8वां वेतन आयोग: क्या DA, HRA बंद हो जाएगा? जानें सरकार ने क्या कहा?

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने हाल ही में 8वें पे कमीशन को बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है.

Pay commission
8वां वेतन आयोग (Getty Images सांकेतिक तस्वीर)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 21, 2025 at 7:31 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर यह है कि केंद्र ने हाल ही में 8वें पे कमीशन को बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है. इसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी गई है. यह फैसला इसलिए अहम है, क्योंकि इससे कर्मचारियों में 8वें पे कमीशन को लागू करने को लेकर उम्मीद जगी है.

खास बात यह है कि सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन अफवाहों के बीच एक ऑफिशियल सफाई भी जारी की है, जिनमें कहा जा रहा था कि 8वें पे कमीशन के लागू होने के बाद हाउस रेंट अलाउंस (HRA), डियरनेस अलाउंस (DA), और दूसरे फायदे बंद कर दिए जाएंगे.

जारी रहेगा DA
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इन सभी अफवाहों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है और जोर देकर कहा है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है. इसका मतलब है कि 8वें पे कमीशन के लागू होने के बाद भी DA और दूसरे अलाउंस जारी रहेंगे.

18 महीने में आ सकती है कमीशन की रिपोर्ट
बता दें कि 8वें पे कमीशन की फाइनल रिपोर्ट लगभग 18 महीने में आने की उम्मीद है. इस बीच, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें पे कमीशन के नियमों के हिसाब से रेगुलर बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता (DA) मिलता रहेगा.

अगले 18 महीनों में DA को तीन बार (हर 6 महीने में) रिवाइज किया जाएगा. अनुमानित बढ़ोतरी के हिसाब से अगर हर बार DA 4 परसेंट तक बढ़ाया जाता है, तो कुल बढ़ोतरी 12 परसेंट होगी. मौजूदा समय में कर्मचारियों को 58 परसेंट DA मिलता है.

अनुमानित DA 18 महीने बाद लगभग 70 परसेंट (58 परसेंट + 12 परसेंट) तक पहुंच सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को ऑफिशियली मंजूरी दे दी है, इसलिए उम्मीद है कि कमीशन की टीम 18 महीनों के अंदर केंद्र सरकार को अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट देगी. रिपोर्ट में सैलरी, पेंशन और अलाउंस में बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर बात की जाएगी.

बता दें कि 8th पे कमीशन को लेकर कई फर्जी दावे वायरल हो रहे हैं. इससे पहले वॉट्सऐप पर एक मैसेज फॉर्वर्ड हो रहा था, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए DA बढ़ोतरी और पे कमीशन में बदलाव जैसे रिटायरमेंट के बाद के फायदे वापस ले लिए हैं. यह दावा पूरी तरह से फर्जी है. सरकार ने इसका खंडन किया है.

