8वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन का फैसला करेंगे ये तीन लोग

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन तय करेगी ये तिकड़ी ( सांकेतिक तस्वीप Getty Images )

देसाई को 1996 में बॉम्बे हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया, जहां उन्होंने 2011 से 2014 तक कार्य किया. इन वर्षों में उन्होंने भारतीय परिसीमन आयोग और भारतीय प्रेस परिषद का भी नेतृत्व किया है.

पूर्व जस्टिस रंजना देसाई पूर्व जस्टिस रंजना देसाई, जो कानून और शासन की गहरी समझ के लिए जानी जाती हैं. उनको 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. 76 वर्षीय देसाई ने एलफिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएट और मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से एलएलबी की उपाधि प्राप्त की है.

यह तिकड़ी जूडिशियल विजडम, अकादमिक अंतर्दृष्टि और प्रशासनिक अनुभव का एक दुर्लभ मिश्रण लेकर आई है. इस टीम से वेतन आयोग के जटिल विचार-विमर्श का मार्गदर्शन करने की उम्मीद है. ऐसे में कई लोग इन तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं, जिन्हें लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आकांक्षाओं को पूरा करने का चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया है.

अब सबकी निगाहें इस पैनल पर टिकी हैं – जिसकी अध्यक्षता पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी. पैनल में आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष (पार्ट टाइम मेंबर) और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन (सदस्य सचिव) भी हैं. पैनल को 18 महीनों के भीतर समीक्षा कार्य पूरा करके अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी.

नई दिल्ली: लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी जो बेसब्री से वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे. उनको हाल में सरकार ने राहत देते हुए आठवें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रिफ्रेंस (ToR) को मंजूरी दे दी. साथ पैनल के सदस्यों के नामों को अंतिम रूप दे दिया.

प्रोफेसर पुलक घोष

सरकार ने आईआईएम बैंगलोर के एक प्रतिष्ठित फैकल्टी मेंबर और एक कुशल डेटा वैज्ञानिक प्रोफेसर पुलक घोष को 8वें वेतन आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया है. उनकी विशेषज्ञता टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में है. उनके कौशल आयोग को कर्मचारी-संबंधी मुद्दों को एक नए, डेटा-बेस्ड दृष्टिकोण से देखने और आधुनिक नीतिगत पहलों के माध्यम से उनका समाधान करने में मदद करेंगे.

प्रोफेसर पुलक घोष (IIM Bangalore)

पंकज जैन

असम-मेघालय कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी पंकज जैन, आठवें वेतन आयोग में सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे. जैन वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव हैं. एमबीए डिग्रीधारी और कोस्ट अकाउंटेंट जैन, सैलरी और पेंशन संशोधनों के वित्तीय प्रभावों का विश्लेषण करने में कुशल हैं.

पैनल के सदस्य-सचिव के रूप में जैन विभिन्न मंत्रालयों के साथ सुचारू समन्वय सुनिश्चित करेंगे, रिपोर्टों की तैयारी की देखरेख करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सिफारिशें सरकार के वित्त के लिए किफायती और टिकाऊ दोनों हों.

पंकज जैन (मुद्रा वेबसाइट)

8वें वेतन आयोग की 7वें वेतन आयोग से तुलना

8वां वेतन आयोग, 7वें वेतन आयोग के बाद बना है. पिछले आयोग की स्थापना फरवरी 2014 में जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में हुई थी. 7वें वेतन आयोग में चार सदस्य थे - जिनमें आईएएस और आर्थिक विशेषज्ञ शामिल थे. अध्यक्ष के अलावा विवेक राय और डॉ. रथिन रॉय सदस्य और मीना अग्रवाल सचिव थीं. पैनल ने नवंबर 2015 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसकी सिफारिशों को एनडीए सरकार ने जून 2016 में मंजूरी दे दी. हालांकि, इसे 1 जनवरी, 2016 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था.

7वें वेतन आयोग द्वारा सुझाए गए फिटमेंट फैक्टर और अन्य मानदंड

सातवें वेतन आयोग ने वेतन को सुव्यवस्थित करने के लिए 2.57 फिटमेंट फैक्टर, सरलीकृत वेतन मैट्रिक्स और मर्ज किए गए वेतन बैंड पेश किए, लेकिन मुद्रास्फीति और जीवन-यापन की बढ़ती लागत से निपटने में अत्यधिक रूढ़िवादी होने के कारण इसकी आलोचना हुई.

अब, एक दशक बाद 8वें वेतन आयोग के आने के साथ, उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं. कर्मचारी हाई फिटमेंट फैक्टर, मुद्रास्फीति के साथ बेहतर भत्तों और बढ़ते खर्चों के बीच मजबूत पेंशन सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हैं.

