8वां वेतन आयोग: क्या DA, HRA बंद हो जाएगा? जानें सरकार ने क्या कहा?

8वां वेतन आयोग ( Getty Images सांकेतिक तस्वीर )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर यह है कि केंद्र ने हाल ही में 8वें पे कमीशन को बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है. इसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी गई है. यह फैसला इसलिए अहम है, क्योंकि इससे कर्मचारियों में 8वें पे कमीशन को लागू करने को लेकर उम्मीद जगी है. खास बात यह है कि सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन अफवाहों के बीच एक ऑफिशियल सफाई भी जारी की है, जिनमें कहा जा रहा था कि 8वें पे कमीशन के लागू होने के बाद हाउस रेंट अलाउंस (HRA), डियरनेस अलाउंस (DA), और दूसरे फायदे बंद कर दिए जाएंगे. जारी रहेगा DA

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इन सभी अफवाहों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है और जोर देकर कहा है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है. इसका मतलब है कि 8वें पे कमीशन के लागू होने के बाद भी DA और दूसरे अलाउंस जारी रहेंगे. 18 महीने में आ सकती है कमीशन की रिपोर्ट

बता दें कि 8वें पे कमीशन की फाइनल रिपोर्ट लगभग 18 महीने में आने की उम्मीद है. इस बीच, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें पे कमीशन के नियमों के हिसाब से रेगुलर बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता (DA) मिलता रहेगा.