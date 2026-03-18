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युद्ध के बावजूद हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरे 90 जहाज, ईरान ने किया लाखों बैरल तेल का निर्यात

युद्ध के बावजूद ईरान ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य से 90 जहाजों द्वारा लाखों बैरल तेल निर्यात किया, जिससे भारत और चीन को सुरक्षित रास्ता मिला.

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संयुक्त अरब अमीरात के खोर फक्कन से होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल टैंकर और मालवाहक जहाज़ लाइन में खड़े दिख रहे हैं (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 18, 2026 at 3:36 PM IST

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हॉन्गकॉन्ग: दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग, हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में युद्ध की आग धधक रही है, लेकिन व्यापारिक आंकड़ों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. मार्च की शुरुआत में युद्ध छिड़ने और इस जलमार्ग के 'प्रभावी रूप से बंद' होने के बावजूद, पिछले 15 दिनों में लगभग 90 जहाजों ने इस खतरनाक रास्ते को पार किया है. समुद्री डेटा प्लेटफॉर्म्स के अनुसार, ईरान न केवल अपना तेल निर्यात कर रहा है, बल्कि उसने चुनिंदा देशों के लिए एक 'सुरक्षित गलियारा' भी बना लिया है.

प्रतिबंधों को धता बताते 'डार्क' जहाज
मैरीटाइम डेटा फर्म 'लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस' की रिपोर्ट के अनुसार, 1 से 15 मार्च के बीच कुल 89 जहाजों ने इस जलडमरूमध्य को पार किया. इनमें से कई जहाज 'डार्क ट्रांजिट' की तकनीक अपना रहे हैं, यानी वे पश्चिमी देशों की निगरानी और प्रतिबंधों से बचने के लिए अपने ट्रांसपोंडर (जीपीएस ट्रैकिंग) बंद कर देते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इनमें से 20% से अधिक जहाज सीधे तौर पर ईरान से संबद्ध हैं. युद्ध से पहले इस मार्ग से रोजाना 100 से 135 जहाज गुजरते थे, जो अब घटकर काफी कम रह गए हैं, लेकिन पूरी तरह ठप नहीं हुए हैं.

भारत और पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक 'डील'
इस तनावपूर्ण स्थिति में भारत और पाकिस्तान जैसे देशों ने अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ईरान के साथ सीधी बातचीत का रास्ता चुना है. रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान का कच्चा तेल ले जाने वाला टैंकर 'कराची' रविवार को सुरक्षित रूप से इस जलडमरूमध्य से गुजरा. वहीं, भारत के सरकारी स्वामित्व वाले एलपीजी जहाज 'शिवालिक' और 'नंदा देवी' ने भी 13-14 मार्च के आसपास इस रास्ते को पार किया.

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पुष्टि की है कि ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के बाद ही इन जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिला. यह भारत के करोड़ों घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस (LPG) की आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण था. इराक भी अपने टैंकरों को निकालने के लिए ईरान के साथ बातचीत कर रहा है.

चीन: सबसे बड़ा खरीदार और रक्षक
ईरान के इस 'चुनिंदा कॉरिडोर' का सबसे बड़ा फायदा चीन को मिल रहा है. आंकड़ों के अनुसार, मार्च की शुरुआत से अब तक ईरान 1.6 करोड़ (16 मिलियन) बैरल से अधिक तेल निर्यात कर चुका है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा चीन जा रहा है. कई जहाजों ने हमलों से बचने के लिए खुद को 'चीन से संबद्ध' घोषित कर रखा है या उन पर चीनी चालक दल तैनात हैं, क्योंकि ईरान के साथ चीन के करीबी संबंध एक सुरक्षा कवच का काम कर रहे हैं.

अमेरिकी रणनीति में बदलाव और $100 के पार तेल
युद्ध शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में 40% से अधिक का उछाल आया है और कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं. दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप स्थित सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है, वहीं दूसरी तरफ तेल की कीमतों को स्थिर करने के लिए वह ईरानी तेल टैंकरों को गुजरने की मौन अनुमति दे रहा है. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट ने स्वीकार किया कि दुनिया भर में तेल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए ईरानी जहाजों के निकलने पर फिलहाल कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है.

एक रणनीतिक हथियार
विशेषज्ञों का कहना है कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह बंद नहीं है, बल्कि ईरान इसे एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है. वह केवल उन जहाजों को रास्ता दे रहा है जिनसे उसके कूटनीतिक हित जुड़े हैं, जबकि अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगियों के लिए उसने 'एक लीटर तेल' भी न जाने देने की धमकी दी है. फिलहाल, यह जलमार्ग वैश्विक अर्थव्यवस्था और युद्ध की राजनीति के बीच एक जटिल अखाड़ा बना हुआ है.

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