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केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में आएगा बंपर उछाल! 8वें वेतन आयोग के सामने रखी गईं ये बड़ी मांगें

हैदराबाद: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. आयोग ने 15 जून 2026 को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से उनकी मांगों के ज्ञापन लेने का पहला चरण पूरा कर लिया है. अब आयोग के पास अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगभग 10 महीने का समय बचा है. इस नए वेतन आयोग के फैसलों का सीधा असर देश के 55 लाख से अधिक कामकाजी कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनभोगियों की जेब पर पड़ेगा.

क्या हैं कर्मचारियों की मुख्य मांगें?

सरकारी कर्मचारी यूनियनों ने महंगाई और बढ़ते खर्चों को देखते हुए सरकार के सामने मुख्य रूप से दो बड़ी मांगें रखी हैं:

सैलरी और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी: वर्तमान में कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 है. कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाकर ₹69,000 करने की मांग कर रहे हैं. इसके लिए उन्होंने 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मांगा है. कुछ अन्य एसोसिएशन 3.15 के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं. हालांकि, आर्थिक जानकारों का मानना है कि सरकार इसे 2.5 से ऊपर तय कर सकती है. फिटमेंट फैक्टर वह फॉर्मूला है जिससे कर्मचारियों की पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है.

पुरानी पेंशन योजना की बहाली: कर्मचारी संगठनों की दूसरी सबसे बड़ी मांग नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को हटाकर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करने की है. इसके अलावा उन्होंने मकान किराया भत्ता (HRA), रिस्क पे, सालाना बोनस और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों में भी सुधार की मांग की है.