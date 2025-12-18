ETV Bharat / business

8वां वेतन आयोग कब लागू होगा ? मंत्री ने दिया जवाब, जानें बैंक अकाउंट में कब आएगी बढ़ी हुई सैलरी ?

केंद्र सरकार ने 8वें पे कमीशन को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया है.

8th Pay Commission
8वां वेतन आयोग (Getty Images सांकेतिक तस्वीर)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 18, 2025

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों अभी भी 8वें वेतन आयोग को लेकर क्लैरिटी का इंतजार है. हालांकि, अब मोटे तौर पर इसकी रूपरेखा दिखने लगी है. पार्लियामेंट के विंटर सेशन के दौरान सरकार ने एक बार फिर कमीशन की टाइमलाइन पर सवालों का जवाब दिया और कंफर्म किया कि प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसे लागू करने पर आखिरी फैसला बाद में लिया जाएगा.

बता दें कि नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें पे कमीशन के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी और कमीशन को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया, जिससे सैलरी, अलाउंस और पेंशन का रिव्यू फॉर्मली शुरू हो गया.

संसद ने मंत्री ने क्या कहा?
संसद सदस्यों को जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख सही समय पर तय करेगी. उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि सिफारिशें स्वीकार होने के बाद पर्याप्त फंड का इंतजाम किया जाएगा. हालांकि, इससे कर्मचारियों को कोई तय तारीख नहीं मिलती है, लेकिन यह पक्का हो जाता है कि आयोग की सिफारिशें फैसले के स्टेज पर पहुंचने के बाद बजट प्लानिंग के हिसाब से होंगी.

बढ़ी हुई सैलरी बैंक अकाउंट में कब आएगी?
कागजों पर 8वें वेतन आयोग में 1 जनवरी 2026 से सैलरी में बदलाव की उम्मीद है, लेकिन असल में कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है. आमतौर पर 'प्रभावी तारीख' और बैंक अकाउंट में पहली ज़्यादा सैलरी आने के बीच थोड़ा समय लगता है. उदाहरण के लिए 7वें पे कमीशन जो जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था, लेकिन उसे उस साल जून में ही कैबिनेट की मंजूरी मिली और कर्मचारियों को एरियर दिया गया.

गौरतलब है कि सरकार ने 8वें पे कमीशन को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया है, जिसके बाद कैबिनेट की मंजूरी, नियमों का नोटिफिकेशन और डिपार्टमेंट द्वारा रीकैलकुलेशन होगा, जिससे सैलरी में बढ़ोतरी का समय बढ़ सकता है.

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है?
बता दें कि छठे वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 40 प्रतिशत की औसत बढ़ोतरी हुई थी, जबकि 7वें वेतन आयोग में 23–25 प्रतिशत के वेतन बढ़ा था. वहीं, 8वें पे कमीशन के शुरुआती अनुमानों में 20–35 प्रतिशत की बढ़ोतरी का सुझाव दिया गया है. हालांकि, असली कहानी तब सामने आएगी जब कमीशन अपनी रिपोर्ट जमा करेगा और उसकी सिफारिशें यूनियन बजट और कैबिनेट के फैसलों में दिखने लगेंगी. हालांकि, बढ़ी हुई सैलरी मिलने में अभी कुछ साल लग सकते हैं.

संपादक की पसंद

