बड़ा अपडेट: वेतन आयोग में CVO की एंट्री, फिटमेंट फैक्टर और सैलरी हाइक की राह साफ
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रवीण वशिष्ठ को आठवें वेतन आयोग का चीफ विजिलेंस अधिकारी नियुक्त किया गया है.
Published : January 30, 2026 at 12:43 PM IST|
Updated : January 30, 2026 at 1:10 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है. बजट 2026 से पहले आठवें वेतन आयोग ने अपनी कार्यप्रणाली में तेजी लाने के संकेत दे दिए हैं. इसी कड़ी में आयोग की प्रक्रियाओं पर निगरानी रखने के लिए चीफ विजिलेंस अधिकारी (CVO) की नियुक्ति की गई है. यह कदम न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अहम है, बल्कि इससे करोड़ों हितधारकों की उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं.
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रवीण वशिष्ठ को आठवें वेतन आयोग का चीफ विजिलेंस अधिकारी नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति 16 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी. आयोग के कामकाज में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिहाज से इस फैसले को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
सैलरी और पेंशन से जुड़े अहम मुद्दों पर रहेगी पैनी नजर
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का सीधा असर देशभर के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स पर पड़ना तय है. फिटमेंट फैक्टर, नया बेसिक पे स्ट्रक्चर, विभिन्न भत्तों में बदलाव और पेंशन रिवीजन जैसे बड़े और संवेदनशील मुद्दे आयोग के एजेंडे में शामिल हैं. ऐसे में CVO की नियुक्ति यह सुनिश्चित करेगी कि इन सभी पहलुओं पर निर्णय नियमों के तहत, बिना किसी पक्षपात या अनियमितता के लिए जाएं.
एक साल में वेतन आयोग से जुड़े बड़े घटनाक्रम
पिछले एक साल के दौरान आठवें वेतन आयोग से जुड़े कई अहम फैसले सामने आए हैं. 15 जनवरी 2025 को आयोग के गठन की प्रक्रिया को लेकर शुरुआती घोषणा की गई थी. इसके बाद 28 अक्टूबर 2025 को आयोग के गठन का औपचारिक ऐलान हुआ. 3 नवंबर 2025 को इसका टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किया गया, जिससे आयोग के दायरे और जिम्मेदारियां स्पष्ट हुईं.
जनवरी 2026 में आयोग को आधिकारिक कार्यालय मिला और अब 28 जनवरी 2026 को चीफ विजिलेंस अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है. इन सभी कदमों से साफ है कि सरकार आयोग के काम को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के मूड में है.
क्या होता है चीफ विजिलेंस अधिकारी का रोल?
चीफ विजिलेंस अधिकारी को किसी भी सरकारी संस्था या आयोग का “वॉचडॉग” माना जाता है. उनका मुख्य काम यह देखना होता है कि कहीं नियमों की अनदेखी, वित्तीय गड़बड़ी, भ्रष्टाचार या दबाव में निर्णय तो नहीं लिए जा रहे. फाइलों की प्रक्रिया, नियुक्तियां, टेंडर और वित्तीय फैसले – सभी पर CVO की नजर रहती है. बड़े और नीतिगत फैसलों में उनकी भूमिका बेहद अहम होती है.
कर्मचारियों की निगाहें आगे की टाइमलाइन पर
CVO की नियुक्ति के बाद यह संकेत और मजबूत हुआ है कि सरकार आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को गंभीरता से ले रही है. अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर फिटमेंट फैक्टर, सैलरी में संभावित बढ़ोतरी और इसके लागू होने की समयसीमा पर टिकी हुई है. माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में इस दिशा में और ठोस संकेत मिल सकते हैं.
