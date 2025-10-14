ETV Bharat / business

8वां वेतन आयोग: कब तक होगी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी?

नई दिल्ली: इस साल की शुरुआत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बावजूद लंबे समय से प्रतीक्षित 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का औपचारिक गठन अभी तक नहीं हुआ है. यह आयोग 1.2 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और भत्ते में संशोधन के अगले दौर का निर्धारण करेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंज़ूरी दी थी, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा नहीं की है. आयोग के कार्यक्षेत्र, जिसमें सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते और रिटायरमेंट लाभ शामिल हैं. इनकी रूपरेखा तैयार करने वाले टर्म ऑफ रिफ्रेंस (ToR) अभी भी लंबित हैं.

टर्म ऑफ रिफ्रेंस के बिना आयोग अपना काम शुरू नहीं कर सकता, जिससे समय से पहले वेतन संशोधन की संभावना कम है. टर्म ऑफ रिफ्रेंस के लिए 7वें वेतन आयोग की घोषणा सितंबर 2013 में की गई थी और इसके अध्यक्ष और टीओआर दोनों को फरवरी 2014 तक अधिसूचित कर दिया गया था, जिससे पता चलता है कि 8वें वेतन आयोग की प्रगति निर्धारित समय से काफी पीछे है.

कब तक हो सकती है कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी?

ऐतिहासिक रूप से वेतन आयोगों के गठन से लेकर कार्यान्वयन तक दो से तीन साल लगते रहे हैं. हालांकि, आठवां वेतन आयोग 2026 को लेकर अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई. इसके चलते इसकी अंतिम रिपोर्ट 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत से पहले तैयार नहीं हो पाएगी. ऐसी स्थिति में रिवाइज सैलरी और पेंशन का कार्यान्वयन 2027 के मध्य या 2028 की शुरुआत में ही हो सकता है.

बता दें कि सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में लागू किया गया था, जिसने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसकी सिफारिशें तीन साल के समान चक्र के बाद जनवरी 2016 से प्रभावी हुईं.