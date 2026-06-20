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केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में आएगा बंपर उछाल! 8वें वेतन आयोग के सामने रखी गईं ये बड़ी मांगें

8वें वेतन आयोग ने मांगें जुटाने का चरण पूरा किया. कर्मचारी न्यूनतम वेतन ₹69,000 और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं.

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8वां वेतन आयोग: कर्मचारी यूनियनों ने बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग की (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 20, 2026 at 4:43 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. आयोग ने 15 जून 2026 को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से उनकी मांगों के ज्ञापन लेने का पहला चरण पूरा कर लिया है. अब आयोग के पास अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगभग 10 महीने का समय बचा है. इस नए वेतन आयोग के फैसलों का सीधा असर देश के 55 लाख से अधिक कामकाजी कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनभोगियों की जेब पर पड़ेगा.

क्या हैं कर्मचारियों की मुख्य मांगें?
सरकारी कर्मचारी यूनियनों ने महंगाई और बढ़ते खर्चों को देखते हुए सरकार के सामने मुख्य रूप से दो बड़ी मांगें रखी हैं:

सैलरी और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी: वर्तमान में कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 है. कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाकर ₹69,000 करने की मांग कर रहे हैं. इसके लिए उन्होंने 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मांगा है. कुछ अन्य एसोसिएशन 3.15 के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं. हालांकि, आर्थिक जानकारों का मानना है कि सरकार इसे 2.5 से ऊपर तय कर सकती है. फिटमेंट फैक्टर वह फॉर्मूला है जिससे कर्मचारियों की पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है.

पुरानी पेंशन योजना की बहाली: कर्मचारी संगठनों की दूसरी सबसे बड़ी मांग नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को हटाकर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करने की है. इसके अलावा उन्होंने मकान किराया भत्ता (HRA), रिस्क पे, सालाना बोनस और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों में भी सुधार की मांग की है.

आगे का क्या है प्लान?
वेतन आयोग के सदस्य पूरे देश का दौरा कर रहे हैं. दिल्ली, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हैदराबाद और महाराष्ट्र के बाद अब आयोग की टीम उत्तराखंड के कर्मचारी संगठनों से मुलाकात कर चुकी है. जुलाई 2026 तक लखनऊ, भुवनेश्वर और कोलकाता में भी ऐसी ही बैठकें होनी हैं, ताकि हर वर्ग की बात सुनी जा सके.

महंगाई भत्ते (DA) पर भी नजर
केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 60 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है. अब कर्मचारियों की नजर जुलाई से लागू होने वाले अगले डीए पर है. इसका फैसला मई और जून 2026 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर होगा. सरकार आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में इसका ऐलान करती है. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भले ही बाद में लागू हों, लेकिन इन्हें 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा.

यह भी पढ़ें- 8th Pay Commission: कर्मचारियों की लगेगी लॉटरी! पुरानी पेंशन पर आया अपडेट, जिसका था बेसब्री से इंतजार

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