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है.

राजेंद्र शिंदे के हुनरमंद हाथों से बनी चप्पलों की बहुत डिमांड है. हाल ही में उन्हें इटली के एक नागरिक से कोल्हापुरी चप्पलों की एक खास जोड़ी का ऑर्डर मिला. कोल्हापुरी चप्पलों की इस अनोखी जोड़ी को हाल ही में दिल्ली में हुए इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में बेस्ट चप्पल का अवॉर्ड भी मिला.

असल में, पारंपरिक कारीगरी से नए डिजाइन बनाने का रिवाज कला की विरासत से भरे शहर कोल्हापुर में आज भी मजबूत है. बंगे (कागल तालुका) के कोल्हापुरी चप्पल बनाने वाले राजेंद्र गोविंदा शिंदे ने इस रिवाज को मॉडर्न टच दिया है, और इसे एक नए रूप में बदल दिया है.

गौर करें तो एक तरफ जहां कोल्हापुरी चप्पलें इटैलियन लग्जरी ब्रांड प्राडा से जुड़े विवाद की वजह से चर्चा में हैं, वहीं उसी देश के एक नागरिक ने कोल्हापुर से सीधे कस्टम-मेड चप्पलें बनवाई हैं. इटली के एक नागरिक ने खासतौर पर 51000 रुपये की कोल्हापुरी चप्पलें बनवाईं.

कोल्हापुर (महाराष्ट्र): इटली के एक नागरिक ने खासतौर पर 51000 रुपये की कोल्हापुरी ब्रांड की चप्पलें बनवाईं. अब 'कोल्हापुरी' की छाप दुनिया भर में छोड़ने की तैयारी चल रही है. ढाई दशक से कोल्हापुरी चप्पलों की धार को चमकाने में लगे राजेंद्र गोविंदा शिंदे अब कोल्हापुरी चप्पलों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं. इतना ही नहीं आने वाले समय में शिंदे एक लाख रुपये की कीमत की एक नई और आकर्षक कोल्हापुरी चप्पलें बनाने की की मुह्बम में लगे हैं.

राजेंद्र शिंदे कौन हैं? कोल्हापुर के कागल तालुका के बंगे गांव के रहने वाले राजेंद्र गोविंदा शिंदे पिछले 25 सालों से पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पल बनाने की कला में लगे हुए हैं. वह 'कोल्हापुरी चप्पल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट' के लिए मास्टर ट्रेनर के तौर पर काम करते हैं, और नए एंटरप्रेन्योर कारीगरों को ट्रेनिंग देते हैं. अपने गांव की सिंपल लेदरवर्क आर्ट को एक नया कमर्शियल डायमेंशन देने की उनकी कोशिशें राज्य में मिसाल बन रही हैं. टीचर से कोल्हापुरी चप्पल आर्टिस्ट बने शिंदे ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बंगे में और हायर एजुकेशन गरगोटी में पूरी की.

शिंदे ने B.A. और B.Ed. पूरा करने के बाद टीचिंग में हाथ आजमाया, लेकिन उनका दिल इसमें नहीं लगा, इसलिए उन्होंने कोल्हापुरी चप्पल बनाने की अपनी असली कला पर लौटने का फैसला लिया.

उन्होंने मडिलगे (भूदरगढ़ तालुका) के मशहूर चप्पल मेकर आनंदा रावण से पारंपरिक चप्पल बनाने की कड़ी ट्रेनिंग ली और अपना खुद का इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्समैनशिप शुरू किया. बैलेंस और क्वॉलिटी क्राफ्ट्समैनशिप को एक ट्रिब्यूट. राजेंद्र शिंदे के साथी महेश शिंदे को इटली के एक निवासी से कोल्हापुरी चप्पलों का ऑर्डर मिला.

लेकिन, कस्टमर ने कोल्हापुरी चप्पलें कैसे बनाई जाएंगी, इस बारे में कुछ शर्तें भी रखीं. नई कोल्हापुरी चप्पलें पूरी तरह से यूनिक और पहले कभी बनी किसी भी चप्पल से अलग होनी चाहिए थीं. स्ट्रैप और बाकी सभी डिजाइन का डिज़ाइन पूरी तरह से नया होना चाहिए था. इसके साथ ही ये चप्पलें हल्की होनी चाहिए थीं. शिंदे ने ये नई चप्पलें ठीक वैसी ही बनाईं ,जैसी इटैलियन नागरिक ने जोर देकर कहा था.

इस बीच, हर जोड़ी चप्पल में एक जैसा वजन, बैलेंस और सुंदरता बनाए रखना शिंदे की खासियत है. वह कोल्हापुरी चप्पलों को ज़्यादा आकर्षक, टिकाऊ और मॉडर्न जरूरतों के हिसाब से सही बनाने के लिए लगातार नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं.

उनके इसी योगदान के लिए, दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गार्डियन मिनिस्टर प्रकाश अबितकर और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर उदय सामंत ने उनकी खास तारीफ की है.

चप्पलों की खासियतें क्या हैं?

चप्पलों में बिना किसी आर्टिफिशियल पॉलिशिंग की नेचुरल चमक है.

हर चप्पल का वजन 211 ग्राम है.

तीन स्ट्रैंड की चोटी होने के बावजूद, इसकी मोटाई लगभग 1 मिलीमीटर है.

चप्पल की बनावट इतनी शानदार और कलात्मक है कि यह सड़क पर तीन साल तक चल सकती है.

बिना किसी सोने या चांदी का इस्तेमाल किए, चप्पलों की कीमत 51,000 रुपये रखी गई है.

कोल्हापुरी चप्पलों को आमतौर पर बनने के बाद फिनिशिंग टच की जरूरत होती है. लेकिन यह अकेली ऐसी चप्पल है, जिस पर चप्पल बनने से पहले फिनिशिंग टच दिया गया था.

शिंदे कहते हैं कि 'कोल्हापुरी' की छाप दुनिया भर में छोड़ी जाएगी... शिंदे अब कोल्हापुरी चप्पलों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं. भविष्य में, वह एक लाख रुपये की कीमत की एक नई और आकर्षक चप्पलों की जोड़ी बनाने की योजना बना रहे हैं. इसके साथ ही, वे लेदरवर्किंग कम्युनिटी के लिए ट्रेनिंग और वर्कशॉप ऑर्गनाइज करके इस परंपरा की रेप्युटेशन को और बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं.