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युद्ध के बावजूद हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरे 90 जहाज, ईरान ने किया लाखों बैरल तेल का निर्यात

संयुक्त अरब अमीरात के खोर फक्कन से होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल टैंकर और मालवाहक जहाज़ लाइन में खड़े दिख रहे हैं ( AP )

हॉन्गकॉन्ग: दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग, हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में युद्ध की आग धधक रही है, लेकिन व्यापारिक आंकड़ों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. मार्च की शुरुआत में युद्ध छिड़ने और इस जलमार्ग के 'प्रभावी रूप से बंद' होने के बावजूद, पिछले 15 दिनों में लगभग 90 जहाजों ने इस खतरनाक रास्ते को पार किया है. समुद्री डेटा प्लेटफॉर्म्स के अनुसार, ईरान न केवल अपना तेल निर्यात कर रहा है, बल्कि उसने चुनिंदा देशों के लिए एक 'सुरक्षित गलियारा' भी बना लिया है. प्रतिबंधों को धता बताते 'डार्क' जहाज

मैरीटाइम डेटा फर्म 'लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस' की रिपोर्ट के अनुसार, 1 से 15 मार्च के बीच कुल 89 जहाजों ने इस जलडमरूमध्य को पार किया. इनमें से कई जहाज 'डार्क ट्रांजिट' की तकनीक अपना रहे हैं, यानी वे पश्चिमी देशों की निगरानी और प्रतिबंधों से बचने के लिए अपने ट्रांसपोंडर (जीपीएस ट्रैकिंग) बंद कर देते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इनमें से 20% से अधिक जहाज सीधे तौर पर ईरान से संबद्ध हैं. युद्ध से पहले इस मार्ग से रोजाना 100 से 135 जहाज गुजरते थे, जो अब घटकर काफी कम रह गए हैं, लेकिन पूरी तरह ठप नहीं हुए हैं. भारत और पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक 'डील'

इस तनावपूर्ण स्थिति में भारत और पाकिस्तान जैसे देशों ने अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ईरान के साथ सीधी बातचीत का रास्ता चुना है. रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान का कच्चा तेल ले जाने वाला टैंकर 'कराची' रविवार को सुरक्षित रूप से इस जलडमरूमध्य से गुजरा. वहीं, भारत के सरकारी स्वामित्व वाले एलपीजी जहाज 'शिवालिक' और 'नंदा देवी' ने भी 13-14 मार्च के आसपास इस रास्ते को पार किया. भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पुष्टि की है कि ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के बाद ही इन जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिला. यह भारत के करोड़ों घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस (LPG) की आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण था. इराक भी अपने टैंकरों को निकालने के लिए ईरान के साथ बातचीत कर रहा है.