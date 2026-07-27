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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की चमकेगी किस्मत! वेतन और भत्ते बढ़ाने पर इस दिन होगी महाबैठक, आया नया आदेश

नई दिल्ली: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन और अन्य सेवा-संबंधी लाभों पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगले महीने नई दिल्ली में हितधारकों के साथ परामर्श के दो और दौर आयोजित करने की घोषणा की है. आयोग द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, यह महत्वपूर्ण बैठक आगामी 7 और 10 अगस्त को आयोजित की जाएगी. इसमें दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में स्थित या पंजीकृत केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के कर्मचारी संघों, संघों और यूनियनों के साथ सीधा संवाद किया जाएगा.

31 जुलाई तक आवेदन की अंतिम तिथि

बैठक में शामिल होने के लिए आयोग ने पात्र संगठनों से 31 जुलाई तक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन करने को कहा है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस परामर्श प्रक्रिया में केवल वही संगठन भाग लेने के पात्र हैं, जिन्होंने पहले ही अपना ज्ञापन जमा कर दिया है और जिन्हें अब तक नई दिल्ली या किसी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में आयोग से बातचीत करने का अवसर नहीं मिला है. बैठक के समय और स्थान की जानकारी पात्र संगठनों को अलग से दी जाएगी. आवेदन के दौरान संगठनों को अपना अनूठा 'मेमो आईडी' देना अनिवार्य होगा.

किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

इस परामर्श प्रक्रिया के दौरान कर्मचारी संगठनों द्वारा कई प्रमुख मुद्दों को उठाए जाने की उम्मीद है. इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं: