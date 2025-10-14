ETV Bharat / business

8वां वेतन आयोग: कब तक होगी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी?

टर्म ऑफ रिफ्रेंस के बिना आयोग अपना काम शुरू नहीं कर सकता, जिससे समय से पहले वेतन संशोधन की संभावना कम है

कब तक हो सकती है कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी? (सांकेतिक तस्वीर)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2025

नई दिल्ली: इस साल की शुरुआत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बावजूद लंबे समय से प्रतीक्षित 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का औपचारिक गठन अभी तक नहीं हुआ है. यह आयोग 1.2 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और भत्ते में संशोधन के अगले दौर का निर्धारण करेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंज़ूरी दी थी, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा नहीं की है. आयोग के कार्यक्षेत्र, जिसमें सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते और रिटायरमेंट लाभ शामिल हैं. इनकी रूपरेखा तैयार करने वाले टर्म ऑफ रिफ्रेंस (ToR) अभी भी लंबित हैं.

टर्म ऑफ रिफ्रेंस के बिना आयोग अपना काम शुरू नहीं कर सकता, जिससे समय से पहले वेतन संशोधन की संभावना कम है. टर्म ऑफ रिफ्रेंस के लिए 7वें वेतन आयोग की घोषणा सितंबर 2013 में की गई थी और इसके अध्यक्ष और टीओआर दोनों को फरवरी 2014 तक अधिसूचित कर दिया गया था, जिससे पता चलता है कि 8वें वेतन आयोग की प्रगति निर्धारित समय से काफी पीछे है.

कब तक हो सकती है कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी?
ऐतिहासिक रूप से वेतन आयोगों के गठन से लेकर कार्यान्वयन तक दो से तीन साल लगते रहे हैं. हालांकि, आठवां वेतन आयोग 2026 को लेकर अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई. इसके चलते इसकी अंतिम रिपोर्ट 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत से पहले तैयार नहीं हो पाएगी. ऐसी स्थिति में रिवाइज सैलरी और पेंशन का कार्यान्वयन 2027 के मध्य या 2028 की शुरुआत में ही हो सकता है.

बता दें कि सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में लागू किया गया था, जिसने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसकी सिफारिशें तीन साल के समान चक्र के बाद जनवरी 2016 से प्रभावी हुईं.

किसे होगा लाभ?
एक बार लागू होने के बाद आठवाँ वेतन आयोग लगभग 50 लाख कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख रिटायर कर्मचारियों, जिनमें रक्षा कर्मी और पेंशनभोगी शामिल हैं, के वेतन और पेंशन को प्रभावित करेगा.

आयोग मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक इंडिकेटर के आधार पर महंगाई भत्ते (DA) का भी पुनर्निर्धारण करेगा. पिछले आयोगों की तरह कोई भी बदलाव 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है, जो केंद्र द्वारा पहले घोषित की गई तारीख है.

केंद्रीय वेतन आयोग आमतौर पर केंद्र सरकार के वेतनमानों की समीक्षा और संशोधनों की सिफारिश करने के लिए हर दस साल में एक बार गठित किए जाते हैं. 2016 में लागू किया गया सातवाx वेतन आयोग 2026 तक वैध रहेगा.

टर्म ऑफ रिफ्रेंस और अध्यक्ष की नियुक्ति अभी भी लंबित होने के कारण सरकारी कर्मचारियों को अपने अगले वेतन संशोधन के लिए अपेक्षा से अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है.

